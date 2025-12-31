Відключення світла 1 січня: актуальні графіки для всіх областей

Відключення світла в Україні у четвер, 1 січня

В усіх регіонах України у четвер, 1 січня, діятимуть графіки погодинних відключень світла. Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

У четвер, 1 січня, будуть діяти стабілізаційні відключення світла з 00:00 до 23:59 лише для Правого берега. На Лівому березі тривають екстрені відключення.

Графік відключення світла у столиці 1 січня:

Підгрупа 1.1 відключення:

з 00:00 до 03:00

з 09:30 до 13:30

з 20:00 до 24:00

Підгрупа 1.2 відключення:

з 00:00 до 03:00

з 12:00 до 16:30

з 20:00 до 24:00

Підгрупа 2.1 відключення:

з 09:30 до 13:30

з 20:00 до 24:00

Підгрупа 2.2 відключення:

з 09:30 до 13:30

з 20:00 до 24:00

Підгрупа 3.1 відключення:

з 02:30 до 06:30

з 13:00 до 17:00

з 23:30 до 24:00

Підгрупа 3.2 відключення:

з 02:30 до 06:30

з 13:00 до 17:00

з 23:30 до 24:00

Підгрупа 4.1 відключення:

з 06:00 до 09:30

з 13:00 до 17:00

з 23:30 до 24:00

Підгрупа 4.2 відключення:

з 06:00 до 09:30

з 13:00 до 20:00

з 23:30 до 24:00

Підгрупа 5.1 відключення:

з 06:00 до 10:00

з 16:30 до 20:30

Підгрупа 5.2 відключення:

з 08:00 до 13:00

з 16:30 до 20:30

Підгрупа 6.1 відключення:

з 08:00 до 12:00

з 16:30 до 20:30

Підгрупа 6.2 відключення:

з 16:30 до 22:00

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 1 січня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Одеській області

Масовані атаки РФ по енергосистемі області впродовж жовтня-грудня призвели до значних руйнувань. Велика кількість обладнання була знищена.

Енергетики змушені вимикати світло в момент критичного навантаження. Ці відключення неможливо спрогнозувати, розділити між усіма домівками та скласти прогнозований графік.

У ніч проти 31 грудня Росія атакувала ще два енергообʼєкти ДТЕК на Одещині. Пошкодження значні. Відновлення обладнання до працездатного стану потребуватиме часу.

Впродовж грудня ворог значно пошкодив десять підстанцій на Одещині, а з початку року атакував 25 енергообʼєктів області.

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік відключення світла на Миколаївщині 1 січня:

1.1 — 00:00 — 01:30; 15:30 — 19:00;

1.2 — 01:30 — 05:00; 15:30 — 19:00;

2.1 — 15:30 — 19:00; 22:30 — 00:00;

2.2 — 05:00 — 08:30; 12:00 — 15:30;

3.1 — 01:30 — 05:00; 08:30 — 12:00;

3.2 — 12:00 — 15:30; 19:00 — 22:30;

4.1 — 12:00 — 15:30; 22:30 — 00:00;

4.2 — 05:00 — 08:30; 14:30 — 19:00; 22:30 — 00:00;

5.1 — 12:00 — 15:30; 19:00 — 22:30;

5.2 — 08:30 — 12:00; 19:00 — 22:30;

6.1 — 08:30 — 12:00; 19:00 — 22:30;

6.2 — 00:00 — 01:30; 06:30 — 08:30; 15:30 — 19:00.

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 1 січня:

1.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00

1.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00

2.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

2.2: 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

3.1: 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

3.2: 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 18:30

4.2: 00:00 — 02:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

5.2: 03:00 — 08:00, 13:30 — 17:00, 21:00 — 24:00

6.1: 00:00 — 03:30, 16:30 — 21:30

6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 20:30

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 1 січня

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 1 січня: доповнюється

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 1 січня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 1 січня

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 1 січня

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 1 січня

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 1 січня:

1.1 08:00 — 11:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 23:00

1.2 02:00 — 04:00, 09:00 — 11:00, 15:00 — 17:00, 22:00 — 24:00

2.1 04:00 — 06:00, 11:00 — 14:00, 18:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

2.2 04:00 — 06:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00

3.1 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00

3.2 06:00 — 09:00, 13:00 — 15:00, 19:00 — 22:00

4.1 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 19:00 — 21:00

4.2 09:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

5.1 06:00 — 09:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 21:00

5.2 10:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 24:00

6.1 02:00 — 04:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00

6.2 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 20:00 — 22:00

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 1 січня

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла на Хмельниччині 1 січня

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла на Волині 1 січня

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 1 січня

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла на Прикарпатті 1 січня

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла на Закарпатті 1 січня

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла на Львівщині 1 січня

Графік відключення світла в Рівненській області

Графік відключення світла на Рівненщині 1 січня

Нагадаємо, за відсутності нових обстрілів ситуація з електропостачанням у Новий рік має бути більш-менш стабільною. Звісно, якщо не буде нового масованого удару з боку РФ. Але усім мешканцям України гарантувати світло впродовж всієї новорічної ночі, на жаль, не можна. Це — наслідок нещодавніх обстрілів.