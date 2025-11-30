Відключення світла 1 грудня: опубліковано актуальні графіки для областей України

Відключення світла 1 грудня / © www.freepik.com/free-photo

На 1 грудня 2025 року в усіх областях України заплановані графіки відключення світла протягом доби через масовані ракетно-дронові атаки, які ускладнили ситуацію в енергосистемі.

За інформацією від ДТЕК, оприлюднено графіки відключень світла на 1 грудня.

Графіки для Київської області та Києва

Відключення світла тут запроваджуються по 6 чергах із періодами від кількох годин вдень і ввечері.

У Києві у понеділок, 1 грудня, продовжать відключати електроенергію за встановленими графіками, причому максимальна тривалість одного відключення сягатиме чотирьох годин.

В ДТЕК зафіксували наступні часи відключень для різних черг у столиці:

1.1 черга﻿ — світло не буде з 08:30 до 12:30 та з 19:00 до 23:00;

1.2 черга﻿ — світло відключатимуть з 08:30 до 12:30 та з 19:00 до 21:00;

2.1 черга﻿ — відсутність світла з 08:30 до 12:30 та з 19:00 до 22:30;

2.2 черга﻿ — вимкнення енергопостачання з 09:30 до 12:30 та з 19:00 до 22:30;

3.1 черга﻿ — світло відключать з 12:00 до 16:00;

3.2 черга﻿ — без електроенергії з 12:00 до 16:00;

4.1 черга﻿ — світло виключать з 12:00 до 16:00 та з 22:30 до 24:00;

4.2 черга﻿ — вимкнення з 12:00 до 16:00;

5.1 черга﻿ — світла не буде з 06:00 до 09:00 та з 15:30 до 19:30;

5.2 черга﻿ — відключення з 06:00 до 09:00 та з 15:30 до 19:30;

6.1 черга﻿ — світло виключатимуть з 06:00 до 09:00 та з 15:30 до 19:30;

6.2 черга﻿ — відсутність постачання з 08:00 до 10:00 та з 15:30 до 19:30.

Ці графіки встановлені для оптимізації навантаження на енергетичну систему міста та забезпечення стабільності мережі під час складних обставин.

Така система дозволяє рівномірно розподіляти навантаження на електромережу. В інших областях подібне зонування застосовується, але з урахуванням місцевих особливостей — кількість черг і тривалість відключень різняться.

Графіки для Одеси та області

Основні часові інтервали в Одеській області теж поділяються за чергами, з відключеннями в різні періоди доби, з огляду на балансування енергетичної мережі.

1.1 черга: світло буде відсутнє з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 22:00;

1.2 черга﻿: світло буде відсутнє з 09:00 до 16:00;

2.1 черга: світло буде відсутнє з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 22:00;

2.2 черга﻿: світло буде відсутнє з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 23:00;

3.1 черга: світло буде відсутнє з 12:30 до 16:30;

3.2 черга: світло буде відсутнє з 12:30 до 16:30 та з 23:00 до 24:00;

4.1 черга﻿: світло буде відсутнє з 08:00 до 09:00 та з 12:30 до 17:00;

4.2 черга: світло буде відсутнє з 12:30 до 19:30;

5.1 черга: світло буде відсутнє з 06:00 до 09:30 та з 16:00 до 20:00;

5.2 черга: світло буде відсутнє з 06:00 до 09:30 та з 16:00 до 20:00;

6.1 черга: світло буде відсутнє з 08:00 до 12:30 та з 16:00 до 20:00;

6.2 черга: світло буде відсутнє з 06:00 до 09:30 та з 16:00 до 20:00.

Графік відключення світла у Чернівцях та області

Актуальні графіки подання електроенергії для груп споживачів у Чернівецькій області наступні:

Група 1: 00:00 — 06:00; 08:00 — 10:30; 13:00 — 15:30; з 18:00

Група 2: 00:00 — 06:00; 08:00 — 12:00; 14:30 — 18:00; з 20:00

Група 3: 00:00 — 08:00; 10:30 — 13:00; 15:30 — 18:00; з 20:00

Група 4: 00:00 — 10:30; 13:00 — 15:30; з 18:00

Група 5: 00:00 — 10:30; 13:00 — 15:30; 18:00 — 20:00; з 22:00

Група 6: 00:00 — 06:00; 08:00 — 13:00; 15:30 — 18:00; з 20:00

Група 7: 00:00 — 10:30; 13:00 — 15:30; 18:00 — 22:00

Група 8: 00:00 — 08:00; 10:30 — 13:00; 15:30 — 18:00; з 20:00

Група 9: 00:00 — 10:30; 13:00 — 15:30; з 18:00

Група 10: 00:00 — 08:00; 10:30 — 13:00; 15:30 — 18:00; з 20:00

Група 11: 00:00 — 08:00; 10:30 — 13:00; 15:30 — 20:00; з 22:00

Група 12: 00:00 — 08:00; 10:30 — 14:30; 17:00 — 20:00; з 22:00

Графіки для Львівщини

На Львівщині 1 грудня діятимуть погодинні графіки відключень електроенергії.

Вимикання світла можуть повторюватися кілька разів на день — у форматі черг чи погодинних інтервалів, залежно від групи, до якої належить ваша адреса.

Графік відключення світла в Миколаївській області

На Миколаївщині 1 грудня діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії (ГПВ) через масовані ракетно-дронові атаки РФ по енергооб’єктах.

Відключення триватимуть з 06:00 до 00:00.

Графік відключення світла в Запорізькій області

Завтра, 1 грудня, у Запорізькій області графіки вимкнення світла діятимуть з 13:00 до 22:00.

Черга 2: 13:00 — 16:00;

Черга 3: 16:00 — 19:00;

Черга 6: 19:00 — 22:00.

Харківська область

У понеділок, 1 грудня, у Харківській області світло вимикатимуть для побутових і промислових споживачів. Одночасно протягом доби світла можуть не мати від 0,5 до трьох черг.

На 1 грудня для побутових споживачів діятиме такий графік:

1.1 — 01:00-04:30; 11:30-15:00; 22:00-24:00;

1.2 — 11:30-15:00; 22:00-24:00;

2.1 — 11:30-15:00; 18:30-20:00;

2.2 — 08:00-15:00;

3.1 — 04:30-08:00; 15:00-18:30;

3.2 — 06:00-08:00; 15:00-18:30;

4.1 — 06:00-08:00; 11:30-18:30;

4.2 — 11:30-18:30;

5.1 — 08:00-11:30; 18:30-22:00;

5.2 — 08:00-11:30; 20:00-22:00;

6.1 — 08:00-11:30; 15:00-20:00;

6.2 — 00:00-01:00; 08:00-11:30; 15:00-22:00.

Графіки відключення світла для Херсонщини

1 грудня на Херсонщині, як і по всій території України, запроваджуються обмеження на споживання електроенергії.

Для побутових абонентів можливі відключення за однією чергою у проміжку від 13:00 до 22:00.

Для підприємств та промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності з 08:00 до 13:00.

Конкретні години та тривалість вимкнень можуть змінюватися, тому важливо стежити за актуальною інформацією на офіційних сайтах місцевих обленерго.

Графік вимкнень світла в Полтавській області

1 грудня на Полтавщині, як і по всій території України, запроваджуються обмеження на споживання електроенергії. Перевірити свою адресу можна за окремим посиланням, а години відключень відповідно до черги — нижче.

1 черга

1 підгрупа:

03:00 — 04:00

09:00 — 12:00

15:00 — 18:00

21:00 — 22:30

2 підгрупа:

03:30 — 04:30

09:30 — 13:00

15:30 — 18:30

21:30 — 23:00

2 черга

1 підгрупа:

04:00 — 05:00

10:00 — 13:30

16:00 — 19:00

22:00 — 23:30

2 підгрупа:

04:30 — 05:30

10:30 — 14:00

16:30 — 19:30

22:30 — 00:00

3 черга

1 підгрупа:

05:00 — 07:00

11:00 — 14:30

17:00 — 20:00

23:00 — 00:00

2 підгрупа:

06:00 — 07:30

11:30 — 15:00

17:30 — 20:30

23:30 — 00:00

4 черга

1 підгрупа:

06:00 — 09:00

12:00 — 15:30

18:00 — 20:30

2 підгрупа:

00:00 — 00:30

06:30 — 09:30

12:30 — 16:00

18:30 — 20:30

5 черга

1 підгрупа:

00:00 — 01:30

07:00 — 10:00

13:00 — 16:30

19:00 — 21:00

2 підгрупа:

01:00 — 02:30

08:00 — 10:30

13:30 — 17:00

19:30 — 21:30

6 черга

1 підгрупа:

02:00 — 03:00

08:00 — 11:00

14:00 — 17:30

20:00 — 22:00

2 підгрупа:

02:30 — 03:30

08:30 — 11:30

14:30 — 17:30

20:30 — 22:30

Нагадаємо, заходи обмеження споживання електроенергії будуть діяти в усіх регіонах України через наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.