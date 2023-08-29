"Віддали життя за нашу свободу": президент вшанував пам'ять українських захисників та захисниць

Щороку 29 серпня ми вшановуємо пам'ять українців і українок, які віддали свої життя, захищаючи цілісність нашої держави, її незалежність та свободу для всіх наших людей. Вони виборювали право України бути серед вільних націй.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Слова завжди менші, ніж те, що ми відчуваємо. І хай сльози, які будуть сьогодні, хай мовчання, яке сьогодні звучатиме гучніше, ніж будь-які слова, хай наша шана, яка є абсолютно щирою, скаже всім, що ми відчуваємо насправді та наскільки ми вдячні всім нашим захисникам і захисницям, чиє життя стало життям України. Хай буде світлою пам'ять усіх наших воїнів. Слава Україні!", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, зазвичай 29 серпня, у День пам'яті захисників України, відбувається покладання квітів до могил і пам'ятників, присвяченим полеглим воїнам. Проте цього року традицію вшанування героїв хочуть розширити. Волонтери пропонують долучитися до акції власникам закладів.

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