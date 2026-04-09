Відключення світла 10 квітня: в "Укренерго" анонсували графіки

Відключення світла / © ТСН.ua

Реклама

В усіх регіонах України протягом усієї доби 10 квітня діятимуть графіки відключень світла.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

За словами енергетиків, світло відключають через пошкодження енергооб’єктів після російських атак. Оскільки електроенергії виробляється замало, її не вистачає на всіх споживачів.

Реклама

Відключення світла 10 квітня — що відомо про графіки

«В усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки обмеження потужності (для промисловості) та графіки погодинних відключень (для всіх категорій споживачів)», — повідомили в «Укренерго».

Енергетики наголошують, що стан енергосистеми залишається динамічним, тому час дії обмежень може бути змінений залежно від ситуації. Громадян закликають ощадливо використовувати електроенергію в періоди, коли вона з’являється за графіком, щоб зменшити навантаження на мережу. Зазначені заходи триватимуть від 00:00 до 24:00 на всій території країни.

Нагадаємо, у четвер, 9 квітня, в усіх областях України будуть застосовані заходи обмеження споживання електроенергії. Графіки впроваджують вимушено.