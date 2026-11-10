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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Відключення світла 11 листопада: скільки годин не буде електрики в регіонах

Оператори розподілу електроенергії анонсували графіки погодинних відключень світла на середу, 11 листопада, для столиці та частини областей України.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
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Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні 11 листопада триватимуть протігом усієї доби / © Фото з відкритих джерел

В частині регіонів України у середу, 11 листопада, цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії. Причина відключень світла — наслідки ворожих атак на енергосистему.

Про це повідомили в «Укренерго».

«Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців», — йдеться у повідомленні.

Одночасно відключатимуть від 1,5 до 4 черг. Актульні погодинні графіки публікують регіональні обленерго та ДТЕК.

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Нагадаємо, у вівторок, 10 листопада російські війська атакували енергетичні об’єкти у восьми областях України, що призвело до аварійних знеструмлень. Найскладніша ситуація зранку склалася у Київській, Сумській, Полтавській та Харківській областях — там вимушено застосували графіки аварійних відключень.

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