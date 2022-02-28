"Віддав своє життя боротьбі за мир у Батьківщині": загинув 22-річний військовий з Горішніх Плавнів

"Віддав своє життя боротьбі за мир у Батьківщині": загинув 22-річний військовий з Горішніх Плавнів

Внаслідок нападу Росії на Україну загинув 22-річний захисник з Полтавщини Іван Білецький.

Внаслідок нападу Росії на Україну загинув 22-річний солдат строкової служби Збройних сил України Іван Білецький із Горішніх Плавнів Полтавської області.

Про це сьогодні, 28 лютого, повідомили у пресслужбі Горішньоплавнівської міської ради.

"Загинула молода людина, горішньоплавнівець, який у мирний час працював у рідному місті. Іван віддав своє життя боротьбі за мир у Батьківщині, за збереження її цілісності. Це нещастя спільне не тільки для Горішніх Плавнів, а й для всієї України. Вічна пам’ять захиснику України Івану Білецькому", - йдеться у повідоленнію

Молодика призвали на військову службу у травні 2021 року й відправили у військову частину А 2099 Волинської області.

"Світла пам’ять про Івана Білецького збережеться в серцях усіх, хто його знав і любив", - зазначили у міській раді.

Нагадаємо, Львівщина попрощалася із героєм-захисником 21-річним Віталієм Сапилом, який загинув вночі 25 лютого поблизу українсько-білоруського кордону внаслідок авіаудару.

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