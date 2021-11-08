Відіграв увесь матч у 70 і став рекордсменом: в Україні визначили найстаршого футболіста

Ним став Петро Федоренко із села Хотів на Київщині.
Відіграв увесь футбольний матч у 70 і став рекордсменом. Петро Федоренко відтепер найстарший футболіст України.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 8 листопада.
І що прикметно - всю свою кар'єру присвятив одній команді свого рідного села Хотів на Київщині, відколи вперше вийшов в її складі на поле 55 років тому. Встиг побути і гравцем, і тренером, і організатором футбольних матчів. Петро Федоренко і досі у складі команди та періодично виходить на поле.
90-хвилинний матч "на рекорд" на першість району відіграв майже місяць тому, а от відзнаку отримав лише тепер. Далі ж збирається претендувати і на світовий рекорд. Нині він належить 73-річному ізраїльському воротарю.