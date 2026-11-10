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Відключення світла 11 листопада: скільки годин не буде електрики в регіонах
Оператори розподілу електроенергії анонсували графіки погодинних відключень світла на середу, 11 листопада, для столиці та частини областей України.
В частині регіонів України у середу, 11 листопада, цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії. Причина відключень світла — наслідки ворожих атак на енергосистему.
Про це повідомили в «Укренерго».
«Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців», — йдеться у повідомленні.
Одночасно відключатимуть від 1,5 до 4 черг. Актульні погодинні графіки публікують регіональні обленерго та ДТЕК.
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Нагадаємо, у вівторок, 10 листопада російські війська атакували енергетичні об’єкти у восьми областях України, що призвело до аварійних знеструмлень. Найскладніша ситуація зранку склалася у Київській, Сумській, Полтавській та Харківській областях — там вимушено застосували графіки аварійних відключень.