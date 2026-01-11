- Дата публікації
Відключення світла 12 грудня: які будуть графіки у Києві та в областях
У понеділок, 12 січня, в Україні діятимуть графіки відключення світла. Обмеження запровадили і для побутових споживачів, і для промислових. Обленерго та ДТЕК вже оприлюднили графіки погодинних відключень, що будуть діяти протягом доби.
Які графіки будуть у кожному регіоні та у столиці, читайте у матеріалі ТСН.ua.
Київ
У понеділок у частині Печерського та Голосіївського районів, а також на Лівому березі столиці тривають екстрені відключення. Саме там графіки там не діють. В інших районах Києва діятимуть графіки.
Київська область
За даними ДТЕК, 12 січня у частині Броварського та Бориспільського районів області тривають екстрені відключення. В інших громадах Київщини діють погодинні графіки.
Дніпропетровська область
Львівська область
Харківська область
1.1 01:00-04:30; 08:00-15:00; 22:00-24:00
1.2 01:00-04:30; 08:00-15:00; 22:00-24:00
2.1 01:00-04:30; 12:00-15:00; 19:00-24:00
2.2 12:00-15:00; 19:00-24:00
3.1 04:30-08:00; 15:00-19:00
3.2 04:30-08:00; 15:00-19:00; 22:00-24:00
4.1 04:30-08:00; 15:00-19:00
4.2 05:00-08:00; 15:00-19:00
5.1 08:00-11:30; 15:00-22:00
5.2 00:00-01:00; 08:00-11:00; 12:00-18:00; 19:00-22:00
6.1 00:00-01:00; 08:00-11:00; 12:00-18:00; 19:00-22:00
6.2 00:00-01:00; 04:30-08:00; 08:00-11:00; 12:00-15:00; 19:00-22:00
Полтавська область
Миколаївська область
1.1 – 07:00 - 10:30; 17:30 - 21:00;
1.2 – 14:00 - 17:30; 21:00 - 00:00;
2.1 – 03:30 - 07:00; 10:30 - 17:30;
2.2 – 00:00 - 03:30; 07:30 - 14:00;
3.1 – 00:00 - 03:30; 14:00 - 17:30;
3.2 – 07:30 - 10:30; 14:00 - 18:30;
4.1 – 10:30 - 14:00; 21:00 - 00:00;
4.2 – 10:30 - 14:00; 17:30 - 20:30;
5.1 – 03:30 - 07:00; 10:30 - 14:00;
5.2 – 07:00 - 10:30; 17:30 - 21:00;
6.1 – 07:00 - 10:30; 14:00 - 17:30; 21:00 - 00:00;
6.2 – 05:30 - 07:00; 17:30 - 21:00.
Чернігівська область
Запорізька область
1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 22:30
2.1: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30
3.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
4.2: 00:00 – 00:30, 07:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
5.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
5.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Хмельницька область
Кіровоградська область
1.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
1.2: 05-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
2.1: 05-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
3.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
3.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
4.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
4.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
5.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
5.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
6.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
6.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Сумська область
Черкаська область
1.1 02:00 - 04:00, 08:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 21:00
1.2 08:00 - 10:00, 13:00 - 16:00, 18:00 - 20:00
2.1 10:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 21:00 - 23:00
2.2 08:00 - 11:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 22:00
3.1 04:00 - 06:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00
3.2 04:00 - 06:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 22:00 - 24:00
4.1 06:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00
4.2 06:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00
5.1 02:00 - 04:00, 12:00 - 16:00, 19:00 - 22:00
5.2 00:00 - 02:00, 08:00 - 10:00, 12:00 - 15:00, 19:00 - 22:00
6.1 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 19:00
6.2 06:00 - 08:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 20:00, 23:00 - 24:00
Житомирська область
Вінницька область
За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.
Чернівецька область
Група 1
02:30 - 08:00
11:00 - 13:00
16:00 - 18:00
Група 2
02:30 - 08:00
11:00 - 13:00
16:00 - 18:00
Група 3
00:00 - 04:00
06:30 - 10:30
13:30 - 15:30
Група 4
00:00 - 08:00
11:00 - 15:30
18:30 - 22:00
Група 5
00:00 - 02:00
04:30 - 10:30
13:30 - 18:00
Група 6
00:00 - 02:00
04:30 - 10:30
13:30 - 15:30
18:30 - 22:00
Група 7
00:00 - 04:00
06:30 - 10:30
13:30 - 18:00
Група 8
00:00 - 06:00
08:30 - 13:00
16:00 - 20:00
Група 9
00:00 - 08:00
11:00 - 13:00
16:00 - 20:00
Група 10
00:00 - 08:00
11:00 - 15:30
18:30 - 22:00
Група 11
00:00 - 06:00
08:30 - 10:30
13:30 - 15:30
Група 12
00:00 - 06:00
08:30 - 13:00
16:00 - 20:00