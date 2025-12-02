Відключення по всій Україні 3 грудня: "Укренерго" анонсувало графіки через російські атаки

Відключення світла в Україні

У середу, 3 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовані заходи обмеження споживання електроенергії.

Як повідомляє "Укренерго", причиною є наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб'єкти. Обмеження діятимуть майже цілодобово.

Графіки відключень для населення та промисловості

Обмеження стосуватимуться як побутових, так і промислових споживачів.

Графіки погодинних відключень (ГПВ). Застосовуватимуться з 00:00 до 23:59 обсягом від 0,5 до 3 черг в усіх регіонах.

Обмеження потужності. Діятимуть також з 00:00 до 23:59 для промислових споживачів.

Заклик до ощадливості та моніторинг інформації

В "Укренерго" попереджають, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.

Рекомендація. Споживачам необхідно уважно стежити за інформацією на офіційних сторінках своїх обленерго у регіонах.

Громадян також закликають до ощадливого споживання електроенергії, коли вона з'являється за графіком.

До слова, унаслідок російської атаки дронами на Чернігівську область ворожі безпілотники влучили по об’єкту енергетичної інфраструктури у Мені та у житловий будинок у Деснянській громаді. Зафіксовані руйнування, постраждали двоє 38-річних жінок.