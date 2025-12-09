- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 3058
- Час на прочитання
- 2 хв
Відключення світла 10 грудня: актуальні графіки для всіх областей
ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на середу, 10 грудня, для Києва та всіх регіонів України.
В усіх регіонах Україні у середу, 10 грудня діятимуть графіки погодинних відключень світла. Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
Графік відключення світла в Київській області
Графік відключення світла в Одеській області
Графік відключення світла в Миколаївській області
Графік відключення світла на Миколаївщині 10 грудня:
1.1 — 04:30 — 08:00; 11:30 — 18:30; 22:00 — 00:00;
1.2 — 01:00 — 04:30; 08:00 — 15:00; 22:00 — 00:00;
2.1 — 04:30 — 08:00; 11:30 — 18:30; 22:00 — 00:00;
2.2 — 01:00 — 04:30; 08:00 — 11:30; 15:00 — 22:00;
3.1 — 00:00 — 01:00; 04:30 — 08:00; 11:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;
3.2 — 00:00 — 01:00; 06:30 — 11:30; 15:00 — 22:00;
4.1 — 04:30 — 08:00; 11:30 — 18:30; 22:00 — 00:00;
4.2 — 00:00 — 04:30; 08:00 — 15:00;
5.1 — 01:00 — 04:30; 08:00 — 11:30; 15:00 — 20:30;
5.2 — 01:00 — 08:00; 11:30 — 17:30;
6.1 — 00:00 — 01:00; 05:30 — 11:30; 15:00 — 22:00;
6.2 — 00:00 — 01:00; 08:00 — 15:00; 18:30 — 22:00.
Графік відключення світла в Запорізькій області
Графік відключення світла у Запорізькій області 10 грудня:
1.1: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
2.1: 05:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
4.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
4.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
5.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 22:30
5.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 20:30
6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30
6.2: 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла в Харківській області
Графік відключення світла на Харківщині 10 грудня:
1.1 06:00-09:00; 12:30-19:30
1.2 06:00-09:00; 12:30-17:00
2.1 05:30-09:00; 12:30-17:00
2.2 02:00-09:00; 12:30-17:00
3.1 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-17:00; 19:00-23:00
3.2 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-17:00; 19:00-23:00
4.1 00:00-02:00; 06:00-07:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00
4.2 00:00-02:00; 06:00-07:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00
5.1 02:00-05:30; 09:00-16:00; 17:00-20:00; 23:00-24:00
5.2 02:00-05:30; 07:00-16:00; 17:00-22:00; 23:00-24:00
6.1 00:00-05:30; 07:00-16:00; 17:00-19:00; 23:00-24:00
6.2 02:00-05:30; 07:00-09:00; 12:00-16:00; 17:00-19:00; 23:00-24:00
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Графік відключення світла в Кіровоградській області
Графік відключення світла на Кіровоградщині 10 грудня:
Черга 1.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 1.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 2.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 2.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 3.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
Черга 3.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
Черга 4.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 4.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 5.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18
Черга 5.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 6.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 6.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Графік відключення світла в Сумській області
Графік відключення світла в Черкаській області
Графік відключення світла на Черкащині 10 грудня:
1.1 00:00 — 02:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 20:00
1.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
2.1 05:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00
2.2 05:00 — 08:00, 11:00 — 15:00, 17:00 — 21:00
3.1 00:00 — 02:00, 06:00 — 10:00, 13:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
3.2 03:00 — 06:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00
4.1 02:00 — 05:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 22:00 — 24:00
4.2 02:00 — 05:00, 09:00 — 13:00, 15:00 — 19:00, 23:00 — 24:00
5.1 02:00 — 06:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 23:00 — 24:00
5.2 00:00 — 03:00, 07:00 — 11:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 23:00
6.1 02:00 — 05:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 23:00
6.2 00:00 — 02:00, 05:00 — 09:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00
Графік відключення світла у Хмельницькій області
Графік відключення світла у Волинській області
Графік відключення світла в Тернопільській області
Графік відключення світла в Івано-Франківській області
Графік відключення світла в Закарпатській області
Графік відключення світла у Львівській області
Графік відключення світла в Рівненській області
Нагадаємо, уряд ухвалив рішення для покращення ситуації із забезпеченням людей світлом і переглянув списки критичних об’єктів. Лікарні, школи та оборонні підприємства залишаться зі світлом, а частина споживачів буде виключена з переліку. Вивільнену електроенергію спрямують населенню.