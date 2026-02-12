- Дата публікації
Відключення світла 13 лютого: актуальні графіки для всіх областей
ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на п’ятницю, 13 лютого, для столиці та всіх регіонів України.
В усіх регіонах Україні у п’ятницю, 13 лютого, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
Графік відключення світла у столиці 13 лютого:
Група 1: 04:00-09:30, 12:00-20:00
Група 2: 04:30-10:00, 13:00-20:30
Група 3: 05:00-11:00, 13:30-21:30
Група 4: 05:30-12:00, 14:30-22:00
Група 5: 00:00-01:00, 06:00-13:00, 15:30-22:30
Група 6: 00:00-01:30, 06:30-13:30, 16:30-23:30
Група 7: 00:00-04:00, 07:30-14:30, 17:30-24:00
Група 8: 00:00-04:30, 08:00-15:30, 18:30-24:00
Група 9: 00:00-05:00, 08:30-16:30, 19:30-24:00
Група 10: 00:00-05:30, 09:30-17:30, 20:00-24:00
Група 11: 01:00-06:30, 10:00-18:30, 21:30-24:00
Група 12: 01:30-07:30, 11:00-19:30, 22:30-24:00
Група 13: 04:00-09:30, 12:00-20:00
Група 14: 04:30-10:00, 13:00-20:30
Група 15: 05:00-11:00, 13:30-21:30
Група 16: 05:30-12:00, 14:30-22:00
Група 17: 00:00-01:00, 06:00-13:00, 15:30-22:30
Група 18: 00:00-01:30, 06:30-13:30, 16:30-23:30
Група 19: 00:00-04:00, 07:30-14:30, 17:30-24:00
Група 20: 00:00-04:30, 08:00-15:30, 18:30-24:00
Група 21: 00:00-05:00, 08:30-16:30, 19:30-24:00
Група 22: 00:00-05:30, 09:30-17:30, 20:00-24:00
Група 23: 01:00-06:30, 10:00-18:30, 21:30-24:00
Група 24: 01:30-07:30, 11:00-19:30, 22:30-24:00
Група 25: 04:00-09:30, 12:00-20:00
Група 26: 04:30-10:00, 13:00-20:30
Група 27: 05:00-11:00, 13:30-21:30
Група 28: 05:30-12:00, 14:30-22:00
Група 29: 00:00-01:00, 06:00-13:00, 15:30-22:30
Група 30: 00:00-01:30, 06:00-13:30, 16:30-23:30
Група 31: 00:00-04:00, 06:30-14:30, 17:30-24:00
Група 32: 00:00-04:30, 07:00-15:30, 18:30-24:00
Група 33: 00:00-06:30, 08:00-16:30, 19:30-24:00
Група 34: 00:00-07:00, 08:30-17:30, 20:00-24:00
Група 35: 01:00-08:00, 09:30-18:30, 21:30-24:00
Група 36: 01:30-08:30, 11:00-19:30, 22:30-24:00
Група 37: 04:00-09:30, 11:30-20:00
Група 38: 04:30-10:00, 12:00-20:30
Група 39: 05:00-11:30, 13:30-21:30
Група 40: 05:30-12:00, 14:00-22:00
Група 41: 00:00-01:00, 06:00-13:30, 15:30-22:30
Група 42: 00:00-01:30, 06:00-14:00, 16:00-23:30
Група 43: 00:00-04:00, 06:30-15:30, 17:30-24:00
Група 44: 00:00-04:30, 07:00-16:00, 18:00-24:00
Група 45: 00:00-06:30, 08:00-17:30, 19:30-24:00
Група 46: 00:00-07:00, 08:30-18:00, 20:00-24:00
Група 47: 01:00-08:00, 09:30-19:30, 21:30-24:00
Група 48: 01:30-08:30, 10:00-20:00, 22:30-24:00
Група 49: 04:00-09:30, 12:00-20:00
Група 50: 04:30-10:00, 13:00-20:30
Група 51: 05:00-11:00, 13:30-21:30
Група 52: 05:30-12:00, 14:30-22:00
Група 53: 00:00-01:00, 06:00-13:00, 15:30-22:30
Група 54: 00:00-01:30, 06:00-13:30, 16:30-23:30
Група 55: 00:00-04:00, 06:30-14:30, 17:30-24:00
Група 56: 00:00-04:30, 07:00-15:30, 18:30-24:00
Група 57: 00:00-06:30, 08:00-16:30, 19:30-24:00
Група 58: 00:00-07:00, 08:30-17:30, 20:00-24:00
Група 59: 01:00-08:00, 09:30-18:30, 21:30-24:00
Група 60: 01:30-08:30, 11:00-19:30, 22:30-24:00
Графік відключення світла в Київській області
Графік відключення світла в Одеській області
Графіки діють лише там, де дозволяє стан мережі. Одночасно в області велика кількість аварій через негоду. Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини — тривають екстрені відключення.
Графік відключення світла в Миколаївській області
Графік відключення світла на Миколаївщині 13 лютого:
1.1 — 00:00 — 02:00; 05:30 — 10:30; 16:00 — 19:30; 23:00 — 00:00;
1.2 — 03:30 — 10:30; 16:00 — 19:30; 23:00 — 00:00;
2.1 — 00:00 — 02:00; 05:30 — 10:30; 16:00 — 19:30; 23:00 — 00:00;
2.2 — 03:30 — 09:00; 12:30 — 19:30; 23:00 — 00:00;
3.1 — 02:00 — 05:30; 09:00 — 16:00; 19:30 — 23:00;
3.2 — 00:00 — 02:00; 05:30 — 12:30; 16:00 — 22:30;
4.1 — 02:00 — 09:00; 12:30 — 19:30;
4.2 — 02:00 — 07:00; 10:30 — 16:00; 19:30 — 22:30;
5.1 — 00:00 — 02:00; 06:00 — 12:30; 16:00 — 22:30;
5.2 — 03:30 — 09:00; 12:30 — 16:00; 19:30 — 23:00;
6.1 — 00:00 — 05:30; 09:00 — 16:00; 19:30 — 23:00;
6.2 — 02:00 — 05:30; 09:00 — 12:30; 19:30 — 23:00.
Графік відключення світла в Запорізькій області
Графік відключення світла у Запорізькій області 13 лютого:
1.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
1.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
2.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
2.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
3.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
3.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
4.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
5.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
5.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла в Харківській області
Графік відключення світла на Харківщині 13 лютого:
1.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
1.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
2.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
2.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
3.1 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
3.2 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
4.1 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
4.2 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
5.1 03:30-10:00; 13:30-20:30
5.2 03:30-10:00; 13:30-20:30
6.1 03:30-10:00; 13:30-20:30
6.2 03:30-10:00; 13:30-20:30
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Графік відключення світла в Кіровоградській області
Графік відключення світла на Кіровоградщині 13 лютого:
Черга 1.1: 02-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 22-24
Черга 1.2: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 18-20, 21-24
Черга 2.1: 01-04, 05-08, 09-12, 14-16, 17-20, 21-24
Черга 2.2: 00-01, 02-05, 06-09, 10-12, 14-17, 18-21, 22-24
Черга 3.1: 00-01, 02-05, 06-09, 10-13, 14-16, 18-21, 22-24
Черга 3.2: 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-20, 22-24
Черга 4.1: 00-02, 04-07, 08-11, 12-15, 16-18, 20-23
Черга 4.2: 00-03, 04-07, 08-11, 12-14, 16-19, 20-22
Черга 5.1: 00-03, 04-07, 08-10, 12-15, 16-19, 20-22
Черга 5.2: 00-02, 03-06, 07-10, 12-14, 15-18, 19-22
Черга 6.1: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 16-18, 19-22
Черга 6.2: 00-02, 04-06, 07-10, 11-14, 15-18, 20-22, 23-24
Графік відключення світла в Сумській області
Графік відключення світла в Житомирській області
Графік відключення світла на Житомирщині 13 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Чернігівській області
Графік відключення світла в Черкаській області
Графік відключення світла на Черкащині 13 лютого:
1.1: 00:30 — 03:30, 05:30 — 09:30, 12:00 — 15:30, 18:00 — 21:30
1.2: 01:30 — 04:30, 06:30 — 10:30, 13:00 — 16:30, 19:00 — 22:30
2.1: 03:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:30 — 18:00, 20:30 — 00:00
2.2: 00:00 — 01:00, 04:00 — 07:00, 09:00 — 13:00, 15:30 — 19:00, 21:30 — 00:00
3.1: 00:00 — 02:00, 04:00 — 08:00, 10:30 — 14:00, 16:30 — 20:00, 22:30 — 00:00
3.2: 00:00 — 00:30, 03:30 — 06:30, 08:30 — 12:30, 15:00 — 18:30, 21:00 — 00:00
4.1: 02:30 — 05:30, 07:30 — 11:30, 14:00 — 17:30, 20:00 — 23:30
4.2: 00:00 — 02:30, 04:30 — 08:30, 11:00 — 14:30, 17:00 — 20:30, 23:00 — 00:00
5.1: 00:00 — 01:30, 04:00 — 07:30, 09:30 — 13:30, 16:00 — 19:30, 22:00 — 00:00
5.2: 02:00 — 05:00, 07:00 — 11:00, 13:30 — 17:00, 19:30 — 23:00
6.1: 01:00 — 04:00, 06:00 — 10:00, 12:30 — 16:00, 18:30 — 22:00
6.2: 00:00 — 03:00, 05:00 — 09:00, 11:30 — 15:00, 17:30 — 21:00, 23:30 — 00:00
Графіки відключень у Вінницькій області
За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.
Графік відключення світла в Чернівецькій області
Графік відключення світла у Хмельницькій області
Графік відключення світла у Волинській області
Графік відключення світла в Тернопільській області
Графік відключення світла в Івано-Франківській області
Графік відключення світла в Закарпатській області
Графік відключення світла у Львівській області
Графік відключення світла в Рівненській області
Графік відключення світла на Рівненщині 13 лютого:
1.1 22.00-00.00
1.2 22.00-00.00
2.1 20.00-22.00
2.2 20.00-22.00
3.1 17.00-20.00
3.2 17.00-20.00
4.1 15.00-17.00
4.2 15.00-17.00
5.1 13.00-15.00
5.2 13.00-15.00
6.1 10.00-13.00
6.2 10.00-13.00
Нагадаємо, фахівці прогнозують, що вже найближчим часом українці зможуть насолодитися безперебійним електропостачанням, однак повна відмова від графіків можлива лише у довгостроковій перспективі. Навіть за найкращих сценаріїв, життя з обмеженнями триватиме ще кілька років.