"Відключення можуть бути постійними": ЗМІ описали похмуру ситуацію зі світлом

Відключення світла / © ТСН.ua

Масована атака Росії по Укрїні у ніч проти 8 листопада призвела до повної втрати генерації державної компанії «Центренерго» та суттєвого пошкодження інших об’єктів енергетичної та газової інфраструктури. Експерти попереджають, що енергосистема втратила щонайменше 1 ГВт потужності, а відключення світла будуть надовго.

Про це йдеться у статті «Економічної правди».

Ніч проти 8 листопада стала однією з найважчих для української енергосистеми. Найбільших втрат зазнала держкомпанія «Центренерго», яка фактично втратила всю генерацію. Російські ракети знищили Зміївську ТЕС на Харківщині та Трипільську ТЕС на Київщині.

За інформацією видання, під ворожий обстріл тієї ж ночі потрапила і Придніпровська ТЕС компанії ДТЕК, яка також зазнала серйозних руйнувань. Окрім того, ворог традиційно атакував об’єкти «Укренерго» та обленерго, що відповідають за передавання та розподіл електроенергії.

Під удар потрапила і гідроенергетика. Повідомлялося про атаку ракетами та дронами по Кременчуцькій ГЕС у Світловодську на Кіровоградщині. Наслідки удару відчула найбільша місцева громада.

За словами джерел видання у Кабінеті міністрів, під час атаки 8 листопада пошкоджень також зазнали об’єкти газового та нафтового секторів. Зокрема, постраждали компанії «Укргазвидобування», «Укрнафта» та Smart Energy. На одному з підприємств у Харківській області загинув працівник.

«Били по нафті та по газу, балістикою та дронами. Пошкодження суттєві», — повідомив співрозмовник в уряді, не розкриваючи подробиць.

Для «Нафтогазу» це вже дев’ятий цілеспрямований удар по газовій інфраструктурі від початку жовтня. Голова групи Сергій Корецький зазначив, що фахівці поступово стабілізують роботу системи, але процес потребує часу.

Графіки відключень світла — надовго

За оцінками енергетиків, дефіцит електроенергії лише зростатиме.

«Морозів ще немає, а генерації вже бракує. Далі буде тільки складніше. Якщо ми пройдемо зиму на двох чергах відключень — це буде величезний успіх», — наголосив представник однієї з держкомпаній.

Представник уряду підтвердив, що через останню атаку енергосистема втратила щонайменше 1 гігават потужностей.

«Дещо вже повертається, щось вдасться включити найближчим часом, але частину потужностей, боюся, швидко відновити не вдасться», — зазначив він.

У Міністерстві енергетики також визнають, що скасування графіків відключень світла наразі не розглядається. Енергетики працюють у посиленому режимі, проте ремонт пошкоджених об’єктів вимагає часу.

«Навіть для дрібних ремонтів потрібно вимикати обладнання. Інакше система не запуститься стабільно», — пояснила очільниця Міненерго Світлана Гринчук.

Фахівці галузі підтверджують, що відключення триватимуть довго.

«Пошкоджено підстанції, що з’єднують атомні станції з енергосистемою. Немає Трипільської та Зміївської ТЕС. Дефіцит надовго — генерацію швидко не відновиш», — зазначив один із співрозмовників.

За його словами, нині важко спрогнозувати масштаби відключень.

«Ніхто сьогодні не дасть точного прогнозу щодо відключень — усе залежить від інтенсивності атак та руйнувань. Але можна припустити, що ситуація буде приблизно наступною. Після масованих атак на кшталт останньої, протягом кількох тижнів триватиме відновлення — у цей час країна живе в режимі 3-4 черг відключень. Далі — можлива стабілізація до двох черг, а потім і до однієї черги. Це оптимістичний сценарій. Але знову ж таки все залежить від обстрілів», — пояснило джерело.

«Але це не стосується прикордонних та прифронтових областей, які залишатимуться у складному становищі всю зиму — там удари та відключення можуть бути постійними», — зазначається у статті.

Нагадаємо, напередодні Гринчук повідомила, що масована атака балістичними ракетами 8 листопада завдала безпрецедентних значних пошкоджень енергетичній інфраструктурі, що призвело до запровадження графіків відключень у низці регіонів. Міністерка наголосила, що відмовитися від графіків наразі неможливо, оскільки вони є вимушеним і необхідним заходом для проведення ремонтних робіт та стабілізації енергосистеми. Хоча ситуацію частково стабілізовано, відновлювальні роботи ускладнені через постійні повітряні тривоги. Для полегшення ситуації та подальшої відмови від графіків в регіонах розгортаються альтернативні джерела живлення та малі блочні котельні.