ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
90
Час на прочитання
3 хв

Відключення світла 12 листопада: кількість черг та графіки для областей

ДТЕК та обленерго анонсували графіки погодинних відключень світла на четвер, 12 листопада, для столиці та всіх регіонів України.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні 12 листопада триватимуть протягом доби

У частині регіонів України в четвер, 12 листопада, буде запроваджено графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень — наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.

За повідомленням «Укренерго», протягом доби буде відключено від 1 до 3 черг споживачів одночасно.

Актуальні графіки публікують регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла у столиці 12 листопада:

Група 1: 02:00-07:00, 10:00-16:30, 18:30-24:00
Група 2: 02:30-07:30, 11:00-17:00, 19:00-24:00
Група 3: 04:00-09:00, 11:30-17:30, 19:30-24:00
Група 4: 04:30-09:30, 12:30-18:30, 20:30-24:00
Група 5: 06:00-11:00, 13:00-19:00, 22:00-24:00
Група 6: 00:00-00:30, 06:30-11:30, 13:30-19:30
Група 7: 00:00-01:00, 07:00-12:30, 14:30-20:30
Група 8: 00:00-02:00, 07:30-13:00, 15:00-21:00
Група 9: 00:00-02:30, 08:00-13:30, 15:30-21:30
Група 10: 00:00-04:00, 08:30-14:30, 16:30-22:00
Група 11: 00:00-04:30, 09:00-15:00, 17:00-23:00
Група 12: 01:00-06:00, 09:30-15:30, 17:30-23:30
Група 13: 02:00-07:00, 10:00-16:30, 18:30-24:00
Група 14: 02:30-07:30, 11:00-17:00, 19:00-24:00
Група 15: 04:00-09:00, 11:30-17:30, 19:30-24:00
Група 16: 04:30-09:30, 12:30-18:30, 20:30-24:00
Група 17: 06:00-11:00, 13:00-19:00, 22:00-24:00
Група 18: 00:00-00:30, 06:30-11:30, 13:30-19:30
Група 19: 00:00-01:00, 07:00-12:30, 14:30-20:30
Група 20: 00:00-02:00, 07:30-13:00, 15:00-21:00
Група 21: 00:00-02:30, 08:00-13:30, 15:30-21:30
Група 22: 00:00-04:00, 08:30-14:30, 16:30-22:00
Група 23: 00:00-04:30, 09:00-15:00, 17:00-23:00
Група 24: 01:00-06:00, 09:30-15:30, 17:30-23:30
Група 25: 02:00-07:00, 10:00-16:30, 18:30-24:00
Група 26: 02:30-07:30, 11:00-17:00, 19:00-24:00
Група 27: 04:00-09:00, 11:30-17:30, 19:30-24:00
Група 28: 04:30-09:30, 12:30-18:30, 20:30-24:00
Група 29: 06:00-11:00, 13:00-19:00, 22:00-24:00
Група 30: 00:00-00:30, 06:30-11:30, 13:30-19:30
Група 31: 00:00-01:00, 07:00-12:30, 14:30-20:30
Група 32: 00:00-02:00, 07:30-13:00, 15:00-21:00
Група 33: 00:00-02:30, 08:00-13:30, 15:30-21:30
Група 34: 00:00-04:00, 08:30-14:30, 16:30-22:00
Група 35: 00:00-04:30, 09:00-15:00, 17:00-23:00
Група 36: 01:00-06:00, 09:30-15:30, 17:30-23:30
Група 37: 02:00-07:00, 10:00-16:30, 18:30-24:00
Група 38: 02:30-07:30, 11:00-17:00, 19:00-24:00
Група 39: 04:00-09:00, 11:30-17:30, 19:30-24:00
Група 40: 04:30-09:30, 12:30-18:30, 20:30-24:00
Група 41: 06:00-11:00, 13:00-19:00, 22:00-24:00
Група 42: 00:00-00:30, 06:30-11:30, 13:30-19:30
Група 43: 00:00-01:00, 07:00-12:30, 14:30-20:30
Група 44: 00:00-02:00, 07:30-13:00, 15:00-21:00
Група 45: 00:00-02:30, 08:00-13:30, 15:30-21:30
Група 46: 00:00-04:00, 08:30-14:30, 16:30-22:00
Група 47: 00:00-04:30, 09:00-15:00, 17:00-23:00
Група 48: 01:00-06:00, 09:30-15:30, 17:30-23:30
Група 49: 02:00-07:00, 10:00-16:30, 18:30-24:00
Група 50: 02:30-07:30, 11:00-17:00, 19:00-24:00
Група 51: 04:00-09:00, 11:30-17:30, 19:30-24:00
Група 52: 04:30-09:30, 12:30-18:30, 20:30-24:00
Група 53: 06:00-11:00, 13:00-19:00, 22:00-24:00
Група 54: 00:00-00:30, 06:30-11:30, 13:30-19:30
Група 55: 00:00-01:00, 07:00-12:30, 14:30-20:30
Група 56: 00:00-02:00, 07:30-13:00, 15:00-21:00
Група 57: 00:00-02:30, 08:00-13:30, 15:30-21:30
Група 58: 00:00-04:00, 08:30-14:30, 16:30-22:00
Група 59: 00:00-04:30, 09:00-15:00, 17:00-23:00
Група 60: 01:00-06:00, 09:30-15:30, 17:30-23:30

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 12 листопада

Графік відключення світла на Київщині 12 листопада

Графік відключення світла в Одеській області

Графік відключення світла на Одещині 12 листопада:

Черга 1.1: 11:00-15:00

Черга 1.2: 11:00-15:00

Черга 2.1: 21:30-24:00

Черга 2.2: 21:30-24:00

Черга 3.1: 06:00-08:30, 16:00-18:30

Черга 3.2: 06:00-08:30, 16:00-18:30

Черга 4.1: 14:30-18:30

Черга 4.2: 14:30-18:30

Черга 5.1: 18:00-22:30

Черга 5.2: 18:00-22:30

Черга 6.1: 08:00-11:30, 18:00-22:00

Черга 6.2: 08:00-11:30, 18:00-22:00

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік відключення світла на Миколаївщині 12 листопада:

Черга 1.1: 00:00-00:30, 15:30-19:00

Черга 1.2: 05:30-08:30, 15:30-19:00

Черга 2.1: 00:00-00:30, 19:00-22:30

Черга 2.2: 00:00-00:30, 19:00-22:30

Черга 3.1: 12:00-15:30

Черга 3.2: 15:30-19:00, 22:30-00:00

Черга 4.1: 12:00-15:30

Черга 4.2: 05:30-08:30, 22:30-00:00

Черга 5.1: 08:30-12:00

Черга 5.2: 19:00-22:30

Черга 6.1: 08:30-12:00, 15:30-19:00

Черга 6.2: 19:00-22:30

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 12 листопада:

Черга 1.1: 13:00-18:00

Черга 1.2: 04:00-09:00, 17:30-22:30

Черга 2.1: 00:00-04:30, 19:00-24:00

Черга 2.2: 08:30-13:30

Черга 3.1: 04:00-09:00, 13:00-18:00, 22:00-24:00

Черга 3.2: 05:30-10:30, 17:30-22:30

Черга 4.1: 00:00-04:30, 14:30-19:30

Черга 4.2: 00:00-04:30, 17:30-22:30

Черга 5.1: 08:30-13:30

Черга 5.2: 08:30-13:30

Черга 6.1: 10:00-15:00

Черга 6.2: 04:00-09:00, 13:00-18:00, 22:00-24:00

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 12 листопада:

Черга 1.1: 00:00-01:00, 06:00-08:30, 12:00-14:30, 18:00-20:30

Черга 1.2: 00:00-01:30, 06:30-09:00, 12:30-15:00, 18:30-21:00

Черга 2.1: 00:00-03:00, 07:00-09:30, 13:00-15:30, 19:00-21:30

Черга 2.2: 00:30-03:30, 07:30-10:00, 13:30-16:00, 19:30-22:00

Черга 3.1: 01:00-04:00, 08:00-10:30, 14:00-16:30, 20:00-22:00

Черга 3.2: 01:30-04:30, 08:30-11:00, 14:30-17:00, 20:30-22:30

Черга 4.1: 03:00-05:00, 09:00-11:30, 15:00-17:30, 21:00-23:00

Черга 4.2: 03:30-05:30, 09:30-12:00, 15:30-18:00, 21:30-23:30

Черга 5.1: 04:00-06:00, 10:00-12:30, 16:00-18:30, 22:00-24:00

Черга 5.2: 04:30-06:30, 10:30-13:00, 16:30-19:00, 22:30-24:00

Черга 6.1: 05:00-07:00, 11:00-13:30, 17:00-19:30, 23:00-24:00

Черга 6.2: 00:00-00:30, 05:30-07:30, 11:30-14:00, 17:30-20:00, 23:30-24:00

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 12 листопада:

Черга 1.1: 02:30-06:00, 09:30-16:30

Черга 1.2: 02:30-06:00, 13:00-16:30

Черга 2.1: 02:30-06:00, 13:00-16:30

Черга 2.2: 02:30-06:00, 13:00-16:30, 20:00-22:00

Черга 3.1: 06:00-09:30, 16:30-20:00

Черга 3.2: 06:00-09:30, 16:30-20:00

Черга 4.1: 06:00-09:30, 16:30-20:00

Черга 4.2: 06:00-09:30, 13:00-20:00

Черга 5.1: 00:00-02:30, 08:00-13:00, 20:00-23:30

Черга 5.2: 00:00-02:30, 09:30-13:00, 20:00-23:30

Черга 6.1: 00:00-02:30, 09:30-13:00, 20:00-23:30

Черга 6.2: 00:00-02:30, 09:30-13:00, 16:30-23:30

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 12 листопада:

Черга 1.1: 09:00-13:00, 19:30-24:00

Черга 1.2: 00:00-02:30, 09:00-13:00, 19:30-24:00

Черга 2.1: 00:00-02:30, 09:00-13:00, 19:30-24:00

Черга 2.2: 00:00-02:30, 09:00-13:00, 19:30-22:00

Черга 3.1: 12:30-16:30

Черга 3.2: 02:00-06:00, 12:30-16:30

Черга 4.1: 02:00-06:00, 12:30-16:30

Черга 4.2: 02:00-06:00, 12:30-16:30

Черга 5.1: 00:00-00:30, 05:30-09:30, 16:00-20:00

Черга 5.2: 00:00-00:30, 05:30-09:30, 16:00-20:00

Черга 6.1: 00:00-00:30, 05:30-09:30, 16:00-20:00

Черга 6.2: 06:00-09:30, 16:00-20:00

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 12 листопада:

Черга 1.1: 02-04, 10-12, 14-16

Черга 1.2: 02-04, 10-12, 14-16

Черга 2.1: 02-04, 06-08, 14-16, 18-20

Черга 2.2: 06-08, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 3.1: 06-08, 10-12, 18-20, 22-24

Черга 3.2: 06-08, 10-12, 18-20, 22-24

Черга 4.1: 00-02, 12-14, 16-18

Черга 4.2: 00-02, 12-14, 16-18

Черга 5.1: 00-02, 08-10, 16-18, 20-22

Черга 5.2: 04-06, 08-10, 16-18, 20-22

Черга 6.1: 04-06, 08-10, 12-14, 20-22

Черга 6.2: 04-06, 08-10, 12-14, 20-22

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 12 листопада

Графік відключення світла на Сумщині 12 листопада

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 12 листопада

Графік відключення світла на Чернігівщині 12 листопада

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 12 листопада:

Черга 1.1: 04:00-06:00, 09:00-11:00, 15:00-18:00, 21:00-23:00

Черга 1.2: 05:00-07:00, 10:00-13:00, 16:00-19:00, 23:00-24:00

Черга 2.1: 04:00-06:00, 09:00-12:00, 16:00-18:00, 21:00-23:00

Черга 2.2: 04:00-07:00, 10:00-12:00, 16:00-19:00, 23:00-24:00

Черга 3.1: 00:00-02:00, 06:00-08:00, 11:00-13:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00

Черга 3.2: 00:00-02:00, 06:00-09:00, 11:00-14:00, 18:00-21:00, 23:00-24:00

Черга 4.1: 00:00-02:00, 12:00-14:00, 17:00-20:00

Черга 4.2: 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00, 23:00-24:00

Черга 5.1: 02:00-04:00, 07:00-10:00, 13:00-16:00, 19:00-22:00

Черга 5.2: 02:00-04:00, 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-23:00

Черга 6.1: 02:00-04:00, 07:00-10:00, 13:00-16:00, 19:00-22:00

Черга 6.2: 03:00-05:00, 14:00-17:00, 20:00-23:00

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 12 листопада

Графік відключення світла в Чернівецькій області 12 листопада

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла на Хмельниччині 12 листопада:

Черга 1.1: 12:00-15:30

Черга 1.2: 12:00-15:30

Черга 2.1: 22:30-24:00

Черга 2.2: 22:30-24:00

Черга 3.1: 15:30-19:00

Черга 3.2: 15:30-19:00

Черга 4.1: 06:00-08:30, 16:00-19:00

Черга 4.2: 06:00-08:30, 16:00-19:00

Черга 5.1: 19:00-22:30

Черга 5.2: 19:00-22:30

Черга 6.1: 08:30-12:00, 19:00-22:00

Черга 6.2: 08:30-12:00, 19:00-22:00

Нагадаємо, російські удари знову спричинили масштабні проблеми з електропостачанням. У низці областей діють погодинні та аварійні відключення, а енергетики попереджають, що графіки можуть змінюватися навіть кілька разів на годину.

Новина доповнюється
Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie