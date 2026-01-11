ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
98
Час на прочитання
2 хв

Відключення світла 12 грудня: які будуть графіки у Києві та в областях

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Відключення світла.

Відключення світла. / © ТСН.ua

У понеділок, 12 січня, в Україні діятимуть графіки відключення світла. Обмеження запровадили і для побутових споживачів, і для промислових. Обленерго та ДТЕК вже оприлюднили графіки погодинних відключень, що будуть діяти протягом доби.

Які графіки будуть у кожному регіоні та у столиці, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Київ

У понеділок у частині Печерського та Голосіївського районів, а також на Лівому березі столиці тривають екстрені відключення. Саме там графіки там не діють. В інших районах Києва діятимуть графіки.

Графіки відключень на 12 січня. / © ДТЕК

Графіки відключень на 12 січня. / © ДТЕК

Графіки відключень на 12 січня. / © ДТЕК

Графіки відключень на 12 січня. / © ДТЕК

Київська область

За даними ДТЕК, 12 січня у частині Броварського та Бориспільського районів області тривають екстрені відключення. В інших громадах Київщини діють погодинні графіки.

Графіки відключень на 12 січня. / © ДТЕК

Графіки відключень на 12 січня. / © ДТЕК

Графіки відключень на 12 січня. / © ДТЕК

Графіки відключень на 12 січня. / © ДТЕК

Дніпропетровська область

Графіки відключень у Дніпропетровській області 12 січня. / © ДТЕК

Графіки відключень у Дніпропетровській області 12 січня. / © ДТЕК

Графіки відключень у Дніпропетровській області 12 січня. / © ДТЕК

Графіки відключень у Дніпропетровській області 12 січня. / © ДТЕК

Львівська область

Відключення на Львівщині.

Відключення на Львівщині.

Харківська область

  • 1.1 01:00-04:30; 08:00-15:00; 22:00-24:00
    1.2 01:00-04:30; 08:00-15:00; 22:00-24:00

  • 2.1 01:00-04:30; 12:00-15:00; 19:00-24:00
    2.2 12:00-15:00; 19:00-24:00

  • 3.1 04:30-08:00; 15:00-19:00
    3.2 04:30-08:00; 15:00-19:00; 22:00-24:00

  • 4.1 04:30-08:00; 15:00-19:00
    4.2 05:00-08:00; 15:00-19:00

  • 5.1 08:00-11:30; 15:00-22:00
    5.2 00:00-01:00; 08:00-11:00; 12:00-18:00; 19:00-22:00

  • 6.1 00:00-01:00; 08:00-11:00; 12:00-18:00; 19:00-22:00
    6.2 00:00-01:00; 04:30-08:00; 08:00-11:00; 12:00-15:00; 19:00-22:00

Полтавська область

Відключення світла 12 січня у Полтавській області.

Відключення світла 12 січня у Полтавській області.

Миколаївська область

  • 1.1 – 07:00 - 10:30; 17:30 - 21:00;
    1.2 – 14:00 - 17:30; 21:00 - 00:00;

  • 2.1 – 03:30 - 07:00; 10:30 - 17:30;
    2.2 – 00:00 - 03:30; 07:30 - 14:00;

  • 3.1 – 00:00 - 03:30; 14:00 - 17:30;
    3.2 – 07:30 - 10:30; 14:00 - 18:30;

  • 4.1 – 10:30 - 14:00; 21:00 - 00:00;
    4.2 – 10:30 - 14:00; 17:30 - 20:30;

  • 5.1 – 03:30 - 07:00; 10:30 - 14:00;
    5.2 – 07:00 - 10:30; 17:30 - 21:00;

  • 6.1 – 07:00 - 10:30; 14:00 - 17:30; 21:00 - 00:00;
    6.2 – 05:30 - 07:00; 17:30 - 21:00.

Чернігівська область

Відключення світла 12 січня у Чернігівській області.

Відключення світла 12 січня у Чернігівській області.

Запорізька область

  • 1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
    1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 22:30

  • 2.1: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
    2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30

  • 3.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
    3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

  • 4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
    4.2: 00:00 – 00:30, 07:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

  • 5.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
    5.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

  • 6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
    6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Хмельницька область

Відключення світла 12 січня на Хмельниччині.

Відключення світла 12 січня на Хмельниччині.

Кіровоградська область

  • 1.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
    1.2: 05-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

  • 2.1: 05-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
    2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

  • 3.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
    3.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

  • 4.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
    4.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

  • 5.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
    5.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

  • 6.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
    6.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Сумська область

Відключення світла 12 січня на Сумщині.

Відключення світла 12 січня на Сумщині.

Черкаська область

  • 1.1 02:00 - 04:00, 08:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 21:00
    1.2 08:00 - 10:00, 13:00 - 16:00, 18:00 - 20:00

  • 2.1 10:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 21:00 - 23:00
    2.2 08:00 - 11:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 22:00

  • 3.1 04:00 - 06:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00
    3.2 04:00 - 06:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 22:00 - 24:00

  • 4.1 06:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00
    4.2 06:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00

  • 5.1 02:00 - 04:00, 12:00 - 16:00, 19:00 - 22:00
    5.2 00:00 - 02:00, 08:00 - 10:00, 12:00 - 15:00, 19:00 - 22:00

  • 6.1 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 19:00
    6.2 06:00 - 08:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 20:00, 23:00 - 24:00

Житомирська область

Відключення світла 12 січня у Житомирській області.

Відключення світла 12 січня у Житомирській області.

Вінницька область

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Чернівецька область

Група 1

  • 02:30 - 08:00

  • 11:00 - 13:00

  • 16:00 - 18:00

Група 2

  • 02:30 - 08:00

  • 11:00 - 13:00

  • 16:00 - 18:00

Група 3

  • 00:00 - 04:00

  • 06:30 - 10:30

  • 13:30 - 15:30

Група 4

  • 00:00 - 08:00

  • 11:00 - 15:30

  • 18:30 - 22:00

Група 5

  • 00:00 - 02:00

  • 04:30 - 10:30

  • 13:30 - 18:00

Група 6

  • 00:00 - 02:00

  • 04:30 - 10:30

  • 13:30 - 15:30

  • 18:30 - 22:00

Група 7

  • 00:00 - 04:00

  • 06:30 - 10:30

  • 13:30 - 18:00

Група 8

  • 00:00 - 06:00

  • 08:30 - 13:00

  • 16:00 - 20:00

Група 9

  • 00:00 - 08:00

  • 11:00 - 13:00

  • 16:00 - 20:00

Група 10

  • 00:00 - 08:00

  • 11:00 - 15:30

  • 18:30 - 22:00

Група 11

  • 00:00 - 06:00

  • 08:30 - 10:30

  • 13:30 - 15:30

Група 12

  • 00:00 - 06:00

  • 08:30 - 13:00

  • 16:00 - 20:00

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
98
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie