"Віддав своє життя боротьбі за мир у Батьківщині": загинув 22-річний військовий з Горішніх Плавнів

Внаслідок нападу Росії на Україну загинув 22-річний захисник з Полтавщини Іван Білецький.
Внаслідок нападу Росії на Україну загинув 22-річний солдат строкової служби Збройних сил України Іван Білецький із Горішніх Плавнів Полтавської області.
Про це сьогодні, 28 лютого, повідомили у пресслужбі Горішньоплавнівської міської ради.
"Загинула молода людина, горішньоплавнівець, який у мирний час працював у рідному місті. Іван віддав своє життя боротьбі за мир у Батьківщині, за збереження її цілісності. Це нещастя спільне не тільки для Горішніх Плавнів, а й для всієї України. Вічна пам’ять захиснику України Івану Білецькому", - йдеться у повідоленнію
Молодика призвали на військову службу у травні 2021 року й відправили у військову частину А 2099 Волинської області.
"Світла пам’ять про Івана Білецького збережеться в серцях усіх, хто його знав і любив", - зазначили у міській раді.
Нагадаємо, Львівщина попрощалася із героєм-захисником 21-річним Віталієм Сапилом, який загинув вночі 25 лютого поблизу українсько-білоруського кордону внаслідок авіаудару.
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