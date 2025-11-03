В Україні оголосили нові графіки та час відключень світла на завтра

Відключення світла

Реклама

Завтра, 4 листопада, в деяких регіонах України запроваджують тимчасові обмеження електропостачання через необхідність відновлення енергосистеми після масованих атак РФ на критичну інфраструктуру.

Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго» в Telegram.

Енергетичні компанії повідомили про застосування графіків обмеженого споживання електроенергії для побутових і промислових споживачів у зв’язку з дефіцитом потужності. Причиною дефіциту стали пошкодження об’єктів електроенергетики внаслідок ракетних і дронових ударів російських військ.

Реклама

За даними енергетиків, відключення заплановані у два часові проміжки:

від 08:00 до 11:00

від 15:00 до 22:00

Обсяг обмежень у регіонах коливатиметься від 0,5 до 1,5 черги залежно від оперативної ситуації в мережі. Для промислових підприємств графіки обмеження потужності також передбачені в ці самі години.

Фахівці наголошують, що графіки можуть змінюватися в реальному часі. Тому громадянам радять слідкувати за офіційними сторінками обленерго та новинами регіональних електропостачальних компаній для уточнення черг та адрес відключень.

Крім того, українців закликають економно використовувати електроенергію одразу після включення мережі, щоб допомогти стабілізувати роботу енергосистеми та запобігти додатковим аварійним відключенням.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Києві 3 листопада знову застосовують відключення світла. Вони діятимуть до 22:00.