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Видимість - 30 м: Карпати засипало снігом (атмосферне фото)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Видимість - 30 м: Карпати засипало снігом (атмосферне фото)

Сніг у Карпатах 17 жовтня / Фото: facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Температура повітря опустилася до -6°С.

На одній із найвищих вершин українських Карпат горі Піп Іван Чорногірський замело снігом та вдарила мінусова темрература.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у вівторок, 17 жовтня.

"Станом на 08:30, 17.10.2023 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 30 м), вітер західний, 7 м/с., температура повітря -6°С", - йдеться у повідомленні.

Під дописом українці залишають захопливі коментари:

  • "Містично гарно,
  • Зима знову підкралася раптово, 
  • Гарно там як! Хочу ще раз там побувати! Там якісь дивні відчуття!".
Сніг у Карпатах 17 жовтня / © facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
Сніг у Карпатах 17 жовтня / Фото: facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, у Карпатах вночі очікується від 1°тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла.

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Дата публікації
Перегляди
426
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