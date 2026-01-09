Відключення світла 10 січня: актуальні графіки для всіх областей

Відключення світла в Україні у субботу, 10 січня

Реклама

В усіх регіонах Україні у субботу, 10 січня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

В Києві 417 000 родин залишились без світла після масованої атаки. Електрики немає у частини жителів в Деснянському, Дніпровському, Дарницькому та Голосіївському районах столиці.

Реклама

Пошкодження електромереж значні. Складності виконанню ремонтних робіт додає сильний поривчастий вітер та мороз. Наразі у місті запроваджені екстрені відключення, погодинні графіки не діють.

Графік відключення світла у столиці 10 січня, він почне діяти після скасування екстрених відключень:

Підгрупа 1.1 відключення:

з 06:00 до 10:30

з 14:00 до 18:00

Підгрупа 1.2 відключення:

Реклама

з 03:30 до 07:30

з 14:00 до 18:00

Підгрупа 2.1 відключення:

з 03:30 до 07:30

з 14:00 до 18:00

Підгрупа 2.2 відключення:

з 03:30 до 07:30

з 15:00 до 18:00

Підгрупа 3.1 відключення:

з 09:00 до 14:00

з 17:30 до 21:00

Підгрупа 3.2 відключення:

Реклама

з 00:00 до 00:30

з 07:00 до 11:00

з 17:30 до 21:00

Підгрупа 4.1 відключення:

з 00:00 до 00:30

з 07:00 до 11:00

з 17:30 до 21:00

Підгрупа 4.2 відключення:

з 07:00 до 11:00

з 17:30 до 21:00

Підгрупа 5.1 відключення:

з 00:00 до 04:00

з 10:30 до 17:30

з 21:00 до 24:00

Підгрупа 5.2 відключення:

Реклама

з 00:00 до 04:00

з 10:30 до 17:30

з 21:00 до 24:00

Підгрупа 6.1 відключення:

з 00:00 до 04:00

з 10:30 до 14:30

з 21:00 до 22:00

Підгрупа 6.2 відключення:

з 10:30 до 14:30

з 21:00 до 24:00

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 10 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Одеській області

Впродовж грудня ворог сильно пошкодив 10 підстанцій Одещини. Загалом 2025 року РФ атакувала 25 енергообʼєктів області.

Реклама

Енергетики змушені відключати світло в момент критичного навантаження. Ці відключення неможливо спрогнозувати, розділити між усіма домівками та скласти прогнозований графік.

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік відключення світла на Миколаївщині 10 січня:

1.1 — 07:30 — 13:00; 20:00 — 23:30;

1.2 — 00:00 — 02:30; 13:00 — 16:30;

Реклама

2.1 — 02:30 — 06:00; 09:30 — 13:00; 20:00 — 23:30;

2.2 — 06:00 — 09:30; 13:00 — 16:30; 20:00 — 23:30;

3.1 — 13:00 — 20:00;

3.2 — 04:30 — 06:00; 09:30 — 16:30;

Реклама

4.1 — 06:00 — 09:30; 14:30 — 18:30; 23:30 — 00:00;

4.2 — 09:30 — 13:00; 16:30 — 20:00; 23:30 — 00:00;

5.1 — 06:00 — 09:30; 16:30 — 20:00;

5.2 — 07:30 — 09:30; 13:00 — 16:30; 20:00 — 22:30;

Реклама

6.1 — 00:00 — 02:30; 09:30 — 13:00; 16:30 — 18:30;

6.2 — 02:30 — 06:00; 16:30 — 20:00; 23:30 — 00:00.

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 10 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 10 січня

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 10 січня:

Реклама

1.1 05:00-10:30; 14:00-15:00; 17:30-21:00

1.2 07:00-10:30; 14:00-15:00; 17:30-21:00

2.1 07:00-10:30; 15:00-21:00

2.2 07:00-10:30; 15:00-21:00

Реклама

3.1 08:00-14:00; 15:00-17:30; 22:00-24:00

3.2 00:00-03:30; 08:00-14:00; 15:00-17:30; 22:00-24:00

4.1 00:00-03:30; 10:30-14:00; 15:00-17:30; 19:00-24:00

4.2 00:00-03:30; 07:00-08:00; 10:30-14:00; 15:00-17:30; 19:00-24:00

Реклама

5.1 05:00-07:00; 10:30-17:30

5.2 03:30-07:00; 10:30-15:00; 17:30-19:00

6.1 03:30-07:00; 14:00-15:00; 17:30-19:00; 22:00-24:00

6.2 03:30-07:00; 14:00-15:00; 17:30-19:00

Реклама

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 10 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 10 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 10 січня

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 10 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Чернігівській області

На Чернігівщині зберігаються складні погодні умови. Основні наслідки негоди — це обриви проводів, замикання через захлест проводів та злам опор (зокрема через падіння аварійних дерев). Десятки тисяч споживачів в області залишились без світла, аварійні заявки продовжують надходити.

Реклама

Графік відключення світла на Чернігівщині 10 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 10 січня: доповнюється

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 10 січня: доповнюється

Реклама

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла на Хмельниччині 10 січня: доповнюється

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла на Волині 10 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 10 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Внаслідок сильного снігопаду та хуртовини без електропостачання тимчасово залишилися кілька населених пунктів. Частину споживачів вже заживлено, подальші роботи з пошуку та ліквідації пошкоджень буде виконано після повного розчищення шляху.

Реклама

Графік відключення світла на Прикарпатті 10 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла на Закарпатті 10 січня: доповнюється

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла на Львівщині 10 січня

Графік відключення світла в Рівненській області

Графік відключення світла на Рівненщині 10 січня: доповнюється

Нагадаємо, зимова негода ускладнює ситуацію в енергетичній системі України, яка потерпає від обстрілів російської терористичної армії. Найдошкульнішими факторами стали завірюхи та мокрий сніг, що призводить до обривів ліній електропередачі. В таких умовах ремонтні роботи з відновлення електропостачання тривають довше, ніж зазвичай.

Реклама