Відключення світла 12 лютого: актуальні графіки для всіх областей
ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на четвер, 12 лютого, для столиці та всіх регіонів України.
В усіх регіонах Україні у четвер, 12 лютого, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
Графік відключення світла у столиці 12 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Київській області
Графік відключення світла на Київщині 12 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Одеській області
Графік відключення світла на Одещині 12 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Миколаївській області
Графік відключення світла на Миколаївщині 12 лютого:
1.1 — 00:00 — 01:30; 05:00 — 08:30; 12:00 — 15:30; 19:00 — 00:00;
1.2 — 01:30 — 08:30; 12:00 — 15:30; 19:00 — 22:30;
2.1 — 00:00 — 01:30; 05:00 — 08:30; 12:00 — 19:00; 22:30 — 00:00;
2.2 — 00:00 — 05:00; 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:00; 22:30 — 00:00;
3.1 — 01:30 — 08:30; 12:00 — 15:30; 19:00 — 22:30;
3.2 — 00:00 — 01:30; 08:30 — 15:30; 19:00 — 00:00;
4.1 — 01:30 — 05:00; 08:30 — 15:30; 19:00 — 22:30;
4.2 — 01:30 — 05:00; 08:30 — 12:00; 15:30 — 22:30;
5.1 — 00:00 — 05:00; 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:00; 22:30 — 00:00;
5.2 — 06:30 — 12:00; 15:30 — 22:30;
6.1 — 05:00 — 12:00; 15:30 — 19:00; 22:30 — 00:00;
6.2 — 00:00 — 01:30; 05:00 — 08:30; 12:00 — 19:00.
Графік відключення світла в Запорізькій області
Графік відключення світла у Запорізькій області 12 лютого:
1.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
1.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
2.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
3.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
3.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
5.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
6.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла в Харківській області
Графік відключення світла на Харківщині 12 лютого: доповнюється
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Графік відключення світла в Кіровоградській області
Графік відключення світла на Кіровоградщині 12 лютого:
Черга 1.1: 02-04, 05-08, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24
Черга 1.2: 02-04, 06-08, 09-12, 14-16, 18-20, 21-24
Черга 2.1: 01-04, 06-08, 10-12, 13-16, 17-20, 22-24
Черга 2.2: 02-05, 06-08, 10-12, 14-16, 18-21, 22-24
Черга 3.1: 02-04, 06-09, 10-12, 14-17, 18-20, 22-24
Черга 3.2: 00-01, 02-04, 06-08, 10-13, 14-17, 18-20, 22-24
Черга 4.1: 00-03, 04-06, 08-10, 12-15, 16-19, 20-22
Черга 4.2: 00-02, 04-07, 08-10, 12-14, 16-18, 20-23
Черга 5.1: 00-02, 04-06, 08-11, 12-14, 16-19, 20-22
Черга 5.2: 00-02, 04-06, 08-10, 11-14, 16-18, 19-22
Черга 6.1: 00-02, 04-06, 07-10, 12-14, 16-18, 20-22, 23-24
Черга 6.2: 00-02, 03-06, 08-10, 12-14, 15-18, 19-22
Графік відключення світла в Сумській області
Графік відключення світла на Сумщині 12 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Житомирській області
Графік відключення світла на Житомирщині 12 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Чернігівській області
Графік відключення світла на Чернігівщині 12 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Черкаській області
Графік відключення світла на Черкащині 12 лютого: доповнюється
Графіки відключень у Вінницькій області
За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.
Графік відключення світла в Чернівецькій області
Графік відключення світла в Чернівецькій області 12 лютого: доповнюється
Графік відключення світла у Хмельницькій області
Графік відключення світла на Хмельниччині 12 лютого: доповнюється
Графік відключення світла у Волинській області
Графік відключення світла в Тернопільській області
Графік відключення світла на Тернопільщині 12 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Івано-Франківській області
Графік відключення світла в Закарпатській області
Графік відключення світла у Львівській області
Графік відключення світла в Рівненській області
Нагадаємо, експерт назвав два міста, де ситуація зі світлом буде найскладнішою навіть навесні. Мешканцям Києва та Одеси варто готуватися до того, що для них графіки відключень залишаться жорсткішими, ніж у решті регіонів.