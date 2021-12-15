Відгукнулася на 200 вакансій і ніде не взяли: QA-тестувальниця з Києва постраждала через свій вік

Відгукнулася на 200 вакансій і ніде не взяли: QA-тестувальниця з Києва постраждала через свій вік

Жінці, не зважаючи на досвід і освіту, відмовили у роботі.

QA-тестувальниця з Києва відгукнулася на 200 вакансій, але всюди їй відмовили в роботі. Причина – вік жінки, їй 56 років.

Про це повідомляють dev.ua/news.

Олені Вишневській з Києва 56 років. Вона junior QA інженер. Через свій вік жінка не може знайти роботу, про що вона написала у LinkedIn.

Олена скаржиться на те, що шукає роботу джуна, а їй всі відмовляють.

"Я закінчила курси з вищим балом на потоці: 100% за балами 2-х іспитів. Підтягнула свій English-IT на курсах. Все життя займаюся спортом, добре виглядаю, сповідую ЗСЖ. Самоіронічна. Зі знаком плюс ставлюся до всіх і всього", — розповідає Олена.

Раніше Олена працювала науковою редакторкою, журналісткою, літредакторкою. Вона додатково самостійно освоїла ази роботи з JMeter, Asana, Git, Full Stack JS developer (VC Code).

Під час пошуків роботи за 1,5 місяці вона подала резюме на понад 200 вакансій, а ле роботу так і не знайшла. Основна відмова — відсутність комерційного досвіду.

"Отримала запрошення на чотири співбесіди. І як би добре я не виглядала у свої роки, і як би не були задоволені співбесідники знанням теорії, — продовження не відбувалося", — розповідає Олена.

Жінка повідомила, що основні відмови звучали наступним чином: "Ми віддали перевагу іншому кандидату", "ми не побачили у Вас достатньої мотивації", тощо.

"На дві пропозиції виконала тестові — відповіді були, що все супер, дійшла до технічних співбесід — утім, в першому випадку вже після заповнення анкети, де довелося вказати вік (1965 р. народження), відповідь була: "Ми Вашу кандидатуру збережемо в нашій базі даних", у другому — просто мовчання. Нагадування про себе — без відповіді", — розповідає жінка.

Після відмов Олена змінила тактику - прибрала з резюме рік закінчення вишу (1988), але стара назва інституту все одно вказує на її вік.

"Самостійно виконувала тестові, розміщені в самій вакансії. Оформляла до 25 баг-репортів за 3(!) години. Відповідь: "Супер!". Але… знову ж таки. На співбесіді дехто прямим текстом озвучував: "Ми шукаємо фахівця на перспективу. Тобто (читаємо між рядків) Ваш вік нам не підходить", - скаржиться жінка.

Жінка не здавалася. Вона пройшла стажування — одне від курсів, три оплачувані.

"Я виявилася жертвою реклами? Не маючи достатнього уявлення про ситуацію з працевлаштуванням в цій галузі, безпосередньо залежна за величезної конкуренції від критерію віку (плюс практично обов’язковість англійської на рівні B2 і вище — але для мене особисто це не основна проблема), безглуздо витратила масу сил, часу і коштів?" — запитує Олена.

Нагадаємо, як молоді фахівці в Україні долають недовіру суспільства. Молода команда трансплантологів зі Львова руйнує стереотипи щодо віку у професії. "Діти" в операційній проводять надскладні пересадки органів і вже стали взірцем для доросліших лікарів.

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