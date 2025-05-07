Відкат за смерть: у Полтаві чиновника викрили у схемі з перевезення тіл загиблих військових

У Полтаві ритуальний бізнес підозрюють у корупції під час війни / © Фото з відкритих джерел

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Під час повномасштабної війни, навесні 2023 року, у Полтаві викрили корупційну схему, пов’язану з перевезенням тіл загиблих українських військових.

Про це пише The Wall Street Journal.

За даними прокуратури, посадовець місцевої адміністрації Сергій Нечипоренко, на той момент заступник керівника служби ритуальних послуг, уклав неформальну угоду з директором похоронного бюро Олександром Бургардтом.

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Чиновник погодився передати похоронному агентству контракт на транспортування 23 тіл загиблих із моргу в Дніпрі в обмін на частину суми, яку мало сплатити місто. Як зазначають слідчі, домовленість укладали на міському кладовищі — в обстановці, що вражає цинізмом.

Пізніше, за даними правоохоронців, Бургардт зустрівся з Нечипоренком на тому ж кладовищі, щоб передати йому його частку — 13 200 гривень. Однак обидва учасники угоди надають різні версії подій.

За інформацією The Wall Street Journal, директор похоронного бюро запевняє, що сам звернувся до поліції, коли чиновник нібито вимагав ще більші «відкати». Натомість Нечипоренко свою вину заперечує, а його адвокат заявляє, що спірні контракти були підписані ще до його призначення на посаду.

Як зазначає старший слідчий Національної поліції Микола Лиско, повномасштабна війна стала «сприятливим ґрунтом» для появи нових схем наживи на людському горі.

За даними журналістів, окремі ритуальні служби в Україні платять поліції, медикам чи рятувальникам за «наведення» на нещодавні смерті, а також завищують ціни на труни та надгробки для військових, ділючи прибуток з посадовцями.

«Ніхто з нас не без гріха, але, вважаю, мають бути межі… особливо коли на війні гинуть молоді хлопці», — сказав Бургардт журналістам.

Нагадаємо, військовослужбовців, які віддали життя за Україну, незабаром почнуть ховати на Національному військовому меморіальному кладовищі. Національне військове меморіальне кладовище буде створено в Гатному Фастівського району.