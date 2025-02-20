Відданість, що розриває серце: у Чернівцях хаскі чекає на повернення мобілізованого господаря

Місцеві жителі вже звернули увагу на історію собаки та шукають варіанти тимчасового притулку для нього.

У Чернівцях собака породи хаскі кожного дня приходить до під’їзду, де жив його господар, якого мобілізували. Колись він був безпритульним, але знайшов дім, а тепер не полишає місце, де відчув щастя.

Про це повідомила директорка департаменту соцполітики Чернівецької міськради Наталія Фрунзе.

Напередодні Фрунзе розповіла, що помітила хаскі, який приходить до будівлі департаменту соцполітики. Згодом вона дізналася зворушливу історію цього пса.

“Цей красень-хаскі залишився сам. Його господаря мобілізували, і тепер він щодня сидить біля під’їзду, чекаючи. Він не шукає іншого дому – просто чекає”, – написала Фрунзе.

Як розповіли сусіди мобілізованого чоловіка, цей хаскі раніше був безпритульним. Кілька місяців тому він знайшов господаря, який подарував йому дім, турботу та любов.

“Вперше за довгий час він став щасливим. Вони були нерозлучні. А тепер залишилася тільки вірність”, – додала Фрунзе.

За словами директорки департаменту соцполітики, її колеги підгодовують хаскі, але він потребує перетримки на час відсутності власника.

“Господар обов’язково повернеться. І я впевнена, що перше, кого він шукатиме, – це свого друга, який так віддано його чекає”, – зазначила Фрунзе.

Нагадаємо, у Запоріжжі підлітки жорстоко вбили собаку та намагалися сфотографуватися з його трупом. Про інцидент правоохоронці дізналися із соціальних мереж.

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