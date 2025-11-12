Відключення світла 13 листопада: Укренерго оприлюднило графіки по Україні

Відключення світла / © ТСН

13 листопада у більшості регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомило “Укренерго”.

Причиною запровадження обмежень стали наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру.

Графік відключень:

з 00:00 до 23:59 — можливі обмеження від 2 до 4 черг;

у цей самий період застосовуватимуться обмеження потужності для промислових споживачів.

В Укренерго наголошують, що час і обсяги відключень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.

“Стежте за оновленнями на офіційних сторінках вашого обленерго. Коли електроенергія подається за графіком — споживайте її ощадливо”, — закликали в компанії.

