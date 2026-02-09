Відключення світла 10 лютого: коли і в кого не буде електроенергії

Графік відключення світла

У вівторок, 10 лютого, українцям знову вимикатимуть світло за графіками. Обмеження вводять через пошкодження енергооб’єктів, які постраждали під час останніх російських обстрілів.

Про це повідомляють в місцевих обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла у Київській області

На Київщині застосують наступні графіки відключення:

Графік відключення світла у Одеській області

Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини — тривають екстрені відключення. Проте 10 лютого Одеській області діятимуть такі графіки відключення:

Графік відключення світла у Одеській області

Графіки відключення світла у Львівській області

У Львівській області діятимуть наступні графіки відключення:

Графіки відключення світла у Львівській області

Графіки відключення світла в Рівненській області

На Рівненщині у вівторок, 10 лютого, графік погодинних відключень електроенергії:

підчерга 1.1 00.00-01.00, 03.00-09.00, 11.00-17.00, 19.00-00.00

підчерга 1.2 00.00-01.00, 03.00-09.00, 11.00-17.00, 19.00-00.00

підчерга 2.1 05.00-09.00, 11.00-17.00, 19.00-00.00

підчерга 2.2 00.00-01.00, 05.00-11.00, 13.00-19.00, 21.00-00.00

підчерга 3.1 00.00-03.00, 05.00-10.00, 13.00-19.00, 21.00-00.00

підчерга 3.2 00.00-03.00, 06.00-11.00, 14.00-19.00, 21.00-00.00

підчерга 4.1 00.00-05.00, 07.00-11.00, 15.00-21.00, 23.00-00.00

підчерга 4.2 00.00-05.00, 07.00-13.00, 15.00-21.00, 23.00-00.00

підчерга 5.1 00.00-05.00, 07.00-13.00, 15.00-21.00

підчерга 5.2 01.00-07.00, 09.00-15.00, 17.00-22.00

підчерга 6.1 01.00-07.00, 09.00-15.00, 17.00-23.00

підчерга 6.2 01.00-07.00, 09.00-15.00, 17.00-23.00

Графіки відключення світла в Рівненській області

Графік відключення світла у Черкаській області

По Черкаській області 10 лютого за командою НЕК «Укренерго» застосовуватимуться графіки погодинних вимкнень (ГПВ). Години відсутності електропостачання:

1.1: 00:00 — 04:00, 06:00 — 10:30, 12:00 — 16:30, 18:00 — 22:00

1.2: 01:00 — 05:30, 07:00 — 11:00, 13:00 — 17:30, 19:00 — 23:00

2.1: 00:00 — 00:30, 02:30 — 07:00, 08:30 — 12:30, 14:30 — 19:00, 20:30 — 00:00

2.2: 00:00 — 01:30, 03:30 — 08:00, 09:30 — 13:30, 15:30 — 20:00, 21:30 — 00:00

3.1: 00:00 — 02:30, 04:30 — 09:00, 10:30 — 15:00, 16:30 — 21:00, 22:30 — 00:00

3.2: 00:00 — 01:00, 03:00 — 07:30, 09:00 — 13:00, 15:00 — 19:30, 21:00 — 00:00

4.1: 02:00 — 06:30, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:30, 20:00 — 00:00

4.2: 00:00 — 03:00, 05:00 — 09:30, 11:00 — 15:30, 17:00 — 21:30, 23:00 — 00:00

5.1: 00:00 — 02:00, 04:00 — 08:30, 10:00 — 14:30, 16:00 — 20:30, 22:00 — 00:00

5.2: 01:30 — 06:00, 07:30 — 11:30, 13:30 — 18:00, 19:30 — 23:30

6.1: 00:30 — 04:30, 06:30 — 11:00, 12:30 — 17:00, 18:30 — 22:30

6.2: 00:00 — 03:30, 05:30 — 10:00, 11:30 — 16:00, 17:30 — 22:00, 23:30 — 00:00

Графік відключення світла в Миколаївській області

Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на вівторок, 10 лютого. Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59. В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 — 00:00 — 01:00; 03:30 — 09:30; 11:30 — 17:30; 19:30 — 00:00;

1.2 — 01:00 — 05:30; 07:30 — 13:30; 15:30 — 21:30; 23:30 — 00:00;

2.1 — 00:00 — 03:30; 05:30 — 11:00; 13:30 — 19:30; 21:30 — 00:00;

2.2 — 00:00 — 05:30; 07:30 — 12:30; 15:30 — 21:30; 23:30 — 00:00;

3.1 — 00:00 — 05:00; 07:30 — 13:30; 15:30 — 21:30;

3.2 — 00:00 — 01:30; 04:30 — 09:30; 11:30 — 17:30; 19:30 — 00:00;

4.1 — 00:00 — 01:30; 03:30 — 09:30; 12:30 — 17:30; 19:30 — 00:00;

4.2 — 01:30 — 07:30; 09:30 — 15:30; 17:30 — 22:30;

5.1 — 00:00 — 02:30; 05:30 — 11:30; 13:30 — 19:30; 21:30 — 00:00;

5.2 — 02:30 — 07:30; 09:30 — 15:30; 17:30 — 23:30;

6.1 — 01:30 — 07:30; 09:30 — 15:30; 17:30 — 23:30;

6.2 — 00:00 — 03:30; 05:30 — 11:30; 14:00 — 19:30; 22:00 — 00:00.

Графік відключення світла в Дніпропетровській області

На Дніпропетровщині діятимуть наступні графіки відключення:

Графік відключення світла в Дніпропетровській області

Графік відключення світла в Сумській області

Завтра, 10 лютого, діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК «Укренерго».

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла в Полтавській області

У Полтавській області 3 лютого введуть графіки погодинних відключень електроенергії.

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік погодинних включень/відключень електроенергії на 10 лютого:

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла у Волинській області

На Волині будуть графіки погодинного відключення світла:

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла у Вінницькій області

На Вінниччині також застосують графіки відключення:

Графік відключення світла у Вінницькій області

Графік відключення світла у Хмельницькій області

У вівторок, 10 лютого, за розпорядженням НЕК «Укренерго» на Хмельниччині діятимуть такі обмеження:

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла у Харківській області

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 00:00-01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30

1.2 00:00-01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30

2.1 00:00-01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30

2.2 00:00-01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30

3.1 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00

3.2 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00

4.1 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00

4.2 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00

5.1 01:30-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00

5.2 01:30-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00

6.1 01:30-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00

6.2 01:30-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00

Графік відключення світла в Тернопільській області

На Тернопільщині 10 лютого теж запровадять графіки погодинни відключень.

Як повідомили в «Тернопільобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою.

Графік відключення світла в Чернігівській області

За командою НЕК «Укренерго», 10 лютого діятиме графік погодинних відключень (ГПВ):

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Завтра, 10 лютого, в усіх регіонах України, в тому числі на Прикарпатті, будуть застосовуватися графіки погодинних вимкнень.

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла в Кіровоградській області

У Кіровоградській області 10 лютого також діятимуть графіки погодинних відключень. Світло у помешканнях з’являтиметься лише упродовж 3-5 годин на добу. За розпорядженням НЕК «Укренерго» 10.02.2026 буде діяти наступний графік погодинних відключень (ГПВ):

Черга 1.1: 00-01, 02-05, 06-09, 10-13, 14-21, 22-24

Черга 1.2: 00-01, 02-05, 06-09, 10-12, 14-17, 18-24

Черга 2.1: 00-01, 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24

Черга 2.2: 01-04, 05-08, 09-12, 13-20, 21-24

Черга 3.1: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-24

Черга 3.2: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24

Черга 4.1: 00-03, 04-07, 08-11, 12-19, 20-23

Черга 4.2: 00-03, 04-07, 08-11, 12-15, 16-23

Черга 5.1: 00-03, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-23

Черга 5.2: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22, 23-24

Черга 6.1: 00-02, 03-06, 07-10, 12-14, 15-22, 23-24

Черга 6.2: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22, 23-24

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла в Запорізькій області

Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

1.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

1.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

2.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

2.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

3.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

4.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

5.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

5.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

Нагадаємо, в усіх регіонах України 10 лютого діятимуть графіки відключень світла.

Раніше повідомлялося, російські війська обстріляли Запоріжжя 9 лютого, пошкодивши критичну інфраструктуру міста. Енергетики попередили про локальні відключення світла, необхідні для проведення термінових ремонтів.