ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
757
Час на прочитання
1 хв

Відключення світла 10 квітня: в "Укренерго" анонсували графіки

Світло відключатимуть протягом всієї доби. В «Укренерго» анонсували графіки відключень на 10 квітня за регіонами.

Автор публікації
Руслана Сивак
Відключення світла / © ТСН.ua

В усіх регіонах України протягом усієї доби 10 квітня діятимуть графіки відключень світла.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

За словами енергетиків, світло відключають через пошкодження енергооб’єктів після російських атак. Оскільки електроенергії виробляється замало, її не вистачає на всіх споживачів.

Відключення світла 10 квітня — що відомо про графіки

«В усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки обмеження потужності (для промисловості) та графіки погодинних відключень (для всіх категорій споживачів)», — повідомили в «Укренерго».

Енергетики наголошують, що стан енергосистеми залишається динамічним, тому час дії обмежень може бути змінений залежно від ситуації. Громадян закликають ощадливо використовувати електроенергію в періоди, коли вона з’являється за графіком, щоб зменшити навантаження на мережу. Зазначені заходи триватимуть від 00:00 до 24:00 на всій території країни.

Нагадаємо, у четвер, 9 квітня, в усіх областях України будуть застосовані заходи обмеження споживання електроенергії. Графіки впроваджують вимушено.

Дата публікації
Кількість переглядів
757
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie