"Відірвані вуха, відсутні нижня губа і частина статевого органа": що відомо про традегію 7-річного хлопчика з Черкас, який помер у лікарні

"Відірвані вуха, відсутні нижня губа і частина статевого органа": що відомо про традегію 7-річного хлопчика з Черкас, який помер у лікарні

У Черкасах поліція розслідує загадкове травмування 7-річного хлопчика, що призвело до його смерті.

У Черкасах помер 7-річний хлопчик, за життя якого медики боролися 2 тижні. Дитина потрапила до медзакладу у вкрай важкому стані із травмою голови, пролежнями, відірваними частинами вух і статевого органу та саднами. У тому, що сталося з хлопчиком, звинувачують його бабусю і дідуся.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про цей жахливий випадок.

Відірвані губи, погризені вуха та сліди від гасіння цигарок

Першим, хто надав розголосу цьому кричущому випадку з 7-річним хлопчиком, став депутат Черкаської обласної ради, екснардеп Олег Петренко. За його словами, до обласної лікарні доправили дитину з ознаками тортур.

"В обласній дитячій лікарні після нелюдських тортур і травм медики намагаються врятувати життя хлопчика 2014 року народження. Шансів мало. У нього – страшна гематома головного мозку. Судячи з пролежнів, він кілька днів був без свідомості. Відірвані губи і погризені тваринами вуха, сліди від гасіння цигарок на тілі", - написав депутат.

Депутат зазначив, що дитину знайшли на подвір’ї, де проживають літні люди, поблизу Дитячого парку. Сторож парку ще 24 серпня чув дитячі крики. Ймовірно тоді і знущались із хлопчика.

"24 серпня, у розпал фестивалів і святкувань, сторож Дитячого парку чув дитячий крик. Лише через кілька днів бабця, на подвір’ї якої і отримала дитина травми, викликала швидку. Бабця з дідом – проблемні для всього кварталу вже багато років. Ще за часів, коли я був народним депутатом, допомагав вирішити питання з вилучення у них близько 15 величезних алабаїв, які тероризували сусідів. Але ті опісля знову завели велику кількість собак, але вже меншого розміру. І от – нова трагедія", - написав депутат обласної ради.

Що розповіли медики

Першими побачили дитину і почали надавати допомогу працівники "швидкої". Їх викликала бабуся Андрійка ввечері 24 серпня. Повідомила, що він два дні не їв, а віднедавна знепритомнів.

Як розповідає директор Черкаського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ігор Фесун, дитина фактично була безтями, в комі, мала набряк мозку.

"Втрата вуха, частково мочки і була прокушена, або була травма невелика на губі. Була реакція невелика на біль, один із подразників, все. На вигуки не реагував, свідомість була відсутня", - сказав він.

Як розповів у коментарі “18000” директор Черкаської дитячої обласної лікарні Микола Кондрацький, стан хлопчика після госпіталізації був вкрай важкий.

"У хлопчика відірвані вуха, немає нижньої губи, частини статевого органу. Потрібна операція, але не можемо її робити, тому що такий стан не дозволяє. Навіть транспортувати не можна. Усе розбалансовано: калій, натрій, білка – нуль. Батьки до дитини не приходили", - сказав Микола Кондрацький.

Вже за кілька днів стан хлопчика погіршився.

"Почалася, як ми кажемо, поліорганна недостатність, тобто всі органи стали потихеньку відмовляти: першим було дихання", - розповідає лікарка-анестезіологиня Світлана Федченко.

Лікарям доводилося максимальними дозами медикаментів підтримувати нормальне кровопостачання дитини. А пізніше в нього ще й почали відмовляти нирки. Для ефективного лікування травм, який отримав хлопчик надважливий був час, якого лікарям не дали.

Уже в лікарні при детальнішому огляді діагностували ще низку травм. В 7-річної дитини не просто були численні травми і садни, а й - пошкоджені геніталії та пролежні. Після цього медики викликали поліцію.

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Поліція відкрила два кримінальні провадження

Правоохоронці за фактом отримання дитиною важких травм відкрили 2 кримінальні провадження. Про це з повідомила пресслужба Нацполіції Черкаської області.

"Під час огляду дитини експерти виявили забійну рану голови. Ймовірно, від падіння. Крім того, були подряпини на руках і ногах та інші тілесні ушкодження. Їх механізм і локалізацію визначать після судово-медичної експертизи", - йдеться у повідомленні.

За словами бабусі хлопчика, дитина отримала травми, впавши з купи цегли у дворі. До органів охорони здоров’я жінка не зверталася, і самостійно надавала домедичну допомогу онукові. За кілька днів вона побачила онука в ліжку без тями. Лише тоді звернулася до медиків.

Слідчими Черкаського районного управління поліції, за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури, жінці повідомлено про підозру за фактом залишення малолітньої дитини в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки за частиною 3 статті 135 (Залишення у небезпеці) Кримінального кодексу України. Пізніше поліція відкрила ще одне кримінальне провадження за статтею 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України.

У поліції розповідають, що родина бабусі і дідуся хлопчика мала проблеми із законом. Подружжя не мирилося з сусідами і відрізнялося агресивною поведінкою.

"Саме сім'я баби з дідом, так, дійсно, була проблемна. Характеризувалася не з позитивного боку, тому що мала проблеми із законом", - каже речниця поліції області Зоя Вовк.

Ідеться про Вікторію Лясову, йдеться у сюжеті ТСН.Тиждень. Скалічений хлопчик - їй не рідний онук, а син невістки від попереднього шлюбу. Останнім часом Лясова доглядала за ним та його трирічною сестрою, донькою вже свого сина. Батьки лишили дітей на бабусю, бо поїхали на лікуванні в Київ. За кілька днів після госпіталізації хлопчика Лясовій повідомили про підозру за статтею “залишення в небезпеці”. На суді вона попросила зробити процес закритим. А в перервах спілкуватись із пресою відмовлялась.

За її версією, Андрійко впав із купи цегли, і так отримав травму мозку. Інші пошкодження ніби-то теж завдав собі сам, так пояснювала Лясова правоохоронцям.

В Мережі з’являлась інформація, що об хлопчика нібито гасили сигарети, але цей факт не підтвердився. Підозрювана спочатку відмовлялась свідчити в справі, а під час судового засідання таки заговорила. Але в показах плуталась та суперечила сама собі.

Спочатку повідомлялося про те що дитина отримала тілесні ушкодження вдома в дворі, потім поза двором, потім про те що дитина не спала 5 діб перед отриманням тілесних ушкоджень. За одними поясненнями, вона надавала допомогу за іншими дитині стало погано буквально в ніч проти 24 серпня. Зрештою суд відправив жінку на два місяці в СІЗО. І це не перший її привід.

Слідом за бабусею за кілька днів після цього суд арештував і діда 7-річного хлопчика. Його теж звинуватили за частиною 3 статті 135 (Залишення у небезпеці) Кримінального кодексу України.

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Бабуся фігурувала у кримінальних справах, а батько не може пояснити походження пролежнів

Бабуся хлопчика Вікторія Лясова кілька разів фігурувала в кримінальних провадженнях про грабіж та насильство навіть певний час була в розшуку. До неї через напад собак та неадекватну поведінку також позивався її сусід Юрій Кубанський.

"Антисоціальна особа, яка має схильність до порушення прав інших людей, нанесення їм матеріальної, моральної та іншої шкоди. Як я можу здороватись з тією людиною, яка мене і дітей моїх обкладає триповерховим матом і нацьковує на нас собак?", - каже сусід Вікторії Лясової Юрій Кубанський.

За словами Юрія, останні два місяці батьки доволі часто привозили малих до бабусі, раніше - рідше. Сім’я не стоїть на обліку в соцслужбах, а на своїх сторінках в мережі мають безліч спільних щасливих фото. Для 7-річного Андрійка навіть створили власну сторінку.

Батьки хлопчика не вірять, що малого скривдила бабуся, а різноманітну інформацію, яка час-до-часу з’являється в Мережі називають стигматизованою маячнею.

"Собаки покусали або там цигарки гасили, або все разом - це фейкова інформація. Реальна інформація була в тому що це був нещасний випадок, що дитина дійсно не була ніким скалічена, ніким катована", - заявив вітчим Андрійка Станіслав Лясов.

Хоча достеменно пояснити як все сталося вітчим не може, як і те, звідки у дитини взялися пролежні.

Смерть 7-річного Андрійка

Учора, 5 вересня, 7-річний Андрійко, який понад 2 тижні перебував у термінальній комі після дивного травмування, помер у Черкаській дитячій обласній лікарні, не приходячи до тями.

Походження травм дитини має встановити судово-медична експертиза.

Яким би не був її результат уже зараз можна говорити, що життя дитини обірвалося через безвідповідальність дорослих, які не викликали вчасно швидку, а в гіршому випадку - через безвідповідальність плюс можливе насилля над дитиною.

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