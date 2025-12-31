- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 283
- Час на прочитання
- 1 хв
Відключення світла 1 січня: в яких регіонах будуть обмеження — "Укренерго"
Причиною обмежень в електропостачанні є пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.
У перший день нового року, 1 січня, графіки погодинних відключень світла будуть діяти в усіх регіонах України.
Про це повідомили в «Укренерго».
Також у всіх регіонах буде запроваджено графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Причиною обмежень в електропостачанні є пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.
В «Укренерго» наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися.
«Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — йдеться у повідомленні.
Також енергетики закликають до ощадливого споживання електроенергії, коли вона з’являється за графіками.
Нагадаємо, раніше «в Укренерго» роз’яснили, чому в деяких регіонах заходи обмеження споживання вже скасовані, а в інших відключення залишаються тривалими.