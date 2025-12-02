Відключення можуть застати зненацька: енергетик назвав області, де складна ситуація зі світлом

Лампочка / © УНІАН

Реклама

Наразі найскладніша ситуація зі світлом у Чернігівській та Одеській областях. Окрім того, важка ситуація і у прифронтових регіонах.

Про це повідомив т.в.о. голови "Держенергонагляду" Анатолій Замулко, пише РБК.Україна.

За його словами, станом на 2 грудня проблеми з електропостачанням фіксують на Чернігівщині та Одещині.

Реклама

“Певні мережі мають обмежений ресурс, і застосовується довші черги по відключенню, щоб провести ремонтні роботи", - зазначив Замулко.

Дніпропетровська та Харківська області також є такими регіонами, де запровадження аварійних відключень може відбутися в будь-яку хвилину.

"На сьогодні вся наша прифронтова територія дійсно потерпає від відключень. Але стабілізація неодмінно прийде. Я так думаю, що ми зайдемо в ті відключення, які для себе запланували", - наголосив Замулко.

Як повідомили в “Укренерго”, вночі проти 2 грудня росіяни вдарили по енергетиці у кількох регіонах України. Зранку фіксували знеструмлені на Одещині, Донеччині, Харківщині та Дніпропетровщині. Окрім того, протягом доби у всіх регіонах запроваджені графіки відключення світла.

Реклама

Нагадаємо, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв наголошує, наразі графіки відключення світла можуть зникнути за однієї умови - РФ припинить обстрілювати енергетичну інфраструктуру. Проте навіть у разі нових ударів ситуація може бути контрольованою.