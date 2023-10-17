Видимість - 30 м: Карпати засипало снігом (атмосферне фото)

Температура повітря опустилася до -6°С.
На одній із найвищих вершин українських Карпат горі Піп Іван Чорногірський замело снігом та вдарила мінусова темрература.
Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у вівторок, 17 жовтня.
"Станом на 08:30, 17.10.2023 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 30 м), вітер західний, 7 м/с., температура повітря -6°С", - йдеться у повідомленні.
Під дописом українці залишають захопливі коментари:
- "Містично гарно,
- Зима знову підкралася раптово,
- Гарно там як! Хочу ще раз там побувати! Там якісь дивні відчуття!".
Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, у Карпатах вночі очікується від 1°тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла.