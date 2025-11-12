- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1212
- Час на прочитання
- 1 хв
Відключення світла 13 листопада: Укренерго оприлюднило графіки по Україні
13 листопада в Україні діятимуть графіки відключень електроенергії через наслідки атак РФ на енергооб’єкти. Укренерго просить українців економно споживати світло.
13 листопада у більшості регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.
Про це повідомило “Укренерго”.
Причиною запровадження обмежень стали наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру.
Графік відключень:
з 00:00 до 23:59 — можливі обмеження від 2 до 4 черг;
у цей самий період застосовуватимуться обмеження потужності для промислових споживачів.
В Укренерго наголошують, що час і обсяги відключень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.
“Стежте за оновленнями на офіційних сторінках вашого обленерго. Коли електроенергія подається за графіком — споживайте її ощадливо”, — закликали в компанії.
