Відключення світла 12 лютого: які графіки застосують

Відключення світла / © Associated Press

У четвер, 12 лютого, в усіх регіонах України протягом доби застосовуватимуться заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

«В усіх регіонах України протягом усієї доби будуть застосовуватися графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)», — зазначили в «Укренерго».

Енергетики зауважили, що головною причиною повернення жорстких обмежень є наслідки масованих ракетно-дронових атак РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури. Це і спричинило суттєвий дефіцит потужності в системі.

Енергетики наголошують, що ситуація в системі залишається динамічною і може змінитися у будь-який момент.

«Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтеся на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — зазначають в «Укренерго».

Нагадаємо, ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на середу, 11 лютого, для столиці та всіх регіонів України.

Раніше ми писали, що російські окупаційні війська суттєво змінили стратегію повітряних нападів на критичну інфраструктуру України, значно збільшивши інтенсивність і щільність вогню. Якщо раніше атаки були менш масштабними, то у другій половині 2025 року ворог почав застосовувати тактику «роїв», щоб виснажити протиповітряну оборону.