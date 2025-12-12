Відключення світла 13 грудня: актуальні графіки для всіх областей

Відключення світла в Україні у суботу, 13 грудня

Реклама

В усіх регіонах Україні у суботу, 13 грудня діятимуть графіки погодинних відключень світла. Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 13 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 13 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 13 грудня:

Реклама

1.1: 00:00 — 05:00, 18:00 — 23:00

1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00

2.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 14:00 — 19:00

2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 14:00 — 19:00, 22:30 — 24:00

Реклама

3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 21:30

3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

4.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

4.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

Реклама

5.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

5.2: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30

6.2: 00:00 — 00:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

Реклама

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 13 грудня

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 13 грудня

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла на Волині 13 грудня

Графік відключення світла на Волині 13 грудня

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 13 грудня

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла на Прикарпатті 13 грудня

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла на Львівщині 13 грудня

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Нагадаємо, РФ намагається знищити енергетику України. Останні атаки 12 грудня лише поглибили кризу в енергосистемі, особливо в прифронтових регіонах. Експерти прогнозують, що відключення світла взимку в Україні триватимуть довше.