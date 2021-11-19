Відібрану у Киви нагородну зброю віддали двом нацгвардійцям: хто отримав пістолети

Нардепа позбавиил зброї кілька днів тому через "негідну поведінку".

Двох військовослужбовців Національної гвардії відзначили зброєю, якою раніше був нагороджений депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива.

Про це очільник МВС Денис Монастирський повідомив у Верховній Раді 19 листопада.

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Монастирський нагадав, що представник "ОПЗЖ" напередодні здав зброю поліції. Вже сьогодні, 19 листопада, міністр підписав наказ про нагородження нею двох нацгвардійців.

"Саме ця зброя буде вручена сьогодні героям, які насправді мають честь і мають право бути відзначеними від імені української держави також високою відзнакою", - наголосив голова МВС.

Зброю вручать командиру 2-го батальйону оперативного призначення Сергію Сидоріну. Він від 2014 року бере участь у бойових діях на Донбасі. Під час служби він знешкодив ворожий танк та отримав осколкове поранення. Крім того, командир вивів з-під масового обстрілу бойовиків один із підрозділів.

Нагородну зброю також отримає командир 1 батальйону оперативного призначення Назарій Ясінський. Військовий також перебуває на Сході від 2014 року. Він брав участь у виявленні диверсійних груп. Крім того, командир вивів багато бійців з-під ворожого вогню.

Як повідомлялося, кілька днів тому Міністерство внутрішніх справ позбавило права на нагородну зброю депутата від партії "ОПЗЖ" Іллю Киву через "негідну поведінку". У 2015 році від тодішнього міністра Арсена Авакова він отримав пістолетом "Форт-17" калібру 9 мм, а у 2016-му - пістолет АПС калібру 9 мм. Дві пістолети Кива здав 18 листопада.

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