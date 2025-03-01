Віддав $20 000 за "безпечний перехід" до Румунії, але натрапив на прикордонників: подробиці

На Буковині прикордонники виявили двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон. Один із них віддав організатору $20 000 за "гарантований" перехід до Румунії.

Про це повідомила ДПСУ.

"Місцевий мешканець зголосився перевести одного чоловіка через кордон за дистанційними вказівками організатора протиправної схеми. За таку мандрівку житель Тернополя погодився заплатити 20 тисяч доларів США. Організатор зміг переконати свого "клієнта", що за ці гроші він стовідсотково потрапить за кордон, не прикладаючи для цього особливих зусиль. Проте, на заваді планам порушників стали охоронці кордону", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці склали на порушника адміністративний протокол, а щодо організатора та його спільника відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, прикордонники врятували порушника кордону, який не вмів плавати.

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