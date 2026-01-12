ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
479
Час на прочитання
2 хв

Відключення світла 13 грудня: які будуть графіки у Києві та в усіх областях

В усіх областях завтра, 13 січня, застосують графіки погодинних відключень електроенергії.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Відключення світла 13 грудня: які будуть графіки у Києві та в усіх областях

Відключення світла по всій Україні 13 січня

У вівторок, 13 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень електроенергії.

За розпорядженням НЕК «Укренерго», по всій країні діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ) для побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості.

Які графіки будуть у кожному регіоні та у столиці, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Зазначимо, що запровадження графіків стало наслідком масованих ракетно-дронових атак ворога на об’єкти енергетичної інфраструктури, що відбулися напередодні.

Київ

Актуальна ситуація зі світлом у Києві демонструє, що поки більшість міста намагається дотримуватися графіків, застосовано екстрені відключення у частині Соломʼянського і Святошинського районів. Там ситуація залишається складною.

Це означає, що заздалегідь визначені розклади для цих локацій наразі не діють. Енергетики роблять усе можливе, щоб стабілізувати систему та повернутися до планових графіків.

Сумщина

Для отримання актуальної інформації щодо обмежень електропостачання користуйтеся офіційними ресурсами АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

Відключення світла 13 січня на Сумщині.

Відключення світла 13 січня на Сумщині.

Через постійну загрозу з боку агресора ситуація в енергосистемі динамічна, тому графіки можуть коригуватися протягом дня. Енергетики закликають: після відновлення живлення вмикайте прилади поступово, а під час відключень тримайте техніку від’єднаною від мережі, щоб запобігти пошкодженню через перепади напруги.

Запоріжжя

13 січня НЕК «Укренерго» розпорядилася застосувати графіки погодинних відключень (ГПВ) на території Запорізької області. Протягом усієї доби для промислових об’єктів діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) у повному обсязі.

Розклад відключень за чергами (з урахуванням часу на перемикання):

Години відсутності електропостачання за чергами (підчергами) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

  • 1.1: 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

  • 1.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00

  • 2.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 17:00 — 22:00

  • 2.2: 07:00 — 12:00, 16:30 — 21:30

  • 3.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

  • 3.2: 04:30 — 08:00, 12:00 — 17:00

  • 4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

  • 4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 17:00 — 22:00

  • 5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

  • 5.2: 04:30 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

  • 6.1: 00:00 — 00:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

  • 6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

Також від 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в повному обсязі (5 черг).

Львівська область

Планові відключення у Львові 13 січня

Планові відключення у Львові 13 січня

Полтавська область

Через складну ситуацію в енергосистемі України в Полтавській області 13 січня 2026 року застосують наступні графіки:

  • від 00:00 до 05:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2 черг;

  • від 05:00 до 07:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2.5 черги;

  • від 07:00 до 12:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг;

  • від 12:00 до 19:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3.5 черги;

  • від 19:00 до 22:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг;

  • від 22:00 до 23:59 запроваджений ГПВ в обсязі 2 черг.

Дніпропетровщина

13 січня в регіоні діятимуть наступні графіки відключень:

Планові відключення 13 січня / © ДТЕК

Планові відключення 13 січня / © ДТЕК

Планові відключення 13 січня / © ДТЕК

Планові відключення 13 січня / © ДТЕК

Рівненщина

Через складну ситуацію в енергосистемі держави «Укренерго» дало команду запровадити на Рівненщині у вівторок, 13 січня, такий графік погодинних відключень електроенергії:

  • підчерга 1.1. 04:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00

  • підчерга 1.2. 04:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00

  • підчерга 2.1. 04:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00

  • підчерга 2.2. 04:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00

  • підчерга 3.1. 06:00-10:00, 13:00-16:00, 20:00-00:00

  • підчерга 3.2. 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-00:00

  • підчерга 4.1. 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-00:00

  • підчерга 4.2. 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-00:00

  • підчерга 5.1. 00:00-04:00, 08:00-11:00, 14:00-17:00

  • підчерга 5.2. 00:00-04:00, 08:00-11:00, 14:00-17:00

  • підчерга 6.1. 00:00-04:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00

  • підчерга 6.2. 00:00-04:00, 10:00-13:00, 16:00-18:00

Звертаємо увагу, що це попередньо запланований графік. Він може змінюватися в залежності від коригування доведених лімітів.

Доповнюється

Дата публікації
Кількість переглядів
479
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie