Укрaїнa
283
1 хв

Відключення світла 1 січня: в яких регіонах будуть обмеження — "Укренерго"

Причиною обмежень в електропостачанні є пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.

Богдан Скаврон
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН

У перший день нового року, 1 січня, графіки погодинних відключень світла будуть діяти в усіх регіонах України.

Про це повідомили в «Укренерго».

Також у всіх регіонах буде запроваджено графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Причиною обмежень в електропостачанні є пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.

В «Укренерго» наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися.

«Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — йдеться у повідомленні.

Також енергетики закликають до ощадливого споживання електроенергії, коли вона з’являється за графіками.

Нагадаємо, раніше «в Укренерго» роз’яснили, чому в деяких регіонах заходи обмеження споживання вже скасовані, а в інших відключення залишаються тривалими.

