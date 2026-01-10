Відключення світла 11 січня: актуальні графіки для всіх областей

Відключення світла в Україні у неділю, 11 січня

В усіх регіонах Україні у неділю, 11 січня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

У неділю, 11 січня, графік погодинних відключень діятиме лише для Оболонського, Подільського, Шевченківського, Солом’янського та Святошинського районів. У Деснянському, Дніпровському, Дарницькому, Печерському та Голосіївському районах тривають екстрені відключення.

Графік відключення світла у столиці 11 січня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 11 січня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Одеській області

Впродовж грудня ворог сильно пошкодив 10 підстанцій Одещини. Всього в 2025 РФ атакувала 25 енергообʼєктів області.

Енергетики змушені вимикати світло в момент критичного навантаження. Ці відключення неможливо спрогнозувати, розділити між усіма домівками та скласти прогнозований графік.

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік відключення світла на Миколаївщині 11 січня:

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 11 січня:

1.1: 00:00 — 00:30, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

1.2: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

2.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 22:30

2.2: 04:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 02; 00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

3.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

4.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

4.2: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

5.1: 00:00 — 00:30, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

5.2: 00:00 — 02:00, 07:30 — 11:00, 15:00 — 20:00

6.1: 04:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 11 січня

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 11 січня:

1.1 04:00-07:30; 11:00-15:00; 18:00-19:00; 22:00-24:00

1.2 05:00-07:30; 11:00-15:00; 18:00-19:00

2.1 04:00-07:30; 18:00-19:00

2.2 04:00-07:30; 14:30-19:00

3.1 08:00-11:00; 15:00-21:30

3.2 05:00-11:00; 15:00-18:00; 19:00-21:30

4.1 08:00-11:00; 15:00-18:00; 19:00-21:30

4.2 08:00-11:00; 15:00-18:00; 19:00-21:30

5.1 00:30-04:00; 08:00-14:30; 15:00-18:00; 22:00-24:00

5.2 00:30-04:00; 08:00-14:30; 15:00-18:00; 22:00-24:00

6.1 11:00-14:30; 18:00-24:00

6.2 00:30-04:00; 11:00-14:30; 18:00-24:00

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 11 січня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 11 січня

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 11 січня

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 11 січня

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 11 січня

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 11 січня:

1.1 04:00 — 06:00, 10:00 — 13:00, 17:00 — 20:00

1.2 08:00 — 10:00, 13:00 — 15:00, 19:00 — 21:00

2.1 06:00 — 08:00, 13:00 — 15:00, 18:00 — 20:00

2.2 06:00 — 08:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

3.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 23:00

3.2 02:00 — 04:00, 11:00 — 14:00, 18:00 — 21:00

4.1 08:00 — 10:00, 15:00 — 18:00

4.2 15:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

5.1 10:00 — 12:00, 15:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

5.2 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00

6.1 10:00 — 13:00, 15:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

6.2 00:00 — 02:00, 12:00 — 14:00, 17:00 — 19:00

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 11 січня

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла на Хмельниччині 11 січня

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла на Волині 11 січня

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 11 січня

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла на Прикарпатті 11 січня

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла на Закарпатті 11 січня

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла на Львівщині 11 січня

Графік відключення світла в Рівненській області

Графік відключення світла на Рівненщині 11 січня

Нагадаємо, в Україні сотні тисяч людей залишаються без світла. В кількох регіонах не діють графіки. Роботи з відновлення стабільного електропостачання після попередньої атаки та негоди тривають цілодобово.

