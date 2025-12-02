- Дата публікації
Відключення по всій Україні 3 грудня: "Укренерго" анонсувало графіки через російські атаки
"Укренерго" повідомило про застосування графіків погодинних відключень (ГПВ) та обмеження потужності 3 грудня в усіх регіонах України з 00:00 до 23:59.
У середу, 3 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовані заходи обмеження споживання електроенергії.
Як повідомляє "Укренерго", причиною є наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб'єкти. Обмеження діятимуть майже цілодобово.
Графіки відключень для населення та промисловості
Обмеження стосуватимуться як побутових, так і промислових споживачів.
Графіки погодинних відключень (ГПВ). Застосовуватимуться з 00:00 до 23:59 обсягом від 0,5 до 3 черг в усіх регіонах.
Обмеження потужності. Діятимуть також з 00:00 до 23:59 для промислових споживачів.
Заклик до ощадливості та моніторинг інформації
В "Укренерго" попереджають, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.
Рекомендація. Споживачам необхідно уважно стежити за інформацією на офіційних сторінках своїх обленерго у регіонах.
Громадян також закликають до ощадливого споживання електроенергії, коли вона з'являється за графіком.
До слова, унаслідок російської атаки дронами на Чернігівську область ворожі безпілотники влучили по об’єкту енергетичної інфраструктури у Мені та у житловий будинок у Деснянській громаді. Зафіксовані руйнування, постраждали двоє 38-річних жінок.