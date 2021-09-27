Відірвався тромб: у Дніпрі біля дитячого садка помер чоловік (фото)

На місці події працювали правоохоронці та медики.

У Дніпрі чоловік відпочивав на лавці з друзями недалеко від дитячого садка. У якийсь момент громадянину стало погано. Він впав і помер.

Про це пише "Інформатор".

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Як стало відомо, подія трапилася вдень 27 вересня на проспекті Героїв. Там чоловік, на вигляд якому близько 40—45 років, відпочивав з друзями на лавці недалеко від дитячого садка. У якийсь момент місцевий мешканець відчув нездужання, впав і помер. Попередньо, у нього відірвався тромб.

"Товариші", які відпочивали з ним, вирішили не надавати допомогу і пішли з місця події. "Швидку" чоловікові викликав випадковий перехожий. Однак медикам залишилося лише констатувати смерть. Деталі того, що сталося, встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, що у Дніпрі померла 18-річна постраждала страшної ДТП зі сміттєвозом.

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