Відключення світла 1 січня: актуальні графіки для всіх областей
ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на четвер, 1 січня, для столиці та всіх регіонів України.
В усіх регіонах України у четвер, 1 січня, діятимуть графіки погодинних відключень світла. Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
У четвер, 1 січня, будуть діяти стабілізаційні відключення світла з 00:00 до 23:59 лише для Правого берега. На Лівому березі тривають екстрені відключення.
Графік відключення світла у столиці 1 січня:
Підгрупа 1.1 відключення:
з 00:00 до 03:00
з 09:30 до 13:30
з 20:00 до 24:00
Підгрупа 1.2 відключення:
з 00:00 до 03:00
з 12:00 до 16:30
з 20:00 до 24:00
Підгрупа 2.1 відключення:
з 09:30 до 13:30
з 20:00 до 24:00
Підгрупа 2.2 відключення:
з 09:30 до 13:30
з 20:00 до 24:00
Підгрупа 3.1 відключення:
з 02:30 до 06:30
з 13:00 до 17:00
з 23:30 до 24:00
Підгрупа 3.2 відключення:
з 02:30 до 06:30
з 13:00 до 17:00
з 23:30 до 24:00
Підгрупа 4.1 відключення:
з 06:00 до 09:30
з 13:00 до 17:00
з 23:30 до 24:00
Підгрупа 4.2 відключення:
з 06:00 до 09:30
з 13:00 до 20:00
з 23:30 до 24:00
Підгрупа 5.1 відключення:
з 06:00 до 10:00
з 16:30 до 20:30
Підгрупа 5.2 відключення:
з 08:00 до 13:00
з 16:30 до 20:30
Підгрупа 6.1 відключення:
з 08:00 до 12:00
з 16:30 до 20:30
Підгрупа 6.2 відключення:
з 16:30 до 22:00
Графік відключення світла в Київській області
Графік відключення світла в Одеській області
Масовані атаки РФ по енергосистемі області впродовж жовтня-грудня призвели до значних руйнувань. Велика кількість обладнання була знищена.
Енергетики змушені вимикати світло в момент критичного навантаження. Ці відключення неможливо спрогнозувати, розділити між усіма домівками та скласти прогнозований графік.
У ніч проти 31 грудня Росія атакувала ще два енергообʼєкти ДТЕК на Одещині. Пошкодження значні. Відновлення обладнання до працездатного стану потребуватиме часу.
Впродовж грудня ворог значно пошкодив десять підстанцій на Одещині, а з початку року атакував 25 енергообʼєктів області.
Графік відключення світла в Миколаївській області
Графік відключення світла на Миколаївщині 1 січня:
1.1 — 00:00 — 01:30; 15:30 — 19:00;
1.2 — 01:30 — 05:00; 15:30 — 19:00;
2.1 — 15:30 — 19:00; 22:30 — 00:00;
2.2 — 05:00 — 08:30; 12:00 — 15:30;
3.1 — 01:30 — 05:00; 08:30 — 12:00;
3.2 — 12:00 — 15:30; 19:00 — 22:30;
4.1 — 12:00 — 15:30; 22:30 — 00:00;
4.2 — 05:00 — 08:30; 14:30 — 19:00; 22:30 — 00:00;
5.1 — 12:00 — 15:30; 19:00 — 22:30;
5.2 — 08:30 — 12:00; 19:00 — 22:30;
6.1 — 08:30 — 12:00; 19:00 — 22:30;
6.2 — 00:00 — 01:30; 06:30 — 08:30; 15:30 — 19:00.
Графік відключення світла в Запорізькій області
Графік відключення світла у Запорізькій області 1 січня:
1.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00
1.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00
2.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
2.2: 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
3.1: 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
3.2: 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 18:30
4.2: 00:00 — 02:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
5.2: 03:00 — 08:00, 13:30 — 17:00, 21:00 — 24:00
6.1: 00:00 — 03:30, 16:30 — 21:30
6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 20:30
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла в Харківській області
Графік відключення світла на Харківщині 1 січня: доповнюється
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Графік відключення світла в Кіровоградській області
Графік відключення світла в Сумській області
Графік відключення світла в Житомирській області
Графік відключення світла в Чернігівській області
Графік відключення світла в Черкаській області
Графік відключення світла на Черкащині 1 січня:
1.1 08:00 — 11:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 23:00
1.2 02:00 — 04:00, 09:00 — 11:00, 15:00 — 17:00, 22:00 — 24:00
2.1 04:00 — 06:00, 11:00 — 14:00, 18:00 — 20:00, 23:00 — 24:00
2.2 04:00 — 06:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00
3.1 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00
3.2 06:00 — 09:00, 13:00 — 15:00, 19:00 — 22:00
4.1 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 19:00 — 21:00
4.2 09:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
5.1 06:00 — 09:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 21:00
5.2 10:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 24:00
6.1 02:00 — 04:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00
6.2 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 20:00 — 22:00
Графіки відключень у Вінницькій області
За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.
Графік відключення світла в Чернівецькій області
Графік відключення світла у Хмельницькій області
Графік відключення світла у Волинській області
Графік відключення світла в Тернопільській області
Графік відключення світла в Івано-Франківській області
Графік відключення світла в Закарпатській області
Графік відключення світла у Львівській області
Графік відключення світла в Рівненській області
Нагадаємо, за відсутності нових обстрілів ситуація з електропостачанням у Новий рік має бути більш-менш стабільною. Звісно, якщо не буде нового масованого удару з боку РФ. Але усім мешканцям України гарантувати світло впродовж всієї новорічної ночі, на жаль, не можна. Це — наслідок нещодавніх обстрілів.