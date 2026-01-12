Відключення світла 13 грудня: які будуть графіки у Києві та в усіх областях

Відключення світла по всій Україні 13 січня

Реклама

У вівторок, 13 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень електроенергії.

За розпорядженням НЕК «Укренерго», по всій країні діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ) для побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості.

Які графіки будуть у кожному регіоні та у столиці, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Зазначимо, що запровадження графіків стало наслідком масованих ракетно-дронових атак ворога на об’єкти енергетичної інфраструктури, що відбулися напередодні.

Київ

Актуальна ситуація зі світлом у Києві демонструє, що поки більшість міста намагається дотримуватися графіків, застосовано екстрені відключення у частині Соломʼянського і Святошинського районів. Там ситуація залишається складною.

Це означає, що заздалегідь визначені розклади для цих локацій наразі не діють. Енергетики роблять усе можливе, щоб стабілізувати систему та повернутися до планових графіків.

Сумщина

Для отримання актуальної інформації щодо обмежень електропостачання користуйтеся офіційними ресурсами АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

Реклама

Відключення світла 13 січня на Сумщині.

Через постійну загрозу з боку агресора ситуація в енергосистемі динамічна, тому графіки можуть коригуватися протягом дня. Енергетики закликають: після відновлення живлення вмикайте прилади поступово, а під час відключень тримайте техніку від’єднаною від мережі, щоб запобігти пошкодженню через перепади напруги.

Запоріжжя

13 січня НЕК «Укренерго» розпорядилася застосувати графіки погодинних відключень (ГПВ) на території Запорізької області. Протягом усієї доби для промислових об’єктів діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) у повному обсязі.

Розклад відключень за чергами (з урахуванням часу на перемикання):

Години відсутності електропостачання за чергами (підчергами) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

Реклама

1.1: 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

1.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00

2.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 17:00 — 22:00

2.2: 07:00 — 12:00, 16:30 — 21:30

3.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

3.2: 04:30 — 08:00, 12:00 — 17:00

4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 17:00 — 22:00

5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

5.2: 04:30 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

6.1: 00:00 — 00:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

Також від 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в повному обсязі (5 черг).

Львівська область

Планові відключення у Львові 13 січня

Полтавська область

Через складну ситуацію в енергосистемі України в Полтавській області 13 січня 2026 року застосують наступні графіки:

від 00:00 до 05:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2 черг;

від 05:00 до 07:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2.5 черги;

від 07:00 до 12:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг;

від 12:00 до 19:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3.5 черги;

від 19:00 до 22:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг;

від 22:00 до 23:59 запроваджений ГПВ в обсязі 2 черг.

Дніпропетровщина

13 січня в регіоні діятимуть наступні графіки відключень:

Планові відключення 13 січня / © ДТЕК

Планові відключення 13 січня / © ДТЕК

Рівненщина

Через складну ситуацію в енергосистемі держави «Укренерго» дало команду запровадити на Рівненщині у вівторок, 13 січня, такий графік погодинних відключень електроенергії:

Реклама

підчерга 1.1. 04:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00

підчерга 1.2. 04:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00

підчерга 2.1. 04:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00

підчерга 2.2. 04:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00

підчерга 3.1. 06:00-10:00, 13:00-16:00, 20:00-00:00

підчерга 3.2. 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-00:00

підчерга 4.1. 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-00:00

підчерга 4.2. 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-00:00

підчерга 5.1. 00:00-04:00, 08:00-11:00, 14:00-17:00

підчерга 5.2. 00:00-04:00, 08:00-11:00, 14:00-17:00

підчерга 6.1. 00:00-04:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00

підчерга 6.2. 00:00-04:00, 10:00-13:00, 16:00-18:00

Звертаємо увагу, що це попередньо запланований графік. Він може змінюватися в залежності від коригування доведених лімітів.

Доповнюється