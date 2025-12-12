- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 47
- Час на прочитання
- 2 хв
Відключення світла 13 грудня: актуальні графіки для всіх областей
ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на суботу, 13 грудня, для столиці та всіх регіонів України.
В усіх регіонах Україні у суботу, 13 грудня діятимуть графіки погодинних відключень світла. Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Київській області
Графік відключення світла в Запорізькій області
Графік відключення світла у Запорізькій області 13 грудня:
1.1: 00:00 — 05:00, 18:00 — 23:00
1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00
2.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 14:00 — 19:00
2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 14:00 — 19:00, 22:30 — 24:00
3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 21:30
3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
4.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
4.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
5.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
5.2: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30
6.2: 00:00 — 00:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла в Сумській області
Графік відключення світла у Волинській області
Графік відключення світла в Тернопільській області
Графік відключення світла в Івано-Франківській області
Графік відключення світла у Львівській області
Графіки відключень у Вінницькій області
За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.
Нагадаємо, РФ намагається знищити енергетику України. Останні атаки 12 грудня лише поглибили кризу в енергосистемі, особливо в прифронтових регіонах. Експерти прогнозують, що відключення світла взимку в Україні триватимуть довше.