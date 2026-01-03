ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
575
1 хв

Відключення продовжаться: "Укренерго" попередило, де діятимуть графіки 4 січня

У неділю, 4 січня, у більшості регіонів України діятимуть обмеження для населення та промисловості.

Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні у неділю, 4 січня

У неділю, 4 січня, енергетики змушені знову вдатися до обмежень споживання електроенергії. Ситуація в енергосистемі залишається складною, тому балансувати генерацію та споживання доводиться за допомогою відключень.

Про запровадження обмежень на 4 січня повідомило НЕК «Укренерго».

Кого і як вимикатимуть

За розпорядженням диспетчерського центру, завтра заходи обмеження споживання стосуватимуться більшості регіонів країни.

Застосовуватимуть два типи графіків:

  1. Графіки погодинних відключень (ГПВ) — для побутових споживачів (населення).

  2. Графіки обмеження потужності (ГОП) — для промислових підприємств та бізнесу.

Основна причина — наслідки масованих ракетно-дронових атак Росії на українські енергооб’єкти. Система все ще відновлюється, і їй не вистачає потужності покрити споживання у повному обсязі.

Де дізнатися свій графік

В «Укренерго» наголошують: ситуація в енергосистемі динамічна і може змінюватися.

Точний час та обсяг відключень за вашою конкретною адресою необхідно перевіряти на офіційних сайтах або сторінках у соцмережах вашого обленерго.

Енергетики також звернулися до українців із проханням:

«Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!»

Це допоможе зменшити навантаження на мережу та уникнути аварійних ситуацій.

Нагадаємо, ситуація в енергосистемі України залишається складною, і громадянам варто готуватися до того, що графіки відключень діятимуть до кінця зими. Наразі експертне середовище та уряд розглядають три основні сценарії проходження опалювального сезону, які залежать від інтенсивності ворожих обстрілів.

