Відірвало та пошкодило пальці, влетіло в обличчя: на Новий рік українці травмувалися через піротехніку

Відірвало та пошкодило пальці, влетіло в обличчя: на Новий рік українці травмувалися через піротехніку

Інциденти сталися в Запоріжжі, Дніпрі та Кривому Розі.

Під час святкування Нового року традиційно кілька людей травмувалися через використання піротехніки. Комусь феєрверк влетів в обличчя, комусь травмувало руки, а комусь узагалі відірвало палець.

Дніпро. 31 грудня близько 11:00 п'яний 39-річний чоловік запалив петарду, але забув її викинути з рук. Як наслідок – частково відірваний безіменний палець лівої руки. Чоловіка госпіталізували до четвертої міської лікарні, повідомляє "Днепр оперативный".

Днепр оперативный

Кривий Ріг. У Широківській територіальній громаді 55-річний чоловік внаслідок використання піротехнічного виробу отримав рвані рани двох пальців лівої руки. Його госпіталізований до 17-ї лікарні, повідомили в місцевій ДСНС.

Кривий Ріг. 40-річний чоловік звернувся до приймального відділення лікарні із рваною раною правої руки. Травму він отримав теж через використання піротехнічного виробу. Медперсонал обробив йому рану. Від госпіталізації чоловік відмовився.

Запоріжжя. На острові Хортиця двоє п'яних чоловіків запускали феєрверк – він перевернувся і вистрелив в обличчя дівчині, повідомляє "ZaБор Запорожье". Першу медичну допомогу дівчині надали поліцейські, які були поруч.

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