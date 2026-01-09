ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
842
Час на прочитання
4 хв

Відключення світла 10 січня: актуальні графіки для всіх областей

ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на субботу, 10 січня, для столиці та всіх регіонів України.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні у субботу, 10 січня

В усіх регіонах Україні у субботу, 10 січня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

В Києві 417 000 родин залишились без світла після масованої атаки. Електрики немає у частини жителів в Деснянському, Дніпровському, Дарницькому та Голосіївському районах столиці.

Пошкодження електромереж значні. Складності виконанню ремонтних робіт додає сильний поривчастий вітер та мороз. Наразі у місті запроваджені екстрені відключення, погодинні графіки не діють.

Графік відключення світла у столиці 10 січня, він почне діяти після скасування екстрених відключень:

Підгрупа 1.1 відключення:

  • з 06:00 до 10:30

  • з 14:00 до 18:00

Підгрупа 1.2 відключення:

  • з 03:30 до 07:30

  • з 14:00 до 18:00

Підгрупа 2.1 відключення:

  • з 03:30 до 07:30

  • з 14:00 до 18:00

Підгрупа 2.2 відключення:

  • з 03:30 до 07:30

  • з 15:00 до 18:00

Підгрупа 3.1 відключення:

  • з 09:00 до 14:00

  • з 17:30 до 21:00

Підгрупа 3.2 відключення:

  • з 00:00 до 00:30

  • з 07:00 до 11:00

  • з 17:30 до 21:00

Підгрупа 4.1 відключення:

  • з 00:00 до 00:30

  • з 07:00 до 11:00

  • з 17:30 до 21:00

Підгрупа 4.2 відключення:

  • з 07:00 до 11:00

  • з 17:30 до 21:00

Підгрупа 5.1 відключення:

  • з 00:00 до 04:00

  • з 10:30 до 17:30

  • з 21:00 до 24:00

Підгрупа 5.2 відключення:

  • з 00:00 до 04:00

  • з 10:30 до 17:30

  • з 21:00 до 24:00

Підгрупа 6.1 відключення:

  • з 00:00 до 04:00

  • з 10:30 до 14:30

  • з 21:00 до 22:00

Підгрупа 6.2 відключення:

  • з 10:30 до 14:30

  • з 21:00 до 24:00

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 10 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Одеській області

Впродовж грудня ворог сильно пошкодив 10 підстанцій Одещини. Загалом 2025 року РФ атакувала 25 енергообʼєктів області.

Енергетики змушені відключати світло в момент критичного навантаження. Ці відключення неможливо спрогнозувати, розділити між усіма домівками та скласти прогнозований графік.

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік відключення світла на Миколаївщині 10 січня:

1.1 — 07:30 — 13:00; 20:00 — 23:30;

1.2 — 00:00 — 02:30; 13:00 — 16:30;

2.1 — 02:30 — 06:00; 09:30 — 13:00; 20:00 — 23:30;

2.2 — 06:00 — 09:30; 13:00 — 16:30; 20:00 — 23:30;

3.1 — 13:00 — 20:00;

3.2 — 04:30 — 06:00; 09:30 — 16:30;

4.1 — 06:00 — 09:30; 14:30 — 18:30; 23:30 — 00:00;

4.2 — 09:30 — 13:00; 16:30 — 20:00; 23:30 — 00:00;

5.1 — 06:00 — 09:30; 16:30 — 20:00;

5.2 — 07:30 — 09:30; 13:00 — 16:30; 20:00 — 22:30;

6.1 — 00:00 — 02:30; 09:30 — 13:00; 16:30 — 18:30;

6.2 — 02:30 — 06:00; 16:30 — 20:00; 23:30 — 00:00.

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 10 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 10 січня

Графік відключення світла на Полтавщині 10 січня

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 10 січня:

1.1 05:00-10:30; 14:00-15:00; 17:30-21:00

1.2 07:00-10:30; 14:00-15:00; 17:30-21:00

2.1 07:00-10:30; 15:00-21:00

2.2 07:00-10:30; 15:00-21:00

3.1 08:00-14:00; 15:00-17:30; 22:00-24:00

3.2 00:00-03:30; 08:00-14:00; 15:00-17:30; 22:00-24:00

4.1 00:00-03:30; 10:30-14:00; 15:00-17:30; 19:00-24:00

4.2 00:00-03:30; 07:00-08:00; 10:30-14:00; 15:00-17:30; 19:00-24:00

5.1 05:00-07:00; 10:30-17:30

5.2 03:30-07:00; 10:30-15:00; 17:30-19:00

6.1 03:30-07:00; 14:00-15:00; 17:30-19:00; 22:00-24:00

6.2 03:30-07:00; 14:00-15:00; 17:30-19:00

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 10 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 10 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 10 січня

Графік відключення світла на Сумщині 10 січня

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 10 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Чернігівській області

На Чернігівщині зберігаються складні погодні умови. Основні наслідки негоди — це обриви проводів, замикання через захлест проводів та злам опор (зокрема через падіння аварійних дерев). Десятки тисяч споживачів в області залишились без світла, аварійні заявки продовжують надходити.

Графік відключення світла на Чернігівщині 10 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 10 січня: доповнюється

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 10 січня: доповнюється

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла на Хмельниччині 10 січня: доповнюється

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла на Волині 10 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 10 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Внаслідок сильного снігопаду та хуртовини без електропостачання тимчасово залишилися кілька населених пунктів. Частину споживачів вже заживлено, подальші роботи з пошуку та ліквідації пошкоджень буде виконано після повного розчищення шляху.

Графік відключення світла на Прикарпатті 10 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла на Закарпатті 10 січня: доповнюється

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла на Львівщині 10 січня

Графік відключення світла на Львівщині 10 січня

Графік відключення світла в Рівненській області

Графік відключення світла на Рівненщині 10 січня: доповнюється

Нагадаємо, зимова негода ускладнює ситуацію в енергетичній системі України, яка потерпає від обстрілів російської терористичної армії. Найдошкульнішими факторами стали завірюхи та мокрий сніг, що призводить до обривів ліній електропередачі. В таких умовах ремонтні роботи з відновлення електропостачання тривають довше, ніж зазвичай.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
842
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie