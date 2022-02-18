Віддячив: у Чернівцях безпритульний собака приніс чоловіку, який його підгодовує, гаманець з грошима

Віддячив: у Чернівцях безпритульний собака приніс чоловіку, який його підгодовує, гаманець з грошима

Знайдений гаманець чоловік через правоохоронців повернув власниці.

У Чернівцях чоловік отримав подарунок від безпритульного собаки, яким опікується. Пес приніс йому гаманець з грошима.

Про незвичайний випадок повідомляє патрульна поліція Чернівецької області.

Сьогодні, 18 лютого, до поліції зателефонував небайдужий громадянин та повідомив про виявлення гаманця з документами. До заявника одразу ж направився екіпаж поліції.

З'ясувалося, що чоловік щодня годує безпритульного собаку, а цього ранку пес по-своєму вирішив віддячити за отримане добро. Він "винагородив" свого годувальника гаманцем з грошима.

"Буковинець передав речі інспекторам. За наявними інформаційними базами, патрульні оперативно встановили контактні дані власниці та вже за деякий час повернули їй втрачені речі. Дякуємо небайдужому громадянину, який звернувся в поліцію. Творіть добро — та воно обов’язково повернеться до вас сторицею", - звернулися до чернівчан патрульні.

Нагадаємо, що у Бердянську Запорізької області безпритульна жінка, порпаючись у смітнику, знайшла пакет зі 110 тисячами гривень. Не вагаючись, вона віддала його власнику, натомість отримала нагороду - 100 грн.

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