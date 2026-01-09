- Дата публікації
Відключення світла 10 січня: актуальні графіки для всіх областей
ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на субботу, 10 січня, для столиці та всіх регіонів України.
В усіх регіонах Україні у субботу, 10 січня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
В Києві 417 000 родин залишились без світла після масованої атаки. Електрики немає у частини жителів в Деснянському, Дніпровському, Дарницькому та Голосіївському районах столиці.
Пошкодження електромереж значні. Складності виконанню ремонтних робіт додає сильний поривчастий вітер та мороз. Наразі у місті запроваджені екстрені відключення, погодинні графіки не діють.
Графік відключення світла у столиці 10 січня, він почне діяти після скасування екстрених відключень:
Підгрупа 1.1 відключення:
з 06:00 до 10:30
з 14:00 до 18:00
Підгрупа 1.2 відключення:
з 03:30 до 07:30
з 14:00 до 18:00
Підгрупа 2.1 відключення:
з 03:30 до 07:30
з 14:00 до 18:00
Підгрупа 2.2 відключення:
з 03:30 до 07:30
з 15:00 до 18:00
Підгрупа 3.1 відключення:
з 09:00 до 14:00
з 17:30 до 21:00
Підгрупа 3.2 відключення:
з 00:00 до 00:30
з 07:00 до 11:00
з 17:30 до 21:00
Підгрупа 4.1 відключення:
з 00:00 до 00:30
з 07:00 до 11:00
з 17:30 до 21:00
Підгрупа 4.2 відключення:
з 07:00 до 11:00
з 17:30 до 21:00
Підгрупа 5.1 відключення:
з 00:00 до 04:00
з 10:30 до 17:30
з 21:00 до 24:00
Підгрупа 5.2 відключення:
з 00:00 до 04:00
з 10:30 до 17:30
з 21:00 до 24:00
Підгрупа 6.1 відключення:
з 00:00 до 04:00
з 10:30 до 14:30
з 21:00 до 22:00
Підгрупа 6.2 відключення:
з 10:30 до 14:30
з 21:00 до 24:00
Графік відключення світла в Київській області
Графік відключення світла на Київщині 10 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Одеській області
Впродовж грудня ворог сильно пошкодив 10 підстанцій Одещини. Загалом 2025 року РФ атакувала 25 енергообʼєктів області.
Енергетики змушені відключати світло в момент критичного навантаження. Ці відключення неможливо спрогнозувати, розділити між усіма домівками та скласти прогнозований графік.
Графік відключення світла в Миколаївській області
Графік відключення світла на Миколаївщині 10 січня:
1.1 — 07:30 — 13:00; 20:00 — 23:30;
1.2 — 00:00 — 02:30; 13:00 — 16:30;
2.1 — 02:30 — 06:00; 09:30 — 13:00; 20:00 — 23:30;
2.2 — 06:00 — 09:30; 13:00 — 16:30; 20:00 — 23:30;
3.1 — 13:00 — 20:00;
3.2 — 04:30 — 06:00; 09:30 — 16:30;
4.1 — 06:00 — 09:30; 14:30 — 18:30; 23:30 — 00:00;
4.2 — 09:30 — 13:00; 16:30 — 20:00; 23:30 — 00:00;
5.1 — 06:00 — 09:30; 16:30 — 20:00;
5.2 — 07:30 — 09:30; 13:00 — 16:30; 20:00 — 22:30;
6.1 — 00:00 — 02:30; 09:30 — 13:00; 16:30 — 18:30;
6.2 — 02:30 — 06:00; 16:30 — 20:00; 23:30 — 00:00.
Графік відключення світла в Запорізькій області
Графік відключення світла у Запорізькій області 10 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла в Харківській області
Графік відключення світла на Харківщині 10 січня:
1.1 05:00-10:30; 14:00-15:00; 17:30-21:00
1.2 07:00-10:30; 14:00-15:00; 17:30-21:00
2.1 07:00-10:30; 15:00-21:00
2.2 07:00-10:30; 15:00-21:00
3.1 08:00-14:00; 15:00-17:30; 22:00-24:00
3.2 00:00-03:30; 08:00-14:00; 15:00-17:30; 22:00-24:00
4.1 00:00-03:30; 10:30-14:00; 15:00-17:30; 19:00-24:00
4.2 00:00-03:30; 07:00-08:00; 10:30-14:00; 15:00-17:30; 19:00-24:00
5.1 05:00-07:00; 10:30-17:30
5.2 03:30-07:00; 10:30-15:00; 17:30-19:00
6.1 03:30-07:00; 14:00-15:00; 17:30-19:00; 22:00-24:00
6.2 03:30-07:00; 14:00-15:00; 17:30-19:00
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Графік відключення світла на Дніпропетровщині 10 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Кіровоградській області
Графік відключення світла на Кіровоградщині 10 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Сумській області
Графік відключення світла в Житомирській області
Графік відключення світла на Житомирщині 10 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Чернігівській області
На Чернігівщині зберігаються складні погодні умови. Основні наслідки негоди — це обриви проводів, замикання через захлест проводів та злам опор (зокрема через падіння аварійних дерев). Десятки тисяч споживачів в області залишились без світла, аварійні заявки продовжують надходити.
Графік відключення світла на Чернігівщині 10 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Черкаській області
Графік відключення світла на Черкащині 10 січня: доповнюється
Графіки відключень у Вінницькій області
За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.
Графік відключення світла в Чернівецькій області
Графік відключення світла в Чернівецькій області 10 січня: доповнюється
Графік відключення світла у Хмельницькій області
Графік відключення світла на Хмельниччині 10 січня: доповнюється
Графік відключення світла у Волинській області
Графік відключення світла на Волині 10 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Тернопільській області
Графік відключення світла на Тернопільщині 10 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Івано-Франківській області
Внаслідок сильного снігопаду та хуртовини без електропостачання тимчасово залишилися кілька населених пунктів. Частину споживачів вже заживлено, подальші роботи з пошуку та ліквідації пошкоджень буде виконано після повного розчищення шляху.
Графік відключення світла на Прикарпатті 10 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Закарпатській області
Графік відключення світла на Закарпатті 10 січня: доповнюється
Графік відключення світла у Львівській області
Графік відключення світла в Рівненській області
Графік відключення світла на Рівненщині 10 січня: доповнюється
Нагадаємо, зимова негода ускладнює ситуацію в енергетичній системі України, яка потерпає від обстрілів російської терористичної армії. Найдошкульнішими факторами стали завірюхи та мокрий сніг, що призводить до обривів ліній електропередачі. В таких умовах ремонтні роботи з відновлення електропостачання тривають довше, ніж зазвичай.