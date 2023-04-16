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Відгамселив до смерті і ліг поруч: у Кам`янському чоловік вбив кохану

Відгамселив до смерті і ліг поруч: у Кам`янському чоловік вбив кохану

Фото: Associated Press

Поліцію викликала сусідка.

У Кам`янському 38-річний чоловік побив до смерті співмешканку. 

Про страшний випадок повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

З'ясувалося, що під час сімейної сварки він завдав жінці сильних травм, внаслідок яких вона померла. Після чого ліг відпочивати. Увечері прокинувся та побачив, що жінка померла. Підозрюваний розповів сусідці про смерть співмешканки, яка викликала поліцію.

За погодженням з Кам'янською окружною прокуратурою чоловіку повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України, та обрали запобіжний захід - тримання під вартою.

Нагадаємо, на залізничній станції у місті Первомайський на Харківщині сталося вбивство. Правоохоронці розшукують зловмисника.

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