Відіграв увесь матч у 70 і став рекордсменом: в Україні визначили найстаршого футболіста

Ним став Петро Федоренко із села Хотів на Київщині.

Відіграв увесь футбольний матч у 70 і став рекордсменом. Петро Федоренко відтепер найстарший футболіст України.

Також читайте Український футболіст зробив переможний асист у поєдинку Чемпіонату Італії

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 8 листопада.

І що прикметно - всю свою кар'єру присвятив одній команді свого рідного села Хотів на Київщині, відколи вперше вийшов в її складі на поле 55 років тому. Встиг побути і гравцем, і тренером, і організатором футбольних матчів. Петро Федоренко і досі у складі команди та періодично виходить на поле.

90-хвилинний матч "на рекорд" на першість району відіграв майже місяць тому, а от відзнаку отримав лише тепер. Далі ж збирається претендувати і на світовий рекорд. Нині він належить 73-річному ізраїльському воротарю.

Новини України: Петро Федоренко відтепер найстарший футболіст країни

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання