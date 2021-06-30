Виділення коштів на реставрацію пам'яток культури та публічні закупівлі: що розглядатиме Рада 30 червня

Виділення коштів на реставрацію пам'яток культури та публічні закупівлі: що розглядатиме Рада 30 червня

Засідання має розпочатися о 10:00.

У середу, 30 червня, Верховна Рада збереться на чергове пленарне засідання п'ятої сесії, під час якого нардепи у першому читанні розглянуть законопроєкт про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення, а у другому - проєкт закону щодо розширення кола осіб, які можуть претендувати на вступ на державну службу.

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Про це йдеться у порядку денному українського парламенту на сайті Ради.

Також під час засідання низку законопроєктів планується розглянути у другому читанні, серед яких:

"Про внесення змін до статті 4 Закону України "Про пестициди та агрохімікати" щодо ввезення пестицидів на митну територію України";

"Про платіжні послуги";

"Про внесення змін до розділу X "Прикінцеві і перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" (щодо виключення можливості здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель)";

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії".

У першому читанні планується розглянути законопроекти серед яких:

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту";

"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з постачання окремих видів продукції тваринництва";

"Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо спрямування частини коштів програми "Велике будівництво" на ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятках культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності".

Також заплановані до розгляду низка законопроєктів, що стосуються банківської сфери: щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках; щодо вдосконалення механізмів виведення банків з ринку та задоволення вимог кредиторів цих банків; щодо особливостей набуття Фондом гарантування вкладів фізичних осіб статусу цивільного позивача; щодо набуття акціонерним товариством "Державний ощадний банк України" статусу учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб тощо.

У порядку денному на цей день також розгляд звіту Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів. Окрім того, планується розглянути проєкти постанов щодо перейменування низки населених пунктів.

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