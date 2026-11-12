- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 157
- Час на прочитання
- 1 хв
Відключення світла 13 листопада: які графіки застосують
В Україні знову діятимуть обмеження електропостачання.
У п’ятницю, 13 листопада, в частині областей України цілодобово обмежуватимуть подачу світла через наслідки російських атак на енергосистему.
Про це повідомили в НЕК «Укренерго».
Графіки відключення світла — що відомо
За даними енергетиків, обмеження діятимуть цілодобово у такому форматі:
для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 3 черг;
для промисловості — графіки обмеження потужності.
Графіки діють через пошкодження енергетики після російських обстрілів. Зараз ремонтні бригади безперервно відновлюють мережі та обладнання. Дізнатися точний час вимкнень можна на сторінках місцевого обленерго.
Відключення світла в Україні — останні новини
Нагадаємо, 12 листопада, в частині регіонів України діють графіки погодинних відключень через наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти. Крім того, нові ворожі удари спричинили знеструмлення в дев’яти областях.
Також вночі проти 12 листопада російська армія атакувала Рівненську область. Під прицілом були енергетична інфраструктура і житловий сектор.