Відгомін РФ: на Волині в храмі УПЦ "МП" зняли ікону московського царя

Зображення царя з'явилось у храмі через те, що його канонізували.

У храмі УПЦ "МП" села Воєгоща Камінь-Каширської громади, що на Волині, зняли ікону російського імператора Миколи ІІ.

Про це повідомили в управлінні культури Волинської ОДА.

Днями раніше навколо храму розгорівся скандал, стосовно того, що у церкві досі зображення "кривавого" царя Миколи ІІ та його родини. Про це у фейсбуці написав Василь Мендель.

За словами Менделя, з 2014 року і по сьогоднішній день, на стінах цього храму висять два маркери російської імперії.

"Один півтораметровий, другий півметровий, так званий мученик цар Ніколай II зі своєю сім'єю. В народі його називають кривавий цар", – зазначив чоловік.

Він додав, що зображення царя з'явилося в церкві через те, що його канонізували.

"московити зробили "хід конем". Спочатку вони "качнули" в Україну, точніше в рпцвУ, а ще точніше, в західну Україну, і до нас цей "кінь" прискакав на Полісся у Камінь–Каширський район, туди, де я все це бачив. А вірний слуга Онуфрій Zkirilla, який служить сатані, та його синод канонізували. Так званого Novo muchenica. В тих церквах де я бував і бачив, ці маркери були розвішені по стінах і розкладені на аналогіях, щоб люди приклонялися і цілували", – йдеться в повідомленні.

Запитавши священника, чому тут московський цар появився, той відповів, що "його наша церква канонізувала і він вже "святий"".

Як повідомили у Волинської ОДА повідомили, що цих зображень у храмі Воєгощі вже немає.

Нагадаємо, львівська єпархія Української греко-католицької церкви заборонила зйомки кліпів у своїх храмах.

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