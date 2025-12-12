ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
47
2 хв

Відключення світла 13 грудня: актуальні графіки для всіх областей

ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на суботу, 13 грудня, для столиці та всіх регіонів України.

Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні у суботу, 13 грудня

В усіх регіонах Україні у суботу, 13 грудня діятимуть графіки погодинних відключень світла. Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 13 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 13 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 13 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 13 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 13 грудня:

1.1: 00:00 — 05:00, 18:00 — 23:00

1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00

2.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 14:00 — 19:00

2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 14:00 — 19:00, 22:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 21:30

3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

4.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

4.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

5.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

5.2: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30

6.2: 00:00 — 00:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 13 грудня

Графік відключення світла на Полтавщині 13 грудня

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 13 грудня

Графік відключення світла на Сумщині 13 грудня

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла на Волині 13 грудня

Графік відключення світла на Волині 13 грудня

Графік відключення світла на Волині 13 грудня

Графік відключення світла на Волині 13 грудня

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 13 грудня

Графік відключення світла на Тернопільщині 13 грудня

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла на Прикарпатті 13 грудня

Графік відключення світла на Прикарпатті 13 грудня

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла на Львівщині 13 грудня

Графік відключення світла на Львівщині 13 грудня

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Нагадаємо, РФ намагається знищити енергетику України. Останні атаки 12 грудня лише поглибили кризу в енергосистемі, особливо в прифронтових регіонах. Експерти прогнозують, що відключення світла взимку в Україні триватимуть довше.

Новина доповнюється
