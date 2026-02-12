Відключення Starlink: російські окупанти почали відступати у Запорізькій області

Російські військові / © Associated Press

Побоювання Z-воєнкорів, що відключення супутникового інтернету Starlink підірве позиції російських військ на передовій, почали збуватися.

Українські сили просунулися на Запоріжжі після того, як російські підрозділи втратили зв’язок від компанії Ілона Маска, пише The Moscow Times, посилаючись на високопоставленого співробітника НАТО.

Представник альянсу, який говорив на умовах анонімності, не уточнив, якою мірою останні успіхи України можуть бути безпосередньо пов’язані з втратою доступу росіян до Starlink.

Але зазначив: «Втративши цей зв’язок, Росія опинилася в дещо скрутному становищі з точки зору оперативного управління військами. Будь-яка альтернатива, яку запропонує Росія, ймовірно, не буде такою ж ефективною».

Нагадаємо, росіяни застосовували Starlink для дронів, якими били по Україні. Наприкінці січня — на початку лютого 2026 року Україна разом зі SpaceX заблокувала термінали Starlink, які росіяни використовували для керування дронами та координації військ на фронті. Після відключення Starlink російські війська зменшили кількість штурмів.