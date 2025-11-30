- Дата публікації
Відключення світла 1 грудня: опубліковано актуальні графіки для областей України
Точний графік може мати зсуви до 20 хвилин через оперативну ситуацію в енергомережі. Енергетики рекомендують уточнювати індивідуальні графіки.
На 1 грудня 2025 року в усіх областях України заплановані графіки відключення світла протягом доби через масовані ракетно-дронові атаки, які ускладнили ситуацію в енергосистемі.
За інформацією від ДТЕК, оприлюднено графіки відключень світла на 1 грудня.
Графіки для Київської області та Києва
Відключення світла тут запроваджуються по 6 чергах із періодами від кількох годин вдень і ввечері.
У Києві у понеділок, 1 грудня, продовжать відключати електроенергію за встановленими графіками, причому максимальна тривалість одного відключення сягатиме чотирьох годин.
В ДТЕК зафіксували наступні часи відключень для різних черг у столиці:
1.1 черга — світло не буде з 08:30 до 12:30 та з 19:00 до 23:00;
1.2 черга — світло відключатимуть з 08:30 до 12:30 та з 19:00 до 21:00;
2.1 черга — відсутність світла з 08:30 до 12:30 та з 19:00 до 22:30;
2.2 черга — вимкнення енергопостачання з 09:30 до 12:30 та з 19:00 до 22:30;
3.1 черга — світло відключать з 12:00 до 16:00;
3.2 черга — без електроенергії з 12:00 до 16:00;
4.1 черга — світло виключать з 12:00 до 16:00 та з 22:30 до 24:00;
4.2 черга — вимкнення з 12:00 до 16:00;
5.1 черга — світла не буде з 06:00 до 09:00 та з 15:30 до 19:30;
5.2 черга — відключення з 06:00 до 09:00 та з 15:30 до 19:30;
6.1 черга — світло виключатимуть з 06:00 до 09:00 та з 15:30 до 19:30;
6.2 черга — відсутність постачання з 08:00 до 10:00 та з 15:30 до 19:30.
Ці графіки встановлені для оптимізації навантаження на енергетичну систему міста та забезпечення стабільності мережі під час складних обставин.
Така система дозволяє рівномірно розподіляти навантаження на електромережу. В інших областях подібне зонування застосовується, але з урахуванням місцевих особливостей — кількість черг і тривалість відключень різняться.
Основні часові інтервали відключень світла на 1 грудня 2025 року в Київській області наступні:
1.1 черга: 08:30–12:30 та 19:00–23:00;
1.2 черга: 08:30–12:30 та 19:00–21:00;
2.1 черга: 08:30–12:30 та 19:00–22:30;
2.2 черга: 09:30–12:30 та 19:00–22:30;
3.1 черга: 12:00–16:00;
3.2 черга: 12:00–16:00;
4.1 черга: 12:00–16:00 та 22:30–24:00;
4.2 черга: 12:00–16:00;
5.1 черга: 06:00–09:00 та 15:30–19:30;
5.2 черга: 06:00–09:00 та 15:30–19:30;
6.1 черга: 06:00–09:00 та 15:30–19:30;
6.2 черга: 08:00–10:00 та 15:30–19:30.
Ці часові проміжки є основними інтервалами відключень електроенергії у відповідних чергах.
Графіки для Одеси та області
Основні часові інтервали в Одеській області теж поділяються за чергами, з відключеннями в різні періоди доби, з огляду на балансування енергетичної мережі.
1.1 черга: світло буде відсутнє з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 22:00;
1.2 черга: світло буде відсутнє з 09:00 до 16:00;
2.1 черга: світло буде відсутнє з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 22:00;
2.2 черга: світло буде відсутнє з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 23:00;
3.1 черга: світло буде відсутнє з 12:30 до 16:30;
3.2 черга: світло буде відсутнє з 12:30 до 16:30 та з 23:00 до 24:00;
4.1 черга: світло буде відсутнє з 08:00 до 09:00 та з 12:30 до 17:00;
4.2 черга: світло буде відсутнє з 12:30 до 19:30;
5.1 черга: світло буде відсутнє з 06:00 до 09:30 та з 16:00 до 20:00;
5.2 черга: світло буде відсутнє з 06:00 до 09:30 та з 16:00 до 20:00;
6.1 черга: світло буде відсутнє з 08:00 до 12:30 та з 16:00 до 20:00;
6.2 черга: світло буде відсутнє з 06:00 до 09:30 та з 16:00 до 20:00.
Графік відключення світла у Чернівцях та області
Актуальні графіки подання електроенергії для груп споживачів у Чернівецькій області наступні:
Група 1: 00:00 — 06:00; 08:00 — 10:30; 13:00 — 15:30; з 18:00
Група 2: 00:00 — 06:00; 08:00 — 12:00; 14:30 — 18:00; з 20:00
Група 3: 00:00 — 08:00; 10:30 — 13:00; 15:30 — 18:00; з 20:00
Група 4: 00:00 — 10:30; 13:00 — 15:30; з 18:00
Група 5: 00:00 — 10:30; 13:00 — 15:30; 18:00 — 20:00; з 22:00
Група 6: 00:00 — 06:00; 08:00 — 13:00; 15:30 — 18:00; з 20:00
Група 7: 00:00 — 10:30; 13:00 — 15:30; 18:00 — 22:00
Група 8: 00:00 — 08:00; 10:30 — 13:00; 15:30 — 18:00; з 20:00
Група 9: 00:00 — 10:30; 13:00 — 15:30; з 18:00
Група 10: 00:00 — 08:00; 10:30 — 13:00; 15:30 — 18:00; з 20:00
Група 11: 00:00 — 08:00; 10:30 — 13:00; 15:30 — 20:00; з 22:00
Група 12: 00:00 — 08:00; 10:30 — 14:30; 17:00 — 20:00; з 22:00
Графіки для Львівщини
На Львівщині 1 грудня діятимуть погодинні графіки відключень електроенергії.
Вимикання світла можуть повторюватися кілька разів на день — у форматі черг чи погодинних інтервалів, залежно від групи, до якої належить ваша адреса.
Графік відключення світла в Миколаївській області
На Миколаївщині 1 грудня діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії (ГПВ) через масовані ракетно-дронові атаки РФ по енергооб’єктах.
Відключення триватимуть з 06:00 до 00:00.
Графік відключення світла в Запорізькій області
Завтра, 1 грудня, у Запорізькій області графіки вимкнення світла діятимуть з 13:00 до 22:00.
Черга 2: 13:00 — 16:00;
Черга 3: 16:00 — 19:00;
Черга 6: 19:00 — 22:00.
Харківська область
У понеділок, 1 грудня, у Харківській області світло вимикатимуть для побутових і промислових споживачів. Одночасно протягом доби світла можуть не мати від 0,5 до трьох черг.
На 1 грудня для побутових споживачів діятиме такий графік:
1.1 — 01:00-04:30; 11:30-15:00; 22:00-24:00;
1.2 — 11:30-15:00; 22:00-24:00;
2.1 — 11:30-15:00; 18:30-20:00;
2.2 — 08:00-15:00;
3.1 — 04:30-08:00; 15:00-18:30;
3.2 — 06:00-08:00; 15:00-18:30;
4.1 — 06:00-08:00; 11:30-18:30;
4.2 — 11:30-18:30;
5.1 — 08:00-11:30; 18:30-22:00;
5.2 — 08:00-11:30; 20:00-22:00;
6.1 — 08:00-11:30; 15:00-20:00;
6.2 — 00:00-01:00; 08:00-11:30; 15:00-22:00.
Графіки відключення світла для Херсонщини
1 грудня на Херсонщині, як і по всій території України, запроваджуються обмеження на споживання електроенергії.
Для побутових абонентів можливі відключення за однією чергою у проміжку від 13:00 до 22:00.
Для підприємств та промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності з 08:00 до 13:00.
Конкретні години та тривалість вимкнень можуть змінюватися, тому важливо стежити за актуальною інформацією на офіційних сайтах місцевих обленерго.
Графік вимкнень світла в Полтавській області
1 грудня на Полтавщині, як і по всій території України, запроваджуються обмеження на споживання електроенергії. Перевірити свою адресу можна за окремим посиланням, а години відключень відповідно до черги — нижче.
1 черга
1 підгрупа:
03:00 — 04:00
09:00 — 12:00
15:00 — 18:00
21:00 — 22:30
2 підгрупа:
03:30 — 04:30
09:30 — 13:00
15:30 — 18:30
21:30 — 23:00
2 черга
1 підгрупа:
04:00 — 05:00
10:00 — 13:30
16:00 — 19:00
22:00 — 23:30
2 підгрупа:
04:30 — 05:30
10:30 — 14:00
16:30 — 19:30
22:30 — 00:00
3 черга
1 підгрупа:
05:00 — 07:00
11:00 — 14:30
17:00 — 20:00
23:00 — 00:00
2 підгрупа:
06:00 — 07:30
11:30 — 15:00
17:30 — 20:30
23:30 — 00:00
4 черга
1 підгрупа:
06:00 — 09:00
12:00 — 15:30
18:00 — 20:30
2 підгрупа:
00:00 — 00:30
06:30 — 09:30
12:30 — 16:00
18:30 — 20:30
5 черга
1 підгрупа:
00:00 — 01:30
07:00 — 10:00
13:00 — 16:30
19:00 — 21:00
2 підгрупа:
01:00 — 02:30
08:00 — 10:30
13:30 — 17:00
19:30 — 21:30
6 черга
1 підгрупа:
02:00 — 03:00
08:00 — 11:00
14:00 — 17:30
20:00 — 22:00
2 підгрупа:
02:30 — 03:30
08:30 — 11:30
14:30 — 17:30
20:30 — 22:30
Нагадаємо, заходи обмеження споживання електроенергії будуть діяти в усіх регіонах України через наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.