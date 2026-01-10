- Дата публікації
Відключення світла 11 січня: актуальні графіки для всіх областей
ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на неділю, 11 січня, для столиці та всіх регіонів України.
В усіх регіонах Україні у неділю, 11 січня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
У неділю, 11 січня, графік погодинних відключень діятиме лише для Оболонського, Подільського, Шевченківського, Солом’янського та Святошинського районів. У Деснянському, Дніпровському, Дарницькому, Печерському та Голосіївському районах тривають екстрені відключення.
Графік відключення світла в Київській області
Графік відключення світла в Одеській області
Впродовж грудня ворог сильно пошкодив 10 підстанцій Одещини. Всього в 2025 РФ атакувала 25 енергообʼєктів області.
Енергетики змушені вимикати світло в момент критичного навантаження. Ці відключення неможливо спрогнозувати, розділити між усіма домівками та скласти прогнозований графік.
Графік відключення світла в Миколаївській області
Графік відключення світла на Миколаївщині 11 січня:
Графік відключення світла в Запорізькій області
Графік відключення світла у Запорізькій області 11 січня:
1.1: 00:00 — 00:30, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
1.2: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
2.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 22:30
2.2: 04:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
3.1: 00:00 — 02; 00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
3.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
4.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
4.2: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
5.1: 00:00 — 00:30, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
5.2: 00:00 — 02:00, 07:30 — 11:00, 15:00 — 20:00
6.1: 04:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла в Харківській області
Графік відключення світла на Харківщині 11 січня:
1.1 04:00-07:30; 11:00-15:00; 18:00-19:00; 22:00-24:00
1.2 05:00-07:30; 11:00-15:00; 18:00-19:00
2.1 04:00-07:30; 18:00-19:00
2.2 04:00-07:30; 14:30-19:00
3.1 08:00-11:00; 15:00-21:30
3.2 05:00-11:00; 15:00-18:00; 19:00-21:30
4.1 08:00-11:00; 15:00-18:00; 19:00-21:30
4.2 08:00-11:00; 15:00-18:00; 19:00-21:30
5.1 00:30-04:00; 08:00-14:30; 15:00-18:00; 22:00-24:00
5.2 00:30-04:00; 08:00-14:30; 15:00-18:00; 22:00-24:00
6.1 11:00-14:30; 18:00-24:00
6.2 00:30-04:00; 11:00-14:30; 18:00-24:00
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Графік відключення світла в Кіровоградській області
Графік відключення світла в Сумській області
Графік відключення світла в Житомирській області
Графік відключення світла на Житомирщині 11 січня
Графік відключення світла в Чернігівській області
Графік відключення світла на Чернігівщині 11 січня
Графік відключення світла в Черкаській області
Графік відключення світла на Черкащині 11 січня:
1.1 04:00 — 06:00, 10:00 — 13:00, 17:00 — 20:00
1.2 08:00 — 10:00, 13:00 — 15:00, 19:00 — 21:00
2.1 06:00 — 08:00, 13:00 — 15:00, 18:00 — 20:00
2.2 06:00 — 08:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00
3.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 23:00
3.2 02:00 — 04:00, 11:00 — 14:00, 18:00 — 21:00
4.1 08:00 — 10:00, 15:00 — 18:00
4.2 15:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
5.1 10:00 — 12:00, 15:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
5.2 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00
6.1 10:00 — 13:00, 15:00 — 18:00, 20:00 — 22:00
6.2 00:00 — 02:00, 12:00 — 14:00, 17:00 — 19:00
Графіки відключень у Вінницькій області
За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.
Графік відключення світла в Чернівецькій області
Графік відключення світла в Чернівецькій області 11 січня
Графік відключення світла у Хмельницькій області
Графік відключення світла у Волинській області
Графік відключення світла на Волині 11 січня
Графік відключення світла в Тернопільській області
Графік відключення світла в Івано-Франківській області
Графік відключення світла в Закарпатській області
Графік відключення світла у Львівській області
Графік відключення світла в Рівненській області
Нагадаємо, в Україні сотні тисяч людей залишаються без світла. В кількох регіонах не діють графіки. Роботи з відновлення стабільного електропостачання після попередньої атаки та негоди тривають цілодобово.