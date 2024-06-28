"Відданість Україні щодня доводять мільйони українців": Зеленський привітав із Днем Конституції (відео)

Від перших хвилин повномасштабного вторгнення люди, для яких не було іншого можливого шляху, зробили вибір на користь України.

Президент України Володимир Зеленський 28 червня привітав громадян із Днем Конституції. Як наголосив лідер, перше слово першої статті нашої Конституції – це Україна, і мільйони людей вже довели: для них Україна справді на першому місці.

Про це сказав головнокомандувач Володимир Зеленський.

Зеленський відзначив усіх, хто думав у першу чергу не про себе. Хто розуміє, що в часи війни на перший план виходить ключовий обов'язок.

17-та стаття Конституції: захист України – це найважливіші функції держави і справа всього українського народу.

"Відданість цьому щодня доводять мільйони українців. Герої на передовій і ті, хто важко працює для зміцнення держави. Українці, які змінили своє життя, змінили свою професію, але не змінили свій вибір на користь свободи, України, Європи. З Днем Конституції, дорогі громадяни! Слава Україні", – підсумував український лідер.

Зеленський привітав українців із Днем Конституції

Нагадаємо, за словами Зеленського, план із врегулювання війни має бути обговорений під час другого саміту. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не хоче затягувати війну, тому "потрібно покласти план врегулювання на стіл".

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