Відключення світла 11 лютого: актуальні графіки для всіх областей
ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на середу, 11 лютого, для столиці та всіх регіонів України.
В усіх регіонах Україні у середу, 11 лютого, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
Графік відключення світла у столиці 11 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Київській області
Графік відключення світла на Київщині 11 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Одеській області
Графік відключення світла на Одещині 11 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Миколаївській області
Графік відключення світла на Миколаївщині 11 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Запорізькій області
Графік відключення світла у Запорізькій області 11 лютого:
1.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
2.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
4.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
4.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
5.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
5.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
6.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла в Харківській області
Графік відключення світла на Харківщині 11 лютого: доповнюється
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Графік відключення світла на Дніпропетровщині 11 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Кіровоградській області
Графік відключення світла на Кіровоградщині 11 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Сумській області
Графік відключення світла в Житомирській області
Графік відключення світла на Житомирщині 11 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Чернігівській області
Графік відключення світла на Чернігівщині 11 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Черкаській області
Графік відключення світла на Черкащині 11 лютого: доповнюється
Графіки відключень у Вінницькій області
За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.
Графік відключення світла в Чернівецькій області
Графік відключення світла в Чернівецькій області 11 лютого: доповнюється
Графік відключення світла у Хмельницькій області
Графік відключення світла на Хмельниччині 11 лютого: доповнюється
Графік відключення світла у Волинській області
Графік відключення світла на Волині 11 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Тернопільській області
Графік відключення світла на Тернопільщині 11 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Івано-Франківській області
Графік відключення світла в Закарпатській області
Графік відключення світла на Закарпатті 11 лютого: доповнюється
Графік відключення світла у Львівській області
Графік відключення світла в Рівненській області
Графік відключення світла на Рівненщині 11 лютого: доповнюється
Нагадаємо, в умовах частих відключень через складну ситуацію в енергосистемі українцям важливо знати, хто саме відповідає за відновлення електроенергії. Причиною темряви в оселі можуть бути як проблеми всередині будинку, так і аварії на зовнішніх мережах. ДТЕК роз’яснив алгоритм дій у разі зникнення світла не за графіком.