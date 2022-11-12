"Віддеремо рашизм разом": у Херсоні активісти розпочали демонтаж російських меморіальних дошок

У нещодавно звільненому від російських військових місті розпочався демонтаж радянських меморіальних дошок.

Про це активісти руху "Жовта стрічка", яка діє переважно в окупованих українських містах, написали у повідомленні у Telegram-каналі.

"Знову толока в Херсоні! Віддеремо рашизм разом! В одному з парків Херсону наші активісти почали демонтаж рашиських меморіальних дошок рашистів", - йдеться у повідомленні.

Активісти доповнили це повідомлення традиційним херсонським смайликом - кавуном.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що активісти руху «Жовта Стрічка» продовжують працювати в тимчасово окупованому Сімферополі. Там вони поширили протиукраїнські листівки.

Звільнення Херсона від російських військових

9 листопада стало відомо, що окупанти виходять з Херсона. Такий наказ віддав очільник міноборони РФ Шойгу. Росіяни після себе залишили величезну кількість мін, вже зафіксовані випадки підриву місцевого населення.

Під час виходу з міста окупанти підірвали телевежу, приміщення телеканалу “Суспільне” та центри радіозв'язку та телемовлення. Водночас першими втекли з Херсона колаборанти.

11 листопада українські військові зайшли у Херсон.

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