Відключення світла 11 листопада: скільки годин не буде електрики в регіонах

Відключення світла в Україні 11 листопада триватимуть протігом усієї доби / © Фото з відкритих джерел

Реклама

В частині регіонів України у середу, 11 листопада, цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії. Причина відключень світла — наслідки ворожих атак на енергосистему.

Про це повідомили в «Укренерго».

Реклама

«Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Одночасно відключатимуть від 1,5 до 4 черг. Актульні погодинні графіки публікують регіональні обленерго та ДТЕК.

Новина доповнюється.

Нагадаємо, у вівторок, 10 листопада російські війська атакували енергетичні об’єкти у восьми областях України, що призвело до аварійних знеструмлень. Найскладніша ситуація зранку склалася у Київській, Сумській, Полтавській та Харківській областях — там вимушено застосували графіки аварійних відключень.

Новина доповнюється

Новини партнерів