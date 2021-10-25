Відеофіксація ПДР: у поліції розповіли, скільки вдалося заробити за півтора року роботи камер

Відеофіксація ПДР: у поліції розповіли, скільки вдалося заробити за півтора року роботи камер

Наразі в Україні працює 201 відеокамера.

Штрафів на 400 мільйонів гривень. Саме стільки вдалось отримати за півтора року системи відеофіксації правил дорожнього руху, кажуть у поліції.

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Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 25 жовтня.

Зазначається, що понад 80% водіїв сплатили штраф у перші 10 днів. Адже це пільговий період, коли стягують лише половину суми штрафу. За півтора року роботи камер кількість аварій на ділянках, де вони встановлені - знизилася. Наразі працює 201 відеокамера.

Нагадаємо, система автоматичної фіксації запрацювала в країні від 1 червня минулого року.

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