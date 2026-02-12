Відключення світла 13 лютого: актуальні графіки для всіх областей

Відключення світла в Україні у п’ятницю, 13 лютого

В усіх регіонах Україні у п’ятницю, 13 лютого, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла у столиці 13 лютого:

Група 1: 04:00-09:30, 12:00-20:00

Група 2: 04:30-10:00, 13:00-20:30

Група 3: 05:00-11:00, 13:30-21:30

Група 4: 05:30-12:00, 14:30-22:00

Група 5: 00:00-01:00, 06:00-13:00, 15:30-22:30

Група 6: 00:00-01:30, 06:30-13:30, 16:30-23:30

Група 7: 00:00-04:00, 07:30-14:30, 17:30-24:00

Група 8: 00:00-04:30, 08:00-15:30, 18:30-24:00

Група 9: 00:00-05:00, 08:30-16:30, 19:30-24:00

Група 10: 00:00-05:30, 09:30-17:30, 20:00-24:00

Група 11: 01:00-06:30, 10:00-18:30, 21:30-24:00

Група 12: 01:30-07:30, 11:00-19:30, 22:30-24:00

Група 13: 04:00-09:30, 12:00-20:00

Група 14: 04:30-10:00, 13:00-20:30

Група 15: 05:00-11:00, 13:30-21:30

Група 16: 05:30-12:00, 14:30-22:00

Група 17: 00:00-01:00, 06:00-13:00, 15:30-22:30

Група 18: 00:00-01:30, 06:30-13:30, 16:30-23:30

Група 19: 00:00-04:00, 07:30-14:30, 17:30-24:00

Група 20: 00:00-04:30, 08:00-15:30, 18:30-24:00

Група 21: 00:00-05:00, 08:30-16:30, 19:30-24:00

Група 22: 00:00-05:30, 09:30-17:30, 20:00-24:00

Група 23: 01:00-06:30, 10:00-18:30, 21:30-24:00

Група 24: 01:30-07:30, 11:00-19:30, 22:30-24:00

Група 25: 04:00-09:30, 12:00-20:00

Група 26: 04:30-10:00, 13:00-20:30

Група 27: 05:00-11:00, 13:30-21:30

Група 28: 05:30-12:00, 14:30-22:00

Група 29: 00:00-01:00, 06:00-13:00, 15:30-22:30

Група 30: 00:00-01:30, 06:00-13:30, 16:30-23:30

Група 31: 00:00-04:00, 06:30-14:30, 17:30-24:00

Група 32: 00:00-04:30, 07:00-15:30, 18:30-24:00

Група 33: 00:00-06:30, 08:00-16:30, 19:30-24:00

Група 34: 00:00-07:00, 08:30-17:30, 20:00-24:00

Група 35: 01:00-08:00, 09:30-18:30, 21:30-24:00

Група 36: 01:30-08:30, 11:00-19:30, 22:30-24:00

Група 37: 04:00-09:30, 11:30-20:00

Група 38: 04:30-10:00, 12:00-20:30

Група 39: 05:00-11:30, 13:30-21:30

Група 40: 05:30-12:00, 14:00-22:00

Група 41: 00:00-01:00, 06:00-13:30, 15:30-22:30

Група 42: 00:00-01:30, 06:00-14:00, 16:00-23:30

Група 43: 00:00-04:00, 06:30-15:30, 17:30-24:00

Група 44: 00:00-04:30, 07:00-16:00, 18:00-24:00

Група 45: 00:00-06:30, 08:00-17:30, 19:30-24:00

Група 46: 00:00-07:00, 08:30-18:00, 20:00-24:00

Група 47: 01:00-08:00, 09:30-19:30, 21:30-24:00

Група 48: 01:30-08:30, 10:00-20:00, 22:30-24:00

Група 49: 04:00-09:30, 12:00-20:00

Група 50: 04:30-10:00, 13:00-20:30

Група 51: 05:00-11:00, 13:30-21:30

Група 52: 05:30-12:00, 14:30-22:00

Група 53: 00:00-01:00, 06:00-13:00, 15:30-22:30

Група 54: 00:00-01:30, 06:00-13:30, 16:30-23:30

Група 55: 00:00-04:00, 06:30-14:30, 17:30-24:00

Група 56: 00:00-04:30, 07:00-15:30, 18:30-24:00

Група 57: 00:00-06:30, 08:00-16:30, 19:30-24:00

Група 58: 00:00-07:00, 08:30-17:30, 20:00-24:00

Група 59: 01:00-08:00, 09:30-18:30, 21:30-24:00

Група 60: 01:30-08:30, 11:00-19:30, 22:30-24:00

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 13 лютого / © ДТЕК

Графік відключення світла в Одеській області

Графіки діють лише там, де дозволяє стан мережі. Одночасно в області велика кількість аварій через негоду. Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини — тривають екстрені відключення.

Графік відключення світла на Одещині 13 лютого / © ДТЕК

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік відключення світла на Миколаївщині 13 лютого:

1.1 — 00:00 — 02:00; 05:30 — 10:30; 16:00 — 19:30; 23:00 — 00:00;

1.2 — 03:30 — 10:30; 16:00 — 19:30; 23:00 — 00:00;

2.1 — 00:00 — 02:00; 05:30 — 10:30; 16:00 — 19:30; 23:00 — 00:00;

2.2 — 03:30 — 09:00; 12:30 — 19:30; 23:00 — 00:00;

3.1 — 02:00 — 05:30; 09:00 — 16:00; 19:30 — 23:00;

3.2 — 00:00 — 02:00; 05:30 — 12:30; 16:00 — 22:30;

4.1 — 02:00 — 09:00; 12:30 — 19:30;

4.2 — 02:00 — 07:00; 10:30 — 16:00; 19:30 — 22:30;

5.1 — 00:00 — 02:00; 06:00 — 12:30; 16:00 — 22:30;

5.2 — 03:30 — 09:00; 12:30 — 16:00; 19:30 — 23:00;

6.1 — 00:00 — 05:30; 09:00 — 16:00; 19:30 — 23:00;

6.2 — 02:00 — 05:30; 09:00 — 12:30; 19:30 — 23:00.

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 13 лютого:

1.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

1.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

2.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

2.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

3.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

4.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

5.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

5.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 13 лютого

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 13 лютого:

1.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

1.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

2.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

2.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

3.1 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

3.2 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

4.1 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

4.2 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

5.1 03:30-10:00; 13:30-20:30

5.2 03:30-10:00; 13:30-20:30

6.1 03:30-10:00; 13:30-20:30

6.2 03:30-10:00; 13:30-20:30

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 13 лютого / © ДТЕК

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 13 лютого:

Черга 1.1: 02-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 22-24

Черга 1.2: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 18-20, 21-24

Черга 2.1: 01-04, 05-08, 09-12, 14-16, 17-20, 21-24

Черга 2.2: 00-01, 02-05, 06-09, 10-12, 14-17, 18-21, 22-24

Черга 3.1: 00-01, 02-05, 06-09, 10-13, 14-16, 18-21, 22-24

Черга 3.2: 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-20, 22-24

Черга 4.1: 00-02, 04-07, 08-11, 12-15, 16-18, 20-23

Черга 4.2: 00-03, 04-07, 08-11, 12-14, 16-19, 20-22

Черга 5.1: 00-03, 04-07, 08-10, 12-15, 16-19, 20-22

Черга 5.2: 00-02, 03-06, 07-10, 12-14, 15-18, 19-22

Черга 6.1: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 16-18, 19-22

Черга 6.2: 00-02, 04-06, 07-10, 11-14, 15-18, 20-22, 23-24

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 13 лютого

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 13 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 13 лютого

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 13 лютого:

1.1: 00:30 — 03:30, 05:30 — 09:30, 12:00 — 15:30, 18:00 — 21:30

1.2: 01:30 — 04:30, 06:30 — 10:30, 13:00 — 16:30, 19:00 — 22:30

2.1: 03:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:30 — 18:00, 20:30 — 00:00

2.2: 00:00 — 01:00, 04:00 — 07:00, 09:00 — 13:00, 15:30 — 19:00, 21:30 — 00:00

3.1: 00:00 — 02:00, 04:00 — 08:00, 10:30 — 14:00, 16:30 — 20:00, 22:30 — 00:00

3.2: 00:00 — 00:30, 03:30 — 06:30, 08:30 — 12:30, 15:00 — 18:30, 21:00 — 00:00

4.1: 02:30 — 05:30, 07:30 — 11:30, 14:00 — 17:30, 20:00 — 23:30

4.2: 00:00 — 02:30, 04:30 — 08:30, 11:00 — 14:30, 17:00 — 20:30, 23:00 — 00:00

5.1: 00:00 — 01:30, 04:00 — 07:30, 09:30 — 13:30, 16:00 — 19:30, 22:00 — 00:00

5.2: 02:00 — 05:00, 07:00 — 11:00, 13:30 — 17:00, 19:30 — 23:00

6.1: 01:00 — 04:00, 06:00 — 10:00, 12:30 — 16:00, 18:30 — 22:00

6.2: 00:00 — 03:00, 05:00 — 09:00, 11:30 — 15:00, 17:30 — 21:00, 23:30 — 00:00

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла на Вінничині 9–15 лютого

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 13 лютого

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла на Хмельниччині 13 лютого

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла на Волині 13 лютого

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 13 лютого

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла на Прикарпатті 13 лютого

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла на Закарпатті 13 лютого

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла в Рівненській області

Графік відключення світла на Рівненщині 13 лютого:

1.1 22.00-00.00

1.2 22.00-00.00

2.1 20.00-22.00

2.2 20.00-22.00

3.1 17.00-20.00

3.2 17.00-20.00

4.1 15.00-17.00

4.2 15.00-17.00

5.1 13.00-15.00

5.2 13.00-15.00

6.1 10.00-13.00

6.2 10.00-13.00

Нагадаємо, фахівці прогнозують, що вже найближчим часом українці зможуть насолодитися безперебійним електропостачанням, однак повна відмова від графіків можлива лише у довгостроковій перспективі. Навіть за найкращих сценаріїв, життя з обмеженнями триватиме ще кілька років.