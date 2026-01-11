Відключення світла 12 грудня: які будуть графіки у Києві та в областях

Відключення світла. / © ТСН.ua

У понеділок, 12 січня, в Україні діятимуть графіки відключення світла. Обмеження запровадили і для побутових споживачів, і для промислових. Обленерго та ДТЕК вже оприлюднили графіки погодинних відключень, що будуть діяти протягом доби.

Які графіки будуть у кожному регіоні та у столиці, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Київ

У понеділок у частині Печерського та Голосіївського районів, а також на Лівому березі столиці тривають екстрені відключення. Саме там графіки там не діють. В інших районах Києва діятимуть графіки.

Графіки відключень на 12 січня. / © ДТЕК

Київська область

За даними ДТЕК, 12 січня у частині Броварського та Бориспільського районів області тривають екстрені відключення. В інших громадах Київщини діють погодинні графіки.

Графіки відключень на 12 січня. / © ДТЕК

Дніпропетровська область

Графіки відключень у Дніпропетровській області 12 січня. / © ДТЕК

Львівська область

Відключення на Львівщині.

Харківська область

1.1 01:00-04:30; 08:00-15:00; 22:00-24:00

1.2 01:00-04:30; 08:00-15:00; 22:00-24:00

2.1 01:00-04:30; 12:00-15:00; 19:00-24:00

2.2 12:00-15:00; 19:00-24:00

3.1 04:30-08:00; 15:00-19:00

3.2 04:30-08:00; 15:00-19:00; 22:00-24:00

4.1 04:30-08:00; 15:00-19:00

4.2 05:00-08:00; 15:00-19:00

5.1 08:00-11:30; 15:00-22:00

5.2 00:00-01:00; 08:00-11:00; 12:00-18:00; 19:00-22:00

6.1 00:00-01:00; 08:00-11:00; 12:00-18:00; 19:00-22:00

6.2 00:00-01:00; 04:30-08:00; 08:00-11:00; 12:00-15:00; 19:00-22:00

Полтавська область

Відключення світла 12 січня у Полтавській області.

Миколаївська область

1.1 – 07:00 - 10:30; 17:30 - 21:00;

1.2 – 14:00 - 17:30; 21:00 - 00:00;

2.1 – 03:30 - 07:00; 10:30 - 17:30;

2.2 – 00:00 - 03:30; 07:30 - 14:00;

3.1 – 00:00 - 03:30; 14:00 - 17:30;

3.2 – 07:30 - 10:30; 14:00 - 18:30;

4.1 – 10:30 - 14:00; 21:00 - 00:00;

4.2 – 10:30 - 14:00; 17:30 - 20:30;

5.1 – 03:30 - 07:00; 10:30 - 14:00;

5.2 – 07:00 - 10:30; 17:30 - 21:00;

6.1 – 07:00 - 10:30; 14:00 - 17:30; 21:00 - 00:00;

6.2 – 05:30 - 07:00; 17:30 - 21:00.

Чернігівська область

Відключення світла 12 січня у Чернігівській області.

Запорізька область

1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 22:30

2.1: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30

3.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

4.2: 00:00 – 00:30, 07:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

5.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

5.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Хмельницька область

Відключення світла 12 січня на Хмельниччині.

Кіровоградська область

1.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

1.2: 05-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

2.1: 05-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

3.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

3.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

4.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

4.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

5.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

5.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

6.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

6.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Сумська область

Відключення світла 12 січня на Сумщині.

Черкаська область

1.1 02:00 - 04:00, 08:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 21:00

1.2 08:00 - 10:00, 13:00 - 16:00, 18:00 - 20:00

2.1 10:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 21:00 - 23:00

2.2 08:00 - 11:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 22:00

3.1 04:00 - 06:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00

3.2 04:00 - 06:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 22:00 - 24:00

4.1 06:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00

4.2 06:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00

5.1 02:00 - 04:00, 12:00 - 16:00, 19:00 - 22:00

5.2 00:00 - 02:00, 08:00 - 10:00, 12:00 - 15:00, 19:00 - 22:00

6.1 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 19:00

6.2 06:00 - 08:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 20:00, 23:00 - 24:00

Житомирська область

Відключення світла 12 січня у Житомирській області.

Вінницька область

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Чернівецька область

Група 1

02:30 - 08:00

11:00 - 13:00

16:00 - 18:00

Група 2

02:30 - 08:00

11:00 - 13:00

16:00 - 18:00

Група 3

00:00 - 04:00

06:30 - 10:30

13:30 - 15:30

Група 4

00:00 - 08:00

11:00 - 15:30

18:30 - 22:00

Група 5

00:00 - 02:00

04:30 - 10:30

13:30 - 18:00

Група 6

00:00 - 02:00

04:30 - 10:30

13:30 - 15:30

18:30 - 22:00

Група 7

00:00 - 04:00

06:30 - 10:30

13:30 - 18:00

Група 8

00:00 - 06:00

08:30 - 13:00

16:00 - 20:00

Група 9

00:00 - 08:00

11:00 - 13:00

16:00 - 20:00

Група 10

00:00 - 08:00

11:00 - 15:30

18:30 - 22:00

Група 11

00:00 - 06:00

08:30 - 10:30

13:30 - 15:30

Група 12

00:00 - 06:00

08:30 - 13:00

16:00 - 20:00