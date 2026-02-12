ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
652
Час на прочитання
1 хв

Відключення світла 13 лютого: які графіки застосують

«Укренерго» запроваджує графіки відключень світла на 13 лютого.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН.ua

У п’ятницю, 13 лютого, в усіх регіонах України протягом доби будуть застосовуватися відключення світла.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

«В усіх регіонах україни протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)», — повідомили в «Укренерго».

За словами енергетиків, головна причина відключень світла — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему. Наразі ситуація в енергосистемі залишається динамічною і може змінюватися залежно від оперативного стану.

«Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, експерт назвав два міста, де відключення будуть найжорсткішими.

Раніше повідомлялося, 12 лютого, у низці областей України почали запроваджувати аварійні графіки відключень світла. Вночі ворог здійснив комбіновану ракетно-дронову атаку на енергооб’єкти у кількох регіонах.

Дата публікації
Кількість переглядів
652
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie