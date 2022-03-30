Арахамія розповів про міжнародний "запобіжник" у переговорах з Росією

Арахамія розповів про міжнародний "запобіжник" у переговорах з Росією

Коли сторони підписуватимуть мирний договір, російські війська повинні будуть повністю піти з України.

Коли Україна підписуватиме договір з Росією про припинення війни, російські війська матимуть повністю залишити територію нашої країни і встановити мир. Це передбачено пунктами Віденської конвенції, яких РФ пообіцяла дотримуватися.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив очільник української переговорної делегації Давид Арахамія.

"Наші пропозиції поки на ранній стадії. Ми з самого першого дня сказали: дивіться, ви виводите ваші війська, сідаємо і розмовляємо. Але у цьому випадку у росіян втрачається міцна переговорна позиція, тому вони на це агресивно реагують", — каже Арахамія.

Очільник української делегації зазначає, що ще під час першої зустрічі головним питанням України було те, чи збирається Росія дотримуватися пунктів Віденської конвенції.

"Вони це підтвердили. А Віденська конвенція нам дуже допомагає, оскільки там чітко написано, що якщо договір підписаний під тиском, то він вважається нікчемним. Оскільки вони вже офіційно заявили, що дотримуються норм Віденської конвенції, а міжнародні гаранти взагалі не сядуть за стіл без цього, значить, це наш запобіжник", — зазначив Арахамія.

За його словами, ця конвенція не просто вимоги або прохання України. Це міжнародний "запобіжник" і необхідні умови, аби забезпечити робоче підписання мирної угоди.

"Коли ми вийдемо на умовне підписання договору або момент, коли його вже можна серйозно обговорювати, вони повинні будуть повністю піти. І тоді вже сядемо його підписувати, візувати або парафувати", — підкреслив Арахамія.

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