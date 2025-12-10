Відключення світла 11 грудня: актуальні графіки для всіх областей

Відключення світла в Україні у четвер, 11 грудня

В усіх регіонах Україні у четвер, 11 грудня діятимуть графіки погодинних відключень світла. Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 11 грудня:

1.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

1.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

2.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

3.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

3.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

5.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

6.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 11 грудня

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 11 грудня

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 11 грудня:

1.1 00:00 — 02:00, 04:00 — 07:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

1.2 00:00 — 02:00, 05:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

2.1 00:00 — 04:00, 07:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

2.2 05:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

3.1 00:00 — 04:00, 07:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

3.2 00:00 — 03:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

4.1 02:00 — 05:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

4.2 03:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

5.1 03:00 — 06:00, 09:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 23:00

5.2 04:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

6.1 02:00 — 05:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 24:00

6.2 00:00 — 03:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла на Волині 11 грудня

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 11 грудня

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла на Прикарпатті 11 грудня

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла на Львівщині 11 грудня

Графік відключення світла в Рівненській області

Графік відключення світла на Рівненщині 11 грудня

Нагадаємо, у столиці та деяких регіонах України в умовах дефіциту потужності застосовують нову схема управління обмеженнями — так звані «підчерги» відключень електроенергії. За словами експерта, система черг розроблена для точкового управління обсягом потужності, що відключається, відповідно до наявного дефіциту в енергосистемі регіону.