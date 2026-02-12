Відключення світла 13 лютого: які графіки застосують

Відключення світла / © ТСН.ua

У п’ятницю, 13 лютого, в усіх регіонах України протягом доби будуть застосовуватися відключення світла.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

«В усіх регіонах україни протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)», — повідомили в «Укренерго».

За словами енергетиків, головна причина відключень світла — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему. Наразі ситуація в енергосистемі залишається динамічною і може змінюватися залежно від оперативного стану.

«Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, 12 лютого, у низці областей України почали запроваджувати аварійні графіки відключень світла. Вночі ворог здійснив комбіновану ракетно-дронову атаку на енергооб’єкти у кількох регіонах.