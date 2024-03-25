"Віддають кармічні борги": голова СБУ про ліквідацію Киви, Татарського та інших зрадників

Малюк не став підтверджувати, що за ліквідацією стоїть СБУ, але розповів деталі ліквідації ворогів України.

Зрадник Кива, пропагандисти і воєнні злочинці Татарський, Прілєпін та інші віддають кармічні борги перед українським народом.

Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк в інтерв’ю "Фактам ICTV".

Малюк не став підтверджувати, що за ліквідацією стоїть СБУ і визнав, що знає про ці епізоди набагато більше, ніж може прокоментувати.

"Питання ви задаєте на адресу, проте жодним чином ми не будемо визнавати цього", – відповів він на питання про причетність СБУ до ліквідації зрадника Іллі Киви і пропагандиста Владлена Татарського, а також замахів на Захара Прилєпіна та інших ворогів України.

Ліквідація Ківи

За словами Малюка, Ілля Ківа тривалий час працював на ворога та збирав і передавав інформацію Росії, після чого виїхав на територію країни-терориста й підігравав російським спецслужбам, зокрема у проведенні ІПСО.

"Він керував низкою агентурних проникнень в Україні, займався, зокрема, підготовкою диверсійних актів та низки всього іншого. Засуджений заочно до 14 років позбавлення волі", – каже голова СБУ.

Для ліквідації зрадника була застосована короткоствольна нарізна зброя; спочатку був зроблений постріл у грудину, а потім був здійснений контрольний постріл у голову.

"Він залишився назавжди поряд із місцем свого проживання в Підмосков'ї", – додав Малюк.

Зрадник Ілля Ківа / Фото: УНІАН

Підрив Захара Прилєпіна

Пропагандист і воєнний злочинець Захар Прилєпін очолював одне з незаконних збройних формувань на Донбасі ще до початку повномасштабного вторгнення і активно поширював наратив, що українців потрібно вбивати.

Терорист Захар Прилєпін / Фото: Facebook/Захар Прилєпін

"Справжній воєнний злочинець. Їхав на свою дачу, й по дорозі відбулось спрацювання відповідної танкової міни. В той день за кермом був його водій, також воєнний злочинець, який вбивав наших співгромадян. Водій загинув на місці, а Прилєпін був суттєво і тяжко поранений: був травмований таз, ноги, і, вибачте, він залишився без геніталій. Хай він так далі живе і насолоджується життям", – каже Малюк.

Ліквідація ватажків так званої “ЛНР” Горенка і Корнета

Так званий "генпрокурор ЛНР" Сергій Горенко засуджував до смертної кари українських воїнів та співгромадян.

"Він вибухнув у своєму кабінеті разом зі своїм заступником. До речі, довгий час вони думали, що ракета в них залетіла. 800 грамів пластиду С-4 було в кабінеті", – розповідає Малюк.

Так званий "генпрокурор" окупантів Сергій Горенко / Фото: із соцмереж

А так званий "міністр внутрішніх справ ЛНР" Ігор Корнет у 2014 році перейшов на бік ворога та організовував катування українських захисників.

"Зайшов поголитися в перукарню, куди він ходив раз у тиждень. Правда, залишився живий, тяжким інвалідом", – зазначає голова СБУ.

Бойовик Ігор Корнет / Фото: Радіо Свобода

За його словами, таких ситуацій із ліквідацією ворогів України можна переховувати ще довго.

"Ці зрадники та терористи віддають "кармічні борги" перед українським народом", – підсумував Василь Малюк.

Раніше голова СБУ Василь Малюк розповів, що українські дрони вже на 12% "мінуснули" видобуток нафти і її переробку в РФ.

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