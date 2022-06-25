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Відійшла від матері: у Вінницькій області в лісі загубилася дитина

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Відійшла від матері: у Вінницькій області в лісі загубилася дитина

Фото: pixabay.com

Поліція Хмільника розшукала зниклу 10-річну дівчинку, яка загубилася в лісі. Дитину виявили в лісі приблизно за 5 кілометрів від дому.

Вона заблукала і не змогла знайти шляху додому.

Про це повідомили у поліції Вінницької області.

Дівчинка разом з матір'ю пішла до лісу збирати гриби, та відійшла від матері на далеку відстань, не знайшовши дорогу назад. До пошуків дитини залучили весь особовий склад Хмільницького районного відділу поліції, кінологів, громадськість та працівників держлісгоспу. Пошуки тривали близько двох годин. Зрештою правоохоронці знайшли дитину. Дівчинка була виснажена.

Нагадаємо, у Житомирській області правоохоронці розшукали чоловіка, який майже тиждень блукав у лісі. Чоловік пішов по гриби, а у результаті кілька днів ночував серед кущів та дерев.

Новини України: п`ятеро грибників заблукали у лісі за 10 кілометрів від свого авто

Новини України: п`ятеро грибників заблукали у лісі за 10 кілометрів від свого авто

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