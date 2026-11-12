Відключення світла 13 листопада: які графіки застосують

Відключення світла / © Associated Press

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У п’ятницю, 13 листопада, в частині областей України цілодобово обмежуватимуть подачу світла через наслідки російських атак на енергосистему.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

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Графіки відключення світла — що відомо

За даними енергетиків, обмеження діятимуть цілодобово у такому форматі:

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для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 3 черг;

для промисловості — графіки обмеження потужності.

Графіки діють через пошкодження енергетики після російських обстрілів. Зараз ремонтні бригади безперервно відновлюють мережі та обладнання. Дізнатися точний час вимкнень можна на сторінках місцевого обленерго.

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, 12 листопада, в частині регіонів України діють графіки погодинних відключень через наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти. Крім того, нові ворожі удари спричинили знеструмлення в дев’яти областях.

Також вночі проти 12 листопада російська армія атакувала Рівненську область. Під прицілом були енергетична інфраструктура і житловий сектор.

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