Відключення світла 10 лютого: які графіки застосують

Відключення світла / © ТСН.ua

Реклама

В енергосистемі України у вівторок, 10 лютого, протягом усієї доби застосують графіки відключення світла.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

«В усіх регіонах України протягом усієї доби будуть застосовуватися графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)», — повідомили в «Укренерго».

Реклама

За інформацією енергетиків, причиною повернення до вимушених обмежень стали значні пошкодження енергооб’єктів внаслідок останніх російських ракетно-дронових атак. Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів, проте дефіцит потужності залишається суттєвим.

Фахівці наголошують, що ситуація в енергосистемі є динамічною і може змінитися залежно від поточного рівня споживання та темпів відновлювальних робіт. Детальний розклад відключень за конкретними адресами та обсяги обмежень споживачам радять перевіряти на офіційних ресурсах і сторінках відповідних обленерго.

Нагадаємо, через наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України в понеділок, 9 лютого, в усіх областях будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла.