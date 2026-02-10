Відключення світла 11 лютого: актуальні графіки для всіх областей

Відключення світла в Україні у середу, 11 лютого

В усіх регіонах Україні у середу, 11 лютого, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла у столиці 11 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 11 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Одеській області

Графік відключення світла на Одещині 11 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік відключення світла на Миколаївщині 11 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 11 лютого:

1.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

2.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

4.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

4.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

5.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

5.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

6.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 11 лютого

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 11 лютого: доповнюється

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 11 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 11 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 11 лютого

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 11 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 11 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 11 лютого: доповнюється

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла на Вінничині 9— 15 лютого

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 11 лютого: доповнюється

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла на Хмельниччині 11 лютого: доповнюється

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла на Волині 11 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 11 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла на Прикарпатті 11 лютого

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла на Закарпатті 11 лютого: доповнюється

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла на Львівщині 11 лютого

Графік відключення світла в Рівненській області

Графік відключення світла на Рівненщині 11 лютого: доповнюється

Нагадаємо, в умовах частих відключень через складну ситуацію в енергосистемі українцям важливо знати, хто саме відповідає за відновлення електроенергії. Причиною темряви в оселі можуть бути як проблеми всередині будинку, так і аварії на зовнішніх мережах. ДТЕК роз’яснив алгоритм дій у разі зникнення світла не за графіком.